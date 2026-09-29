Τέλος εποχής στο Ιράκ: Αδειάζουν τις βάσεις οι Αμερικανοί μετά από 23 χρόνια, πανηγυρίζει το Ιράν, φόβοι για αναβίωση του ISIS

Μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ - Οι αιματηρές συγκρούσεις δύο και πλέον δεκαετιών που στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες στρατιώτες - Διίστανται οι απόψεις των ειδικών για την επόμενη μέρα στην αραβική χώρα