Μάχη για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: Η Γερμανία και άλλα πέντε κράτη-μέλη απαιτούν περικοπές
Μάχη για τον προϋπολογισμό της ΕΕ: Η Γερμανία και άλλα πέντε κράτη-μέλη απαιτούν περικοπές
Η κοινή θέση Γερμανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, Δανίας, Αυστρίας και Φινλανδίας αποτυπώνεται σε επιστολή που επικαλούνται οι Financial Times και αναδεικνύει τη σύγκρουση για τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών
Σε μετωπική σύγκρουση για το ύψος και τις προτεραιότητες του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις, καθώς η Γερμανία και ακόμη πέντε χώρες προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη συμφωνία, εάν δεν προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η κοινή θέση Γερμανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, Δανίας, Αυστρίας και Φινλανδίας αποτυπώνεται σε επιστολή που επικαλούνται οι Financial Times και αναδεικνύει τη σύγκρουση για τις μελλοντικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Οι έξι χώρες ζητούν να περιοριστούν οι παραδοσιακές δαπάνες και να κατευθυνθούν περισσότερα κονδύλια στην άμυνα, την καινοτομία και τη στήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και τις ΗΠΑ.
Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα κονδύλια για τις φτωχότερες περιφέρειες, που παραδοσιακά απορροφούν περίπου τα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι έξι ηγέτες υποστηρίζουν ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά και να υπάρξουν σαφείς επιλογές ως προς το πού θα κατευθυνθούν οι διαθέσιμοι πόροι.
Ο προϋπολογισμός της περιόδου 2028-2034, για τον οποίο απαιτείται ομοφωνία και από τα 27 κράτη-μέλη, έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιπαραθέσεις. Οι έξι χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των εσόδων του κοινοτικού προϋπολογισμού, ζητούν σημαντική μείωση της πρότασης των περίπου 2 τρισ. ευρώ που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στον αντίποδα, 17 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία και η Ιταλία, επιδιώκουν να αυξηθούν οι πόροι για τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ ζητούν συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τα 2 τρισ. ευρώ. Ορισμένες τάσσονται επίσης υπέρ της μεγαλύτερης έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους, πρόταση που συναντά την αντίθεση της Γερμανίας και των συμμάχων της.
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Η κοινή θέση Γερμανίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, Δανίας, Αυστρίας και Φινλανδίας αποτυπώνεται σε επιστολή που επικαλούνται οι Financial Times και αναδεικνύει τη σύγκρουση για τις μελλοντικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Οι έξι χώρες ζητούν να περιοριστούν οι παραδοσιακές δαπάνες και να κατευθυνθούν περισσότερα κονδύλια στην άμυνα, την καινοτομία και τη στήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και τις ΗΠΑ.
German Chancellor Friedrich Merz and five other EU leaders have threatened to withhold agreement on the bloc’s next seven-year budget unless 'hundreds of billions' of euros in spending cuts are secured https://t.co/gATOMhvdov pic.twitter.com/IjowUbDq5L— Financial Times (@FT) September 29, 2026
Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα κονδύλια για τις φτωχότερες περιφέρειες, που παραδοσιακά απορροφούν περίπου τα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι έξι ηγέτες υποστηρίζουν ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά και να υπάρξουν σαφείς επιλογές ως προς το πού θα κατευθυνθούν οι διαθέσιμοι πόροι.
Ο προϋπολογισμός της περιόδου 2028-2034, για τον οποίο απαιτείται ομοφωνία και από τα 27 κράτη-μέλη, έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιπαραθέσεις. Οι έξι χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των εσόδων του κοινοτικού προϋπολογισμού, ζητούν σημαντική μείωση της πρότασης των περίπου 2 τρισ. ευρώ που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στον αντίποδα, 17 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία και η Ιταλία, επιδιώκουν να αυξηθούν οι πόροι για τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ ζητούν συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τα 2 τρισ. ευρώ. Ορισμένες τάσσονται επίσης υπέρ της μεγαλύτερης έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους, πρόταση που συναντά την αντίθεση της Γερμανίας και των συμμάχων της.
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