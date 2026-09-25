Μελίνα Ασλανίδου για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας, θρηνούμε
Μελίνα Ασλανίδου για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας, θρηνούμε
Λείπει σε όλους, είναι πάρα πολύ νωρίς, καλύτερα να μην λέμε πολλά, δήλωσε η τραγουδίστρια
Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Μελίνα Ασλανίδου, χαρακτηρίζοντας την απώλειά του «πολύ δύσκολη» και τονίζοντας πως η θλίψη είναι καθολική.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, σχολιάζοντας αρχικά τη δήλωση του συναδέλφου της, Χρήστου Μενιδιάτη πως είχε επισκεφτεί μία φορά την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Πολύ κόσμος έχει πάει τελικά στο ιατρείο στο Κολωνάκι» είπε αρχικά η Μελίνα Ασλανίδου και στη συνέχεια εξέφρασε τα συναισθήματά για τον ξαφνικό θάνατο του καλλιτέχνη: «Είναι μία πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, είναι πολύ δύσκολο για όλους μας και θρηνούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή, γιατί ο τρόπος ήταν πολύ βίαιος και βάρβαρος και αδυσώπητος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια. Σίγουρα είναι μεγάλο σημάδι για να προσέχουμε όλοι μας τα πάντα. Λείπει σε όλους μας, είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πολύ φρέσκο, καλύτερα να μην λέμε πολλά».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για την υπόθεση κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκονται πλέον και οι ουσίες που φέρεται να του χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης. Οι Αρχές εξετάζουν τα όσα συνέβησαν κατά τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της ανακοπής, μέσα στο ιατρείο της κλινικής στο Κολωνάκι.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που εξετάζονται, στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη για την πρόκληση μέθης και στη συνέχεια Anexate ως αντίδοτο. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες, όταν ο τραγουδιστής είχε πλέον χάσει τις αισθήσεις του, μέσα στο ιατρείο ακούστηκε και η λέξη «προποφόλη». Απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, σχολιάζοντας αρχικά τη δήλωση του συναδέλφου της, Χρήστου Μενιδιάτη πως είχε επισκεφτεί μία φορά την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, που συνδέεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Πολύ κόσμος έχει πάει τελικά στο ιατρείο στο Κολωνάκι» είπε αρχικά η Μελίνα Ασλανίδου και στη συνέχεια εξέφρασε τα συναισθήματά για τον ξαφνικό θάνατο του καλλιτέχνη: «Είναι μία πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, είναι πολύ δύσκολο για όλους μας και θρηνούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή, γιατί ο τρόπος ήταν πολύ βίαιος και βάρβαρος και αδυσώπητος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια. Σίγουρα είναι μεγάλο σημάδι για να προσέχουμε όλοι μας τα πάντα. Λείπει σε όλους μας, είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πολύ φρέσκο, καλύτερα να μην λέμε πολλά».
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για την υπόθεση κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκονται πλέον και οι ουσίες που φέρεται να του χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης. Οι Αρχές εξετάζουν τα όσα συνέβησαν κατά τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της ανακοπής, μέσα στο ιατρείο της κλινικής στο Κολωνάκι.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που εξετάζονται, στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη για την πρόκληση μέθης και στη συνέχεια Anexate ως αντίδοτο. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες, όταν ο τραγουδιστής είχε πλέον χάσει τις αισθήσεις του, μέσα στο ιατρείο ακούστηκε και η λέξη «προποφόλη». Απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του.
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