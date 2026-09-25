Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έκλεισε τα 57 και ο Μάικλ Ντάγκλας τα 82: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» και το φιλί στο στόμα
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έκλεισε τα 57 και ο Μάικλ Ντάγκλας τα 82: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» και το φιλί στο στόμα
Το ζευγάρι έχει την ίδια ημέρα γενέθλια
Με αφορμή τα κοινά γενέθλιά της με τον Μάικλ Ντάγκλας που έγινε 82, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που έκλεισε τα 57, ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της, μέσα από μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται να φιλιούνται στο στόμα.
Η ηθοποιός έκανε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο με τον Ντάγκλας, στο οποίο ποζάρουν μέσα στη θάλασσα, ανταλλάσσοντας ένα φιλί, ενώ είναι αγκαλιά.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς ευχήθηκε δημόσια στον ηθοποιό, εκφράζοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία που έχει για εκείνη το γεγονός ότι οι δυο τους γιορτάζουν την ίδια ημέρα. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Ένα φιλί γενεθλίων στον σύζυγό μου, Μάικλ. Το να μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή ημέρα μαζί σου είναι εξίσου ξεχωριστό με την ίδια τη μέρα. Σε αγαπώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας έχουν με 25 χρόνια διαφοράς την ίδια ημέρα γενέθλια. Η ηθοποιός γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969, ενώ ο σύζυγός της στις 25 Σεπτεμβρίου του 1944. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.
Η ηθοποιός έκανε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο με τον Ντάγκλας, στο οποίο ποζάρουν μέσα στη θάλασσα, ανταλλάσσοντας ένα φιλί, ενώ είναι αγκαλιά.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς ευχήθηκε δημόσια στον ηθοποιό, εκφράζοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία που έχει για εκείνη το γεγονός ότι οι δυο τους γιορτάζουν την ίδια ημέρα. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Ένα φιλί γενεθλίων στον σύζυγό μου, Μάικλ. Το να μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή ημέρα μαζί σου είναι εξίσου ξεχωριστό με την ίδια τη μέρα. Σε αγαπώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας έχουν με 25 χρόνια διαφοράς την ίδια ημέρα γενέθλια. Η ηθοποιός γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969, ενώ ο σύζυγός της στις 25 Σεπτεμβρίου του 1944. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα