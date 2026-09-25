Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έκλεισε τα 57 και ο Μάικλ Ντάγκλας τα 82: Το δημόσιο «σ' αγαπώ» και το φιλί στο στόμα

Μάικλ Ντάγκλας που έγινε 82, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που έκλεισε τα 57, ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της, μέσα από μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται να φιλιούνται στο στόμα.

Ντάγκλας, στο οποίο ποζάρουν μέσα στη θάλασσα, ανταλλάσσοντας ένα φιλί, ενώ είναι αγκαλιά.





Κάθριν Ζέτα Τζόουνς

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας έχουν με 25 χρόνια διαφοράς την ίδια ημέρα γενέθλια. Η ηθοποιός γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969, ενώ ο σύζυγός της στις 25 Σεπτεμβρίου του 1944.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2000 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Με αφορμή τα κοινά γενέθλιά της με τονΗ ηθοποιός έκανε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο με τονευχήθηκε δημόσια στον ηθοποιό, εκφράζοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία που έχει για εκείνη το γεγονός ότι οι δυο τους γιορτάζουν την ίδια ημέρα. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου! Ένα φιλί γενεθλίων στον σύζυγό μου, Μάικλ. Το να μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή ημέρα μαζί σου είναι εξίσου ξεχωριστό με την ίδια τη μέρα. Σε αγαπώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.