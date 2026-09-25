«Η Ιωάννα Γάκα μου έλεγε πως ήμουν η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας στην προηγούμενη ζωή μου»: Νέα καταγγελία για το ιατρείο της Καρνεάδου

Η Καρολίνα Λαζάρου περιγράφει στο protothema.gr την επίσκεψή της στο ιατρείο, αναφέροντας πως η κατηγορούμενη γιατρός την είχε συνδέσει σε μηχανήματα, πως δεν της έβρισκε φλέβα και όταν της έβαλε ένα υγρό στο σώμα λιποθύμησε - Την συνόδευε η μητέρα της και την πήρε « σηκωτή από το ιατρείο»