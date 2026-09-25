Η Ντακότα Τζόνσον με λευκό σιθρού δαντελένιο φόρεμα και μαύρα εσώρουχα στην πρεμιέρα του «Verity», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ντακότα Τζόνσον με λευκό σιθρού δαντελένιο φόρεμα και μαύρα εσώρουχα στην πρεμιέρα του «Verity», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η 36χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί στο Curzon Mayfair του κεντρικού Λονδίνου το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου
Με σιθρού δαντελένιο φόρεμα και μαύρα εσώρουχα εμφανίστηκε η Ντακότα Τζόνσον στην πρεμιέρα του «Verity».
Η 36χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί στο Curzon Mayfair του κεντρικού Λονδίνου το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, φορώντας μία λευκή δημιουργία της Collen Allen και πόζαρε μπροστά στους φωτογράφους μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζος Χάρτνετ. Η Αν Χάθαγουεϊ η οποία πρωταγωνιστεί επίσης στο φιλμ απουσίαζε από την εκδήλωση.
Η Τζόνσον ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, διακριτικά αξεσουάρ στα χέρια και στον λαιμό της, ενώ είχε αφήσει τα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της σε χαλαρούς κυματισμούς.
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Στο «Verity» η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται τη Βέριτι Κρόφορντ, μία συγγραφέα best seller η οποία μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα είναι ανύμπορη, ενώ η Ντακότα Τζόνσον ενσαρκώνει τη Λόουεν Άσλεϊ, μια συγγραφέα που προσλαμβάνεται για να ολοκληρώσει τα βιβλία που έχουν απομείνει από την επιτυχημένη της σειρά. Ο Χάρτνετ υποδύεται τον αφοσιωμένο σύζυγο της Βέριτι, Τζέρεμι Κρόφορντ.
Η 36χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί στο Curzon Mayfair του κεντρικού Λονδίνου το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, φορώντας μία λευκή δημιουργία της Collen Allen και πόζαρε μπροστά στους φωτογράφους μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζος Χάρτνετ. Η Αν Χάθαγουεϊ η οποία πρωταγωνιστεί επίσης στο φιλμ απουσίαζε από την εκδήλωση.
Η Τζόνσον ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, διακριτικά αξεσουάρ στα χέρια και στον λαιμό της, ενώ είχε αφήσει τα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της σε χαλαρούς κυματισμούς.
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@vogue.australia
At the UK Gala screening of 'Verity' Dakota Johnson just proved that the naked dress is from from dead. But the question remains: how do we keep the trend alive as oversaturation continues? At the link in bio, we question whether the barely there look has reached its expiration date—or if its renaissance as only just begun.♬ cigarette burns - slowed and reverb - moonvampire
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Στο «Verity» η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται τη Βέριτι Κρόφορντ, μία συγγραφέα best seller η οποία μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα είναι ανύμπορη, ενώ η Ντακότα Τζόνσον ενσαρκώνει τη Λόουεν Άσλεϊ, μια συγγραφέα που προσλαμβάνεται για να ολοκληρώσει τα βιβλία που έχουν απομείνει από την επιτυχημένη της σειρά. Ο Χάρτνετ υποδύεται τον αφοσιωμένο σύζυγο της Βέριτι, Τζέρεμι Κρόφορντ.
Τη σκηνοθεσία του φιλμ ανέλαβε ο Μάικλ Σόουολτερ και η πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου.
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Φωτογραφίες: Getty Image / Ideal Images
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Φωτογραφίες: Getty Image / Ideal Images
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