Συγκλονιστικά βίντεο από το πλοίο που καίγεται στα ανοιχτά της Μυκόνου, στην κατάσβεση και το Λιμενικό
Συγκλονιστικά βίντεο από το πλοίο που καίγεται στα ανοιχτά της Μυκόνου, στην κατάσβεση και το Λιμενικό
«Ετοιμάστε τις βάρκες» φώναζε το πλήρωμα - Το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά και 29 επιβατικά αυτοκίνητα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στο οχηματαγωγό πλοίο BLUE CARIER 2 τύπου Ro-Ro, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου και ανατολικά της Άνδρου. Το ναυαγοσωστικό - ρυμουλκό «AIGAION PELAGOS» έφτασε στη θαλάσσια περιοχή περίπου στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής, προκειμένου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τις υπόλοιπες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο, να ξεκινήσει η επόμενη φάση της επιχείρησης.
Πρώτο ζητούμενο είναι ο περιορισμός της φωτιάς ενώ θα πραγματοποιηθούν ρίψεις νερού και ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό των χώρων του πλοίου. Το «AIGAION PELAGOS» διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 12 μέλη πληρώματος.
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τήνο με σκάφη του Λιμενικού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok διακρίνονται οι προσπάθειες του πληρώματος για την κατάσβεση της φωτιάς που έκαιγε ανεξέλεγκτη, ενώ από τον ασύρματο ακούγονται οι εντολές για εκκένωση. «Γρήγορα, ετοιμάστε τις βάρκες» ακούγεται από τον ασύρματο με τις σκηνές να δείχνουν την έντονη αγωνία και πίεση της στιγμής.
Δείτε:
Στην περιοχή αναμένεται επίσης να φθάσει εξειδικευμένη ομάδα ναυαγιαίρεσης 10 ατόμων, η οποία θα παραμείνει στο πεδίο. Η επιχείρηση εξελίσσεται με παράλληλη μέριμνα για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση. Στην ευρύτερη επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και άλλα παραπλέοντα μέσα.
Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή, καθώς δεν ήταν δυνατή η αντιμετώπισή της μόνο με τα μέσα πυρόσβεσης του πλοίου. Από τα γκαράζ ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από Σύρο, Μύκονο, Λαύριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία.
Το Blue Carrier 2 είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά το βράδυ της Πέμπτης, είχε προσεγγίσει τη Σύρο περίπου στις 06:30 το πρωί και συνέχιζε το δρομολόγιό του με προορισμό το Βαθύ Σάμου, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Ολόκληρο το δρομολόγιο του πλοίου ήταν Πειραιάς- Σύρος-Βαθύ-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς.
Πρώτο ζητούμενο είναι ο περιορισμός της φωτιάς ενώ θα πραγματοποιηθούν ρίψεις νερού και ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό των χώρων του πλοίου. Το «AIGAION PELAGOS» διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 12 μέλη πληρώματος.
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τήνο με σκάφη του Λιμενικού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok διακρίνονται οι προσπάθειες του πληρώματος για την κατάσβεση της φωτιάς που έκαιγε ανεξέλεγκτη, ενώ από τον ασύρματο ακούγονται οι εντολές για εκκένωση. «Γρήγορα, ετοιμάστε τις βάρκες» ακούγεται από τον ασύρματο με τις σκηνές να δείχνουν την έντονη αγωνία και πίεση της στιγμής.
Δείτε:
Στην περιοχή αναμένεται επίσης να φθάσει εξειδικευμένη ομάδα ναυαγιαίρεσης 10 ατόμων, η οποία θα παραμείνει στο πεδίο. Η επιχείρηση εξελίσσεται με παράλληλη μέριμνα για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση. Στην ευρύτερη επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και άλλα παραπλέοντα μέσα.
Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή, καθώς δεν ήταν δυνατή η αντιμετώπισή της μόνο με τα μέσα πυρόσβεσης του πλοίου. Από τα γκαράζ ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από Σύρο, Μύκονο, Λαύριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία.
Το Blue Carrier 2 είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά το βράδυ της Πέμπτης, είχε προσεγγίσει τη Σύρο περίπου στις 06:30 το πρωί και συνέχιζε το δρομολόγιό του με προορισμό το Βαθύ Σάμου, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Ολόκληρο το δρομολόγιο του πλοίου ήταν Πειραιάς- Σύρος-Βαθύ-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς.
Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Attica Group, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57 και αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
Το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά και 29 επιβατικά αυτοκίνητα, με την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς να παραμένει υπό διερεύνηση. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την επιχείρηση, καθώς οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ.
Η άφιξη στην Τήνο των 29 επιβαινόντων του φορτηγού πλοίου:
Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986
Η ανακοίνωση της ATTICA FERRIESΗ Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.
Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.
Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.
Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
Σε νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται επίσης ότι «έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».
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