Συγκλονιστικά βίντεο από το πλοίο που καίγεται στα ανοιχτά της Μυκόνου, στην κατάσβεση και το Λιμενικό

Η επιχείρηση εξελίσσεται με παράλληλη μέριμνα για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση.

Στην περιοχή αναμένεται επίσης να φθάσει εξειδικευμένη ομάδα ναυαγιαίρεσης 10 ατόμων, η οποία θα παραμείνει στο πεδίο.

Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986

Η ανακοίνωση της ATTICA FERRIES

Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.

Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σε νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται επίσης ότι «έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».

Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Attica Group, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57 και αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.Το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά και 29 επιβατικά αυτοκίνητα, με την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς να παραμένει υπό διερεύνηση. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την επιχείρηση, καθώς οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ.