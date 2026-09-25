Ο Νίκος Ψαρράς έκλεισε τα 55 και δημοσίευσε φωτογραφία του από το παρελθόν
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Νίκος Ψαρράς Γενέθλια Φωτογραφία

Ο Νίκος Ψαρράς έκλεισε τα 55 και δημοσίευσε φωτογραφία του από το παρελθόν

Ο ηθοποιός έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν με αφορμή τα γενέθλιά του

Ο Νίκος Ψαρράς έκλεισε τα 55 και δημοσίευσε φωτογραφία του από το παρελθόν
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μία φωτογραφία του από το παρελθόν δημοσίευσε ο Νίκος Ψαρράς, που έκλεισε τα 55 του.

Ο ηθοποιός έκανε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου μία αναδρομή στο παρελθόν με αφορμή τα γενέθλιά του. Στην εικόνα που επέλεξε να μοιραστεί ο Νίκος Ψαρράς με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, ο ίδιος εμφανίζεται να κοιτάει τον φακό, ενώ έχει τοποθετήσει το χέρι του στο πρόσωπό του. «Χαρούμενα γενέθλια» έγραψε ο ηθοποιός πάνω στο στιγμιότυπο και πρόσθεσε ένα emoji που κλείνει το μάτι του.

Δείτε την ανάρτησή του

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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