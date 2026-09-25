Η Σιένα Μίλερ περιέγραψε πώς της έκανε πρόταση γάμου ο σύντροφός της: Είχα μόλις γεννήσει, δεν ήμουν και στα καλύτερά μου
Η Σιένα Μίλερ περιέγραψε πώς της έκανε πρόταση γάμου ο σύντροφός της: Είχα μόλις γεννήσει, δεν ήμουν και στα καλύτερά μου
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε λίγο καιρό μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του
Τη στιγμή που ο Όλι Γκριν της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο Σέντραλ Παρκ περιέγραψε η Σιένα Μίλερ, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ευχόταν να μην ήταν αυτό που υποψιαζόταν, καθώς είχε γεννήσει μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα.
Η 44χρονη ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «The Tonight Show» του Τζίμι Φάλον, αποκάλυψε ότι ο 29χρονος σύντροφός της τής έκανε την πρόταση την επομένη της προηγούμενης εμφάνισής της στην ίδια εκπομπή, στις 14 Μαΐου.
«Πήγαμε μια βόλτα στο Σέντραλ Παρκ και μου έκανε την κλασική ερώτηση», είπε αρχικά η Μίλερ. «Και μόλις είχες γεννήσει», σχολίασε ο Τζίμι Φάλον. «Ναι, δεν ήμουν και στα καλύτερά μου», απάντησε γελώντας η ηθοποιός.
Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν είχε καταλάβει τι επρόκειτο να συμβεί, εκείνη παραδέχθηκε πως δεν είχε αντιληφθεί τίποτα μέχρι τη στιγμή που η συμπεριφορά του Γκριν άρχισε να της φαίνεται περίεργη. «Όχι, καθόλου. Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι συνέβαινε, σκεφτόμουν: “Θεέ μου, σε παρακαλώ, όχι τώρα”. Είχα πολύ λαδωμένα μαλλιά, λεκέδες στο μπλουζάκι. Ήταν όλη η ομορφιά της λοχείας», ανέφερε.
Όπως περιέγραψε, ο σύντροφός της άρχισε ξαφνικά να δείχνει νευρικός. «Σκεφτόμουν: “Γιατί συμπεριφέρεται περίεργα;”. Μιλούσε, μιλούσε και μετά ξαφνικά σιωπή και λίγο ιδρωμένες παλάμες. Κι εγώ έλεγα μέσα μου: “Σε παρακαλώ, Θεέ μου, όχι”. Και μετά σκεφτόμουν: “Ω, αυτό είναι ρομαντικό”. Ξέρεις, “κοίτα τα πουλιά” και τέτοια», θυμήθηκε.
Η Σιένα Μίλερ και ο Όλι Γκριν αρραβωνιάστηκαν έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, με εκπρόσωπο του ζευγαριού να επιβεβαιώνει την είδηση τον Ιούνιο.
Η 44χρονη ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «The Tonight Show» του Τζίμι Φάλον, αποκάλυψε ότι ο 29χρονος σύντροφός της τής έκανε την πρόταση την επομένη της προηγούμενης εμφάνισής της στην ίδια εκπομπή, στις 14 Μαΐου.
«Πήγαμε μια βόλτα στο Σέντραλ Παρκ και μου έκανε την κλασική ερώτηση», είπε αρχικά η Μίλερ. «Και μόλις είχες γεννήσει», σχολίασε ο Τζίμι Φάλον. «Ναι, δεν ήμουν και στα καλύτερά μου», απάντησε γελώντας η ηθοποιός.
Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν είχε καταλάβει τι επρόκειτο να συμβεί, εκείνη παραδέχθηκε πως δεν είχε αντιληφθεί τίποτα μέχρι τη στιγμή που η συμπεριφορά του Γκριν άρχισε να της φαίνεται περίεργη. «Όχι, καθόλου. Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι συνέβαινε, σκεφτόμουν: “Θεέ μου, σε παρακαλώ, όχι τώρα”. Είχα πολύ λαδωμένα μαλλιά, λεκέδες στο μπλουζάκι. Ήταν όλη η ομορφιά της λοχείας», ανέφερε.
Sienna Miller reveals fiancé Oli Green proposed to her during a walk in Central Park shortly after giving birth to their second child together https://t.co/4sLuE22N3O— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 25, 2026
Η Σιένα Μίλερ και ο Όλι Γκριν αρραβωνιάστηκαν έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, με εκπρόσωπο του ζευγαριού να επιβεβαιώνει την είδηση τον Ιούνιο.
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