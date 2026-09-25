Χαλκ Χόγκαν: Κάτι άλλαξε μεταξύ μας, είπε η κόρη του για την ημέρα που ο παλαιστής κοιμήθηκε με μία από τις καλύτερες φίλες της
Χαλκ Χόγκαν: Κάτι άλλαξε μεταξύ μας, είπε η κόρη του για την ημέρα που ο παλαιστής κοιμήθηκε με μία από τις καλύτερες φίλες της
Η 38χρονη κόρη του θρυλικού παλαιστή μίλησε για τη ρήξη στη σχέση τους – «Τον συγχώρεσα, αλλά δεν νομίζω ότι με αντιμετώπισε ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο»
Στη σχέση της με τον πατέρα της και την ημέρα που εκείνος κοιμήθηκε με μία από τις καλύτερες φίλες της αναφέρθηκε η κόρη του Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, αποκαλύπτοντας πως από εκείνο το περιστατικό άλλαξε τη μεταξύ τους επαφή.
Η 38χρονη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη περίοδο σε συνέντευξή της στο Us Weekly, εξηγώντας πως, παρότι κατάφερε να τον συγχωρήσει, η σχέση τους δεν έγινε ποτέ όπως ήταν πριν.
Όπως είπε η ίδια: «Ένα σημαντικό σημείο καμπής ήρθε μετά το γεγονός ότι κοιμήθηκε με τη φίλη μου, την Κριστιάν Πλάντε. Συγχωρώ τους ανθρώπους πολύ εύκολα, ίσως κάποιες φορές υπερβολικά εύκολα, και τον συγχώρησα, αλλά κάτι μεταξύ μας άλλαξε μετά από αυτό. Δεν νομίζω ότι με αντιμετώπισε ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο».
Η Κριστιάν Πλάντε είχε επιβεβαιώσει το 2008 τη σχέση της με τον Χαλκ Χόγκαν σε συνέντευξή της στο National Enquirer. Όπως είχε υποστηρίξει τότε, η επαφή τους είχε ξεκινήσει σε μια περίοδο κατά την οποία ο Χόγκαν και η τότε εν διαστάσει σύζυγός του, Λίντα «γνώριζαν ότι ο γάμος τους τελείωνε». Η Λίντα Χόγκαν είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2007, έπειτα από 24 χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2009. Ο Χαλκ και η Λίντα απέκτησαν δύο παιδιά, την Μπρουκ και τον Νικ.
Η Μπρουκ εξήγησε ότι το διαζύγιο των γονιών της αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό λόγο, που επηρέασε την οικογένεια: «Μετά ήρθε το διαζύγιο και ολόκληρη η οικογενειακή μας δομή άλλαξε. Με τον καιρό, τα πράγματα γίνονταν όλο και πιο περίπλοκα, μέχρι που τελικά η σχέση που πάντα πίστευα ότι μπορούσε να αντέξει τα πάντα δεν μπορούσε πλέον να αντέξει όσα συνέβαιναν γύρω μας. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα που θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος για την οικογένεια Χόγκαν: Η δημόσια εικόνα μετατρέπει τις οικογένειες σε ήρωες και κακούς. Οι πραγματικές οικογένειες δεν είναι τόσο απλές».
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, η Μπρουκ τόνισε ότι υπήρχε και πολλή αγάπη στην οικογένειά της, εξηγώντας πως όσα συνέβαιναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι γνώριζε ο κόσμος.
Η Μπρουκ Χόγκαν, η οποία κυκλοφορεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το νέο της τραγούδι «Goes Around», εμπνευσμένο από την κρίση στην οικογένειά της, αναφέρθηκε παράλληλα και στις καλές αναμνήσεις που διατηρεί από τον πατέρα της. «Ο πατέρας μου ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας για μένα, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα» είπε.
«Μερικοί άνθρωποι θεωρούν, ότι επειδή η σχέση μας έγινε περίπλοκη αργότερα, πρέπει να ξαναγράψω όλα όσα είχαν συμβεί. Δεν το κάνω» τόνισε και συνέχισε: «Τα θεμέλια ανάμεσα σε εμένα και τον πατέρα μου ήταν απίστευτα ισχυρά. Επιβίωσαν από δημόσια σκάνδαλα, το διαζύγιο, τεράστιες αλλαγές στην οικογένειά μας και περιόδους αποξένωσης, επειδή κάτω από όλα αυτά υπήρχε ένας δεσμός που ήταν πραγματικός». Η ίδια πρόσθεσε: «Ως μικρό κορίτσι, ένιωθα απίστευτα ασφαλής με τον πατέρα μου. Τον λάτρευα. Έχω υπέροχες αναμνήσεις μαζί του».
Ο Χαλκ Χόγκαν πέθανε τον Ιούλιο του 2025 σε ηλικία 71 ετών από καρδιακή προσβολή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 38χρονη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη περίοδο σε συνέντευξή της στο Us Weekly, εξηγώντας πως, παρότι κατάφερε να τον συγχωρήσει, η σχέση τους δεν έγινε ποτέ όπως ήταν πριν.
Όπως είπε η ίδια: «Ένα σημαντικό σημείο καμπής ήρθε μετά το γεγονός ότι κοιμήθηκε με τη φίλη μου, την Κριστιάν Πλάντε. Συγχωρώ τους ανθρώπους πολύ εύκολα, ίσως κάποιες φορές υπερβολικά εύκολα, και τον συγχώρησα, αλλά κάτι μεταξύ μας άλλαξε μετά από αυτό. Δεν νομίζω ότι με αντιμετώπισε ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο».
Brooke Hogan recalled how her late father, Hulk Hogan, sleeping with one of her best friends caused an irreparable rift in their relationship. https://t.co/5mkFQ2swOu— Us Weekly (@usweekly) September 24, 2026
Η Μπρουκ εξήγησε ότι το διαζύγιο των γονιών της αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό λόγο, που επηρέασε την οικογένεια: «Μετά ήρθε το διαζύγιο και ολόκληρη η οικογενειακή μας δομή άλλαξε. Με τον καιρό, τα πράγματα γίνονταν όλο και πιο περίπλοκα, μέχρι που τελικά η σχέση που πάντα πίστευα ότι μπορούσε να αντέξει τα πάντα δεν μπορούσε πλέον να αντέξει όσα συνέβαιναν γύρω μας. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα που θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος για την οικογένεια Χόγκαν: Η δημόσια εικόνα μετατρέπει τις οικογένειες σε ήρωες και κακούς. Οι πραγματικές οικογένειες δεν είναι τόσο απλές».
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, η Μπρουκ τόνισε ότι υπήρχε και πολλή αγάπη στην οικογένειά της, εξηγώντας πως όσα συνέβαιναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι γνώριζε ο κόσμος.
Η Μπρουκ Χόγκαν, η οποία κυκλοφορεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το νέο της τραγούδι «Goes Around», εμπνευσμένο από την κρίση στην οικογένειά της, αναφέρθηκε παράλληλα και στις καλές αναμνήσεις που διατηρεί από τον πατέρα της. «Ο πατέρας μου ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας για μένα, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα» είπε.
«Μερικοί άνθρωποι θεωρούν, ότι επειδή η σχέση μας έγινε περίπλοκη αργότερα, πρέπει να ξαναγράψω όλα όσα είχαν συμβεί. Δεν το κάνω» τόνισε και συνέχισε: «Τα θεμέλια ανάμεσα σε εμένα και τον πατέρα μου ήταν απίστευτα ισχυρά. Επιβίωσαν από δημόσια σκάνδαλα, το διαζύγιο, τεράστιες αλλαγές στην οικογένειά μας και περιόδους αποξένωσης, επειδή κάτω από όλα αυτά υπήρχε ένας δεσμός που ήταν πραγματικός». Η ίδια πρόσθεσε: «Ως μικρό κορίτσι, ένιωθα απίστευτα ασφαλής με τον πατέρα μου. Τον λάτρευα. Έχω υπέροχες αναμνήσεις μαζί του».
Ο Χαλκ Χόγκαν πέθανε τον Ιούλιο του 2025 σε ηλικία 71 ετών από καρδιακή προσβολή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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