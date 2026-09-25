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Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ανέβηκες στην εκτίμησή μου» της γράφουν
Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ανέβηκες στην εκτίμησή μου» της γράφουν
Σχολιαστές πρότειναν στη Μαριάνα Κατσιμίχα να εντάξει την εκτέλεση αυτή στον επόμενο δίσκο της
Το δικό της φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη απέτισε με βίντεο στο TikTok η Μαριάνα Κατσιμίχα.
Η νεαρή τραγουδίστρια επέλεξε να ερμηνεύσει το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεία μόνο ενός πιάνου.
Το τελικό αποτέλεσμα ενθουσίασε τους διαδικτυακούς φίλους και σχολιαστές της Μαριάνας Κατσιμίχα που την επαίνεσαν τόσο για την επιλογή της όσο και για την ερμηνεία της.
«Και μόνο που αποτιείς φόρο τιμής σε ένα εντελώς διαφορετικό από το δικό σου είδος μουσικής και αναγνωρίζεις την αξία του μαζω ανέβηκες στην εκτίμηση μου» γράφει χαρακτηριστικά κάποιο.
«Γιατί οποίο είδος μουσικής και αν ακούς κάποια φάση της ζωής σου έχει λίγο από ΜΑΖΩΝΑΚΗ. Μετανιώνω πολύ που δεν το άκουσα ποτέ live 💔💔💔💔» γράφει ένας δεύτερος.
«Η φωνή σας είναι υπέροχη. Η χροιά της έχει κάτι το απερίγραπτο. Μπράβο που με αυτό τον τρόπο τιμήσατε τον Μαζωνάκη που χάθηκε τόσο άδικα» γράφει στον ίδιο τόνο ένας τρίτος.
«Συγκίνηση για έναν άνθρωπο που αξίζει να τον τραγουδήσεις... Γιώργο εύχομαι να ακούς όλες τις φωνές που τραγούδησαν για εσένα κ που πόνεσαν με τον άδικο χαμό σου. Ο θεός εύχομαι να σε έχει υπό την σκέπη του🙏» ήταν άλλο ένα σχόλιο που δέχθηκε η Μαριάννα Κατσιμίχα με άλλον να της προτείνει «στο πρώτο σου άλμπουμ να βάλεις το "Ώρες Μικρές" ως επανεκτέλεση, θα ήταν πολύ ωραίος φόρος τιμής στον Μαζώ όπως τώρα. Είσαι μεγάλη φωνή!».
«Ακούγοντας το από την φωνή σου μαλάκωσε λίγο η ψυχή από την τεράστια απώλεια του Γιώργου...🫀❤️🩹🌹», «η πιο ωραία ερμηνεία του τραγουδιού αυτού!!», «αχ τι ψυχούλα βγαίνει από αυτή τη φωνή», «πόσο ξεχωριστή χροιά όπως και ο Γιώργος μας. μπράβο σου που τον τίμησες» ήταν μερικά από τα υπόλοιπα σχόλια για την Μαριάννα Κατσιμίχα.
Η νεαρή τραγουδίστρια επέλεξε να ερμηνεύσει το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεία μόνο ενός πιάνου.
Το τελικό αποτέλεσμα ενθουσίασε τους διαδικτυακούς φίλους και σχολιαστές της Μαριάνας Κατσιμίχα που την επαίνεσαν τόσο για την επιλογή της όσο και για την ερμηνεία της.
@mariana.katsimich Ώρες μικρές - Γιώργος Μαζωνάκης 🕊️ #singing #fyp #athens #osozwmazw ♬ πρωτότυπος ήχος - Mariana Katsimicha
«Και μόνο που αποτιείς φόρο τιμής σε ένα εντελώς διαφορετικό από το δικό σου είδος μουσικής και αναγνωρίζεις την αξία του μαζω ανέβηκες στην εκτίμηση μου» γράφει χαρακτηριστικά κάποιο.
«Γιατί οποίο είδος μουσικής και αν ακούς κάποια φάση της ζωής σου έχει λίγο από ΜΑΖΩΝΑΚΗ. Μετανιώνω πολύ που δεν το άκουσα ποτέ live 💔💔💔💔» γράφει ένας δεύτερος.
«Η φωνή σας είναι υπέροχη. Η χροιά της έχει κάτι το απερίγραπτο. Μπράβο που με αυτό τον τρόπο τιμήσατε τον Μαζωνάκη που χάθηκε τόσο άδικα» γράφει στον ίδιο τόνο ένας τρίτος.
«Συγκίνηση για έναν άνθρωπο που αξίζει να τον τραγουδήσεις... Γιώργο εύχομαι να ακούς όλες τις φωνές που τραγούδησαν για εσένα κ που πόνεσαν με τον άδικο χαμό σου. Ο θεός εύχομαι να σε έχει υπό την σκέπη του🙏» ήταν άλλο ένα σχόλιο που δέχθηκε η Μαριάννα Κατσιμίχα με άλλον να της προτείνει «στο πρώτο σου άλμπουμ να βάλεις το "Ώρες Μικρές" ως επανεκτέλεση, θα ήταν πολύ ωραίος φόρος τιμής στον Μαζώ όπως τώρα. Είσαι μεγάλη φωνή!».
«Ακούγοντας το από την φωνή σου μαλάκωσε λίγο η ψυχή από την τεράστια απώλεια του Γιώργου...🫀❤️🩹🌹», «η πιο ωραία ερμηνεία του τραγουδιού αυτού!!», «αχ τι ψυχούλα βγαίνει από αυτή τη φωνή», «πόσο ξεχωριστή χροιά όπως και ο Γιώργος μας. μπράβο σου που τον τίμησες» ήταν μερικά από τα υπόλοιπα σχόλια για την Μαριάννα Κατσιμίχα.
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