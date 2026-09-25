Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε
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Ελένη Μενεγάκη Λονδίνο

Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή της

Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
88 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Λονδίνο ταξίδεψε η Ελένη Μενεγάκη, σχολιάζοντας αινιγματικά για την απόδραση που έκανε, πως «ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει».

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου εικόνες, τόσο από το αεροδρόμιο, όσο και από τις στιγμές που πέρασε στη βρετανική πόλη, καθώς και ορισμένα νυχτερινά  πλάνα με το φωτισμένο Λονδίνο.  

«Κάπου ανάμεσα στις βόλτες στο Λονδίνο, στις μικρές μας στιγμές και στις πιο σφιχτές αγκαλιές, ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» σημείωσε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε
Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε
Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε
Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε
Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε
Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε
Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει, έγραψε

Από τα στιγμιότυπα, φαίνεται πως μαζί με την παρουσιάστρια ήταν η κόρη της. Σημειώνεται, πως η Βαλέρια Λάτσιου αποφοίτησε το καλοκαίρι από το λύκειο, και θα σπουδάσει στο London School of Economics and Political Science, το γνωστό LSE.
Ιωάννα Μαρίνου
88 ΣΧΟΛΙΑ

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