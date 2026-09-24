Metron Analysis: Στο 30,2% με προβάδισμα 14,4 μονάδων η ΝΔ, στο 15,8% η ΕΛΑΣ με απώλειες, κέρδη για ΠΑΣΟΚ, στην 8η θέση έπεσε η Καρυστιανού
Metron Analysis: Στο 30,2% με προβάδισμα 14,4 μονάδων η ΝΔ, στο 15,8% η ΕΛΑΣ με απώλειες, κέρδη για ΠΑΣΟΚ, στην 8η θέση έπεσε η Καρυστιανού
Στις 17 μονάδες από 14 ανεβαίνει το προβάδισμα Μητσοτάκη έναντι Τσίπρα για την πρωθυπουργία - Εννιά κόμματα κερδίζουν το εισιτήριο για τη Βουλή, καθαρά εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ - Χάνει 3,1 μονάδες το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού - Σταθερά στο 5% η «πολύ πιθανή» δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά
Αύξηση του προβαδίσματος της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ από τις 13,3 μονάδες στις 14,4 έδειξε η πρώτη φθινοπωρινή μέτρηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. To κυβερνών κόμμα που είναι στο 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει οριακή άνοδο στην πρόθεση ψήφου (από 25% στη μέτρηση του τέλους Ιουνίου στο 25,1% σήμερα) αλλά εμφανίζεται με απώλειες 0,2 της μονάδας στην εκλογική εκτίμηση, καθώς η αδιευκρίνιστη ψήφος μετρήθηκε μόλις στο 10,4% από 12,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Στο 30%, με άνοδο μίας μονάδας, καταγράφεται η καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, ενώ στο 29% (από 28%) μετρήθηκαν οι θετικές γνώμες για το έργο της κυβέρνησης.
Η Metron Analysis επιβεβαιώνει το δημοσκοπικό «φρενάρισμα» της ΕΛΑΣ, που έδειξαν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: το κόμμα Τσίπρα «γράφει» 15,8% στην εκτίμηση ψήφου με απώλειες 1,3 μονάδων και ο πρώην πρωθυθπουργός χάνει δύο μονάδες στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και πέφτει στο 13% από το 15% του Ιουνίου, με την διαφορά του από τον προπορευόμενο Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβαίνει στις 17 μονάδες από 14 τον Ιούνιο. Στην πρόθεση ψήφου η ΕΛΑΣ πέφτει από το 14,1% στο 13,1%, παρά το γεγονός ότι μειώνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος.
Το ΠΑΣΟΚ ψαλιδίζει τη διαφορά με την ΕΛΑΣ, καθώς έχει κέρδη 1,1 μονάδας στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4% στο 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου κερδίζει 1,2 μονάδες και «γράφει» 12,6%. Το προβάδισμα της ΕΛΑΣ μειώνεται από τις 5,7 μονάδες του Ιουνίου στις 3,2 ενώ ξεκόλλησε και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγησή του από τους πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας τις θετικές γνώμες από το 13% στο 16%. Δύο μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, παραμένοντας ωστόσο σε μονοψήφιο ποσοστό (από το 5% πάει στο 7%, μειώνοντας όμως την διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από 10).
Η Metron Analysis επιβεβαιώνει επίσης τη μεγάλη δημοσκοπική πτώση της Ελπίδας για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, που πέφτει από το 7,5% του Ιουνίου στο 4,4% και στην 8η θέση στην κατάταξη από την 4η θέση που είχε τον Ιούνιο. Με άνοδο 1,2 μονάδες (από 5,7% στο 6,9%) στην θέση αυτή είναι πλέον η Ελληνική Λύση και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1%. Η πτώση του κόμματος Καρυστιανού δίνει μικρή ώθηση στην Πλεύση Ελευθερίας, που ανεβαίνει από το 5,6% στο 5,8%, ενώ μιάμιση μονάδα πάνω μετρήθηκε η Φωνή Λογικής που φτάνει από το 3,8% στο 5,3% στην εκτίμηση ψήφου. Η μέτρηση βγάζει μία 9κομματική Βουλή, με το ΜεΡΑ25 να περνά με 3,5%.
Εκτός Βουλής μένουν η Νίκη με 1,7%, παρότι έχει επιστροφές μισής μονάδας λόγω της πτώσης Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ που μετρήθηκε στο 1,5% και το κόμμα Κασσελάκη με 1,2% στην εκτίμηση ψήφου.
Το κόμμα Σαμαρά
Σταθερά στο 5% παραμένει η «πολύ πιθανή» δυνητική ψήφος για το υπό δημιουργία κόμμα Σαμαρά, ενώ στο 8% καταγράφονται και πάλι ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσουν. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι αυξάνεται στο 68% (από 65%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι «απίθανο» να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα.
Δυσαρεστημένη κοινωνία
Σε χειρότερη προσωπική θέση σε σχέση με έναν χρόνο πριν δηλώνει το 49% των ερωτηθέντων, ένα ποσοστό που είναι ανεβασμένο κατά 4 μονάδες σε σχέση με την προηγουέμνη μέτρηση της εταιρείας. Παράλληλα, μόλις το 13% αναφέρει ότι είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση με το 2025 - ένα ποσοστό που είναι το χαμηλότερο του τελευταίου εξαμήνου. Ωστόσο, μειωμένο είναι και το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση(από 69% τον Μάιο, στο 66% σήμερα).
Δείτε την έρευνα:
Η Metron Analysis επιβεβαιώνει το δημοσκοπικό «φρενάρισμα» της ΕΛΑΣ, που έδειξαν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: το κόμμα Τσίπρα «γράφει» 15,8% στην εκτίμηση ψήφου με απώλειες 1,3 μονάδων και ο πρώην πρωθυθπουργός χάνει δύο μονάδες στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και πέφτει στο 13% από το 15% του Ιουνίου, με την διαφορά του από τον προπορευόμενο Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβαίνει στις 17 μονάδες από 14 τον Ιούνιο. Στην πρόθεση ψήφου η ΕΛΑΣ πέφτει από το 14,1% στο 13,1%, παρά το γεγονός ότι μειώνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος.
Το ΠΑΣΟΚ ψαλιδίζει τη διαφορά με την ΕΛΑΣ, καθώς έχει κέρδη 1,1 μονάδας στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4% στο 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου κερδίζει 1,2 μονάδες και «γράφει» 12,6%. Το προβάδισμα της ΕΛΑΣ μειώνεται από τις 5,7 μονάδες του Ιουνίου στις 3,2 ενώ ξεκόλλησε και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγησή του από τους πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας τις θετικές γνώμες από το 13% στο 16%. Δύο μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, παραμένοντας ωστόσο σε μονοψήφιο ποσοστό (από το 5% πάει στο 7%, μειώνοντας όμως την διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από 10).
Η Metron Analysis επιβεβαιώνει επίσης τη μεγάλη δημοσκοπική πτώση της Ελπίδας για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, που πέφτει από το 7,5% του Ιουνίου στο 4,4% και στην 8η θέση στην κατάταξη από την 4η θέση που είχε τον Ιούνιο. Με άνοδο 1,2 μονάδες (από 5,7% στο 6,9%) στην θέση αυτή είναι πλέον η Ελληνική Λύση και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1%. Η πτώση του κόμματος Καρυστιανού δίνει μικρή ώθηση στην Πλεύση Ελευθερίας, που ανεβαίνει από το 5,6% στο 5,8%, ενώ μιάμιση μονάδα πάνω μετρήθηκε η Φωνή Λογικής που φτάνει από το 3,8% στο 5,3% στην εκτίμηση ψήφου. Η μέτρηση βγάζει μία 9κομματική Βουλή, με το ΜεΡΑ25 να περνά με 3,5%.
Εκτός Βουλής μένουν η Νίκη με 1,7%, παρότι έχει επιστροφές μισής μονάδας λόγω της πτώσης Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ που μετρήθηκε στο 1,5% και το κόμμα Κασσελάκη με 1,2% στην εκτίμηση ψήφου.
Το κόμμα Σαμαρά
Σταθερά στο 5% παραμένει η «πολύ πιθανή» δυνητική ψήφος για το υπό δημιουργία κόμμα Σαμαρά, ενώ στο 8% καταγράφονται και πάλι ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσουν. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι αυξάνεται στο 68% (από 65%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι «απίθανο» να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα.
Δυσαρεστημένη κοινωνία
Σε χειρότερη προσωπική θέση σε σχέση με έναν χρόνο πριν δηλώνει το 49% των ερωτηθέντων, ένα ποσοστό που είναι ανεβασμένο κατά 4 μονάδες σε σχέση με την προηγουέμνη μέτρηση της εταιρείας. Παράλληλα, μόλις το 13% αναφέρει ότι είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση με το 2025 - ένα ποσοστό που είναι το χαμηλότερο του τελευταίου εξαμήνου. Ωστόσο, μειωμένο είναι και το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση(από 69% τον Μάιο, στο 66% σήμερα).
Δείτε την έρευνα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα