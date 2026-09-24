Metron Analysis: Στο 30,2% με προβάδισμα 14,4 μονάδων η ΝΔ, στο 15,8% η ΕΛΑΣ με απώλειες, κέρδη για ΠΑΣΟΚ, στην 8η θέση έπεσε η Καρυστιανού

Στις 17 μονάδες από 14 ανεβαίνει το προβάδισμα Μητσοτάκη έναντι Τσίπρα για την πρωθυπουργία - Εννιά κόμματα κερδίζουν το εισιτήριο για τη Βουλή, καθαρά εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ - Χάνει 3,1 μονάδες το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού - Σταθερά στο 5% η «πολύ πιθανή» δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά