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Πέντε ημέρες ανάποδα πίσω από έναν τοίχο, η διάσωση της Λόλα στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
Πέντε ημέρες ανάποδα πίσω από έναν τοίχο, η διάσωση της Λόλα στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
Η γάτα κρύφτηκε κάτω από το δάπεδο κατά τη διάρκεια της μετακόμισης και δεν έβγαινε - Εν τέλει κατέληξε ανάποδα πίσω από έναν τοίχο και με τη βοήθεια εργολάβου τη διέσωσαν
Με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης γάτας που παγιδεύτηκε πίσω από τοίχο στο σπίτι της οικογένειάς της, στα προάστια της Νέας Υόρκης.
Η Λόλα βρισκόταν πέντε μέρες παγιδευμένη ανάποδα. Η δοκιμασία της ξεκίνησε όταν κρύφτηκε κάτω από μια σανίδα του δαπέδου ενώ η οικογένεια μετακόμιζε από το διαμέρισμα. Η οικογένεια κάλεσε τον Τζον ΝτεΜπάκερ που διασώζει γάτες τα τελευταία 15 χρόνια ο οποίος έστησε μια παγίδα βάζοντας κάμερες και φαγητό. Η Λόλα εμφανιζόταν τα βράδια αλλά απέφευγε την παγίδα.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν σταμάτησε να εμφανίζεται εντελώς αφού είχε πέσει και είχε κολλήσει πίσω από έναν τοίχο του ισογείου, σύμφωνα με την New York Post. Όταν την βρήκαν, η Λόλα ήταν παγιδευμένη ανάποδα, έτρωγε το μονωτικό υλικό και γινόταν όλο και πιο αδύναμη. Ο ΝτεΜπάκερ έχανε την ελπίδα ότι θα κατάφερναν να την βγάλουν ζωντανή.
Τότε αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια ενός εργολάβου. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πριόνι για να ανοίξουν μια τρύπα στον τοίχο, κατάφεραν να δουν τη Λόλα μέσω κάμερας. Φαινόταν νευρική, οπότε για να την αποτρέψουν από το να προσπαθήσει να κρυφτεί πιο βαθιά μέσα στον τοίχο, χρησιμοποίησαν ένα πιο αθόρυβο τρυπάνι.
«Είναι ασφαλής!», ακούγεται μια γυναίκα να λέει. «Ήμασταν όλοι τόσο χαρούμενοι» όταν απελευθερώθηκε η Λόλα, είπε ο ΝτεΜπάκερ. «Είναι σχεδόν θαυματουργό το γεγονός ότι η γάτα επέζησε εκεί πέντε ημέρες χωρίς φαγητό ούτε νερό. Και όταν είσαι ανάποδα, όλο το αίμα ρέει προς το κεφάλι σου», συμπλήρωσε.
Η Λόλα μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου βρήκαν μονωτικό υλικό μέσα στο σώμα της. Τώρα έχει επιστρέψει στην οικογένειά της και αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρεξή της.
Ο ΝτεΜπάκερ, ο οποίος έχει και ο ίδιος τέσσερις γάτες, έδωσε μια συμβουλή προς όλους τους ιδιοκτήτες γατών που ετοιμάζονται να μετακομίσουν: «Φροντίστε πρώτα να ασφαλίσετε τις γάτες και όχι μετά την ολοκλήρωση της μετακόμισης. Η μετακόμιση θα τρομάξει τη γάτα και θα την κάνει να κρυφτεί».
Η Λόλα βρισκόταν πέντε μέρες παγιδευμένη ανάποδα. Η δοκιμασία της ξεκίνησε όταν κρύφτηκε κάτω από μια σανίδα του δαπέδου ενώ η οικογένεια μετακόμιζε από το διαμέρισμα. Η οικογένεια κάλεσε τον Τζον ΝτεΜπάκερ που διασώζει γάτες τα τελευταία 15 χρόνια ο οποίος έστησε μια παγίδα βάζοντας κάμερες και φαγητό. Η Λόλα εμφανιζόταν τα βράδια αλλά απέφευγε την παγίδα.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν σταμάτησε να εμφανίζεται εντελώς αφού είχε πέσει και είχε κολλήσει πίσω από έναν τοίχο του ισογείου, σύμφωνα με την New York Post. Όταν την βρήκαν, η Λόλα ήταν παγιδευμένη ανάποδα, έτρωγε το μονωτικό υλικό και γινόταν όλο και πιο αδύναμη. Ο ΝτεΜπάκερ έχανε την ελπίδα ότι θα κατάφερναν να την βγάλουν ζωντανή.
Τότε αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια ενός εργολάβου. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πριόνι για να ανοίξουν μια τρύπα στον τοίχο, κατάφεραν να δουν τη Λόλα μέσω κάμερας. Φαινόταν νευρική, οπότε για να την αποτρέψουν από το να προσπαθήσει να κρυφτεί πιο βαθιά μέσα στον τοίχο, χρησιμοποίησαν ένα πιο αθόρυβο τρυπάνι.
Στο βίντεο της διάσωσης, ο ΝτεΜπάκερ φαίνεται να τεντώνει το χέρι του μέσα από τη στενή τρύπα, όπου άγγιξε τα πίσω πόδια της Λόλα. Στη συνέχεια, στέκεται όρθιος, μεταφέρει το βάρος του προς τα πίσω και την τραβάει προσεκτικά προς τα έξω.
A Long Island man rescued a frightened cat, named Lola, from behind a wall after being trapped for about five days. pic.twitter.com/HIKVT88tYz— ABC News (@ABC) September 25, 2026
«Είναι ασφαλής!», ακούγεται μια γυναίκα να λέει. «Ήμασταν όλοι τόσο χαρούμενοι» όταν απελευθερώθηκε η Λόλα, είπε ο ΝτεΜπάκερ. «Είναι σχεδόν θαυματουργό το γεγονός ότι η γάτα επέζησε εκεί πέντε ημέρες χωρίς φαγητό ούτε νερό. Και όταν είσαι ανάποδα, όλο το αίμα ρέει προς το κεφάλι σου», συμπλήρωσε.
Η Λόλα μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου βρήκαν μονωτικό υλικό μέσα στο σώμα της. Τώρα έχει επιστρέψει στην οικογένειά της και αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρεξή της.
Ο ΝτεΜπάκερ, ο οποίος έχει και ο ίδιος τέσσερις γάτες, έδωσε μια συμβουλή προς όλους τους ιδιοκτήτες γατών που ετοιμάζονται να μετακομίσουν: «Φροντίστε πρώτα να ασφαλίσετε τις γάτες και όχι μετά την ολοκλήρωση της μετακόμισης. Η μετακόμιση θα τρομάξει τη γάτα και θα την κάνει να κρυφτεί».
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