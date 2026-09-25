Πέντε ημέρες ανάποδα πίσω από έναν τοίχο, η διάσωση της Λόλα στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο

Η γάτα κρύφτηκε κάτω από το δάπεδο κατά τη διάρκεια της μετακόμισης και δεν έβγαινε - Εν τέλει κατέληξε ανάποδα πίσω από έναν τοίχο και με τη βοήθεια εργολάβου τη διέσωσαν