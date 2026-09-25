Συγκινήθηκε η Άννα Πρέλεβιτς για την πρόωρη γέννηση των παιδιών της: Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό
Συγκινήθηκε η Άννα Πρέλεβιτς για την πρόωρη γέννηση των παιδιών της: Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό
«Μάθαμε ότι περιμέναμε δίδυμα στον ίδιο υπέρηχο που στην πρώτη εγκυμοσύνη μας είπαν ότι είχα αποβάλει... Μετά τη γέννηση των παιδιών, ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου αυτή», εξομολογήθηκε η κόρη του Μπάνε Πρέλεβιτς
Συγκινημένη παρουσιάστηκε η Άννα Πρέλεβιτς μιλώντας για τον πρόωρο τοκετό της, αποκαλύπτοντας πως έπρεπε να γεννήσει εκτάκτως καθώς μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους των παιδιών της.
Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και εξομολογήθηκε αρχικά πως άργησε να μοιραστεί την εγκυμοσύνη και τη γέννα της, διότι ήθελε να είναι σίγουρη για την κατάσταση της υγείας των διδύμων: «Πήρα 14 κιλά, αλλά γέννησα πρόωρα. Θα έπαιρνα κι άλλα. Αλλά μου έφυγαν αμέσως. Είχα γεννήσει αρκετά πρόωρα. Στις 33 εβδομάδες και τρεις μέρες. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι όλα θα πάνε καλά με τα κορίτσια. Είχα λίγο άγχος, οπότε ήθελα να ξέρω ότι ήταν όλα καλά και με το που μας έδωσαν το οκ ότι τα κορίτσια μπορούσαν να γυρίσουν σπίτι, το μοιράστηκα. Και κάπως συνέπεσε με τη Μέρα της Μητέρας. Η πρώτη γεννήθηκε δύο κιλά και η δεύτερη 1,800. Τις πήρα αγκαλιά μετά από δύο εβδομάδες. Μπορούσαμε να τις ταΐζουμε στη μονάδα. Ήταν τόσο μικρές που δεν ήξερα πώς να τις πιάσω», είπε.
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Η Άννα Πρέλεβιτς δάκρυσε στη συνέχεια περιγράφοντας τη στιγμή που γεννήθηκαν οι κόρες της, καθώς δεν είχε την ευκαιρία να τις κρατήσει στην αγκαλιά της τα πρώτα λεπτά: «Με το που γεννήθηκαν μπορούσαν να δώσω μόνο ένα φιλάκι. Έδωσα ένα φιλάκι στο κεφαλάκι τους. Έπρεπε να μπουν στη μονάδα, οπότε δεν είχα αυτό το πρώτο άγγιγμα και την πρώτη αγκαλιά. Ήταν πολύ μικρούλια. Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους... Συγκινούμαι τώρα που το σκέφτομαι... Όλα καλά. Δεν το έχω συζητήσει πολύ καιρό και τώρα κάπως... Είμαι τυχερή, πολύ τυχερή», εξομολογήθηκε.
Η ίδια δεν ήθελε να βαρύνει το κλίμα και θέλησε να μιλήσει για την ημέρα που έμαθε πως περίμενε δίδυμα, έπειτα από μία εγκυμοσύνη που δεν προχώρησε: «Θέλαμε πολύ να ζήσουμε και το μαζί (με τον Νικήτα Νομικό). Πολύ μας έλεγαν "παντρευτείτε και κάντε αμέσως παιδάκι", αλλά εμείς θέλαμε πολύ να το ζήσουμε και οι δυο μας, γιατί παντρευτήκαμε στα δύο χρόνια. Πολλές φορές λέγαμε "αχ να γνωριζόμασταν λίγο νωρίτερα". Οπότε όταν το αποφασίσαμε έμεινα έγκυος την πρώτη φορά περίπου στον χρόνο. Όταν μάθαμε ότι περιμέναμε δίδυμα, ήταν φυσιολογικός ο τρόπος, ήταν ο ίδιος υπέρηχος που στην πρώτη εγκυμοσύνη μας είπαν ότι έχω αποβάλει. Οπότε είναι απίστευτο πώς τα έφερε η ζωή. Είχα τόσο άγχος σε αυτόν τον υπέρηχο που είχα πει ότι θα κλείσω τα μάτια και το μόνο που θέλω είναι να ακούσω τον χτύπο της καρδιάς και τελικά ακούσαμε δύο χτύπους. Μετά τη γέννηση των παιδιών ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου αυτή», ανέφερε.
Όπως αποκάλυψε, έχουν αποφασίσει μαζί με τον σύζυγό της τα ονόματα που θα δώσουν στα παιδιά τους: «Έχουμε αποφασίσει τα ονόματα. Αλεξάνδρα, η πρώτη που βγήκε και είναι ένα λεπτό μεγαλύτερη από την άλλη, και Νικόλ τη δεύτερη, που θέλαμε να τιμήσουμε και τον πεθερό μου που λέγεται Νίκος και Αλεξάνδρα λένε και την αγαπημένη γιαγιά του Νικήτα που τη λατρεύουμε και μας άρεσε και το όνομα», είπε, ενώ όσον αφορά στη βάφτισή τους, επισήμανε πως δεν έχουν σκεφτεί ακόμα πότε και πού θα γίνει.
Η Άννα Πρέλεβιτς ανέφερε πως «ζει το όνειρό της» πλέον με την οικογένειά της και σημείωσε πως ενώ έχει βοήθεια στο σπίτι με τις δίδυμες, ο Νικήτας Νομικός θέλει να τα κάνει όλα μόνος του τις ώρες που δεν δουλεύει. «Τον θαυμάζω και τον ερωτεύομαι ακόμη πιο πολύ με αυτά που κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και εξομολογήθηκε αρχικά πως άργησε να μοιραστεί την εγκυμοσύνη και τη γέννα της, διότι ήθελε να είναι σίγουρη για την κατάσταση της υγείας των διδύμων: «Πήρα 14 κιλά, αλλά γέννησα πρόωρα. Θα έπαιρνα κι άλλα. Αλλά μου έφυγαν αμέσως. Είχα γεννήσει αρκετά πρόωρα. Στις 33 εβδομάδες και τρεις μέρες. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι όλα θα πάνε καλά με τα κορίτσια. Είχα λίγο άγχος, οπότε ήθελα να ξέρω ότι ήταν όλα καλά και με το που μας έδωσαν το οκ ότι τα κορίτσια μπορούσαν να γυρίσουν σπίτι, το μοιράστηκα. Και κάπως συνέπεσε με τη Μέρα της Μητέρας. Η πρώτη γεννήθηκε δύο κιλά και η δεύτερη 1,800. Τις πήρα αγκαλιά μετά από δύο εβδομάδες. Μπορούσαμε να τις ταΐζουμε στη μονάδα. Ήταν τόσο μικρές που δεν ήξερα πώς να τις πιάσω», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η Άννα Πρέλεβιτς δάκρυσε στη συνέχεια περιγράφοντας τη στιγμή που γεννήθηκαν οι κόρες της, καθώς δεν είχε την ευκαιρία να τις κρατήσει στην αγκαλιά της τα πρώτα λεπτά: «Με το που γεννήθηκαν μπορούσαν να δώσω μόνο ένα φιλάκι. Έδωσα ένα φιλάκι στο κεφαλάκι τους. Έπρεπε να μπουν στη μονάδα, οπότε δεν είχα αυτό το πρώτο άγγιγμα και την πρώτη αγκαλιά. Ήταν πολύ μικρούλια. Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους... Συγκινούμαι τώρα που το σκέφτομαι... Όλα καλά. Δεν το έχω συζητήσει πολύ καιρό και τώρα κάπως... Είμαι τυχερή, πολύ τυχερή», εξομολογήθηκε.
Η ίδια δεν ήθελε να βαρύνει το κλίμα και θέλησε να μιλήσει για την ημέρα που έμαθε πως περίμενε δίδυμα, έπειτα από μία εγκυμοσύνη που δεν προχώρησε: «Θέλαμε πολύ να ζήσουμε και το μαζί (με τον Νικήτα Νομικό). Πολύ μας έλεγαν "παντρευτείτε και κάντε αμέσως παιδάκι", αλλά εμείς θέλαμε πολύ να το ζήσουμε και οι δυο μας, γιατί παντρευτήκαμε στα δύο χρόνια. Πολλές φορές λέγαμε "αχ να γνωριζόμασταν λίγο νωρίτερα". Οπότε όταν το αποφασίσαμε έμεινα έγκυος την πρώτη φορά περίπου στον χρόνο. Όταν μάθαμε ότι περιμέναμε δίδυμα, ήταν φυσιολογικός ο τρόπος, ήταν ο ίδιος υπέρηχος που στην πρώτη εγκυμοσύνη μας είπαν ότι έχω αποβάλει. Οπότε είναι απίστευτο πώς τα έφερε η ζωή. Είχα τόσο άγχος σε αυτόν τον υπέρηχο που είχα πει ότι θα κλείσω τα μάτια και το μόνο που θέλω είναι να ακούσω τον χτύπο της καρδιάς και τελικά ακούσαμε δύο χτύπους. Μετά τη γέννηση των παιδιών ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου αυτή», ανέφερε.
Όπως αποκάλυψε, έχουν αποφασίσει μαζί με τον σύζυγό της τα ονόματα που θα δώσουν στα παιδιά τους: «Έχουμε αποφασίσει τα ονόματα. Αλεξάνδρα, η πρώτη που βγήκε και είναι ένα λεπτό μεγαλύτερη από την άλλη, και Νικόλ τη δεύτερη, που θέλαμε να τιμήσουμε και τον πεθερό μου που λέγεται Νίκος και Αλεξάνδρα λένε και την αγαπημένη γιαγιά του Νικήτα που τη λατρεύουμε και μας άρεσε και το όνομα», είπε, ενώ όσον αφορά στη βάφτισή τους, επισήμανε πως δεν έχουν σκεφτεί ακόμα πότε και πού θα γίνει.
Η Άννα Πρέλεβιτς ανέφερε πως «ζει το όνειρό της» πλέον με την οικογένειά της και σημείωσε πως ενώ έχει βοήθεια στο σπίτι με τις δίδυμες, ο Νικήτας Νομικός θέλει να τα κάνει όλα μόνος του τις ώρες που δεν δουλεύει. «Τον θαυμάζω και τον ερωτεύομαι ακόμη πιο πολύ με αυτά που κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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