Συγκινήθηκε η Άννα Πρέλεβιτς για την πρόωρη γέννηση των παιδιών της: Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό

«Μάθαμε ότι περιμέναμε δίδυμα στον ίδιο υπέρηχο που στην πρώτη εγκυμοσύνη μας είπαν ότι είχα αποβάλει... Μετά τη γέννηση των παιδιών, ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου αυτή», εξομολογήθηκε η κόρη του Μπάνε Πρέλεβιτς