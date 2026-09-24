«Θα πας στη Μόσχα να συναντήσεις τον Πούτιν;» ρώτησαν τον Ζελένσκι: Μόνο πάνω σε γαμ... πύραυλο, απάντησε

Κρεμλίνο για Ζελένσκι: «Δεν απέκλεισε επίσκεψη στη Μόσχα»

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Οι προηγούμενες προσπάθειες για συνάντηση

Με μια σύντομη, αλλά αιχμηρή φράση, απέρριψε οτη ρωσική πρόταση να ταξιδέψει στη Μόσχα για συνομιλίες με τονλέγοντας σε Ρώσο δημοσιογράφο - όταν ρωτήθηκε σχετικά - ότι θα πάει στη ρωσική πρωτεύουσα «πάνω σε πύραυλο».Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος περπατούσε και δέχθηκε ερωτήσεις από Ρώσους δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν επανειλημμένα πότε σκοπεύει να επισκεφθεί τη Μόσχα.Ένας από τους δημοσιογράφους τον ρώτησε στα ρωσικά: «Βολοντίμιρ Αλεξάντροβιτς, πότε θα πάμε στη Μόσχα;».απάντησε ξερά: «Πάνω σε γαμ... πύραυλο».Η δήλωση ήρθε μετά την πρόσκληση (και) του Ρώσου προέδρου προς τον Ουκρανό ομόλογό του να μεταβεί στη Μόσχα για απευθείας συνομιλίες. Οέχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Πούτιν, αλλά σε ουδέτερη τοποθεσία.Παρά την ειρωνική απάντηση του Ουκρανού προέδρου, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι δεν την εξέλαβε ως απόρριψη μιας πιθανής επίσκεψης.δήλωσε την Πέμπτη ότι «ο Ζελένσκι δεν έχει αποκλείσει μια επίσκεψη στη Μόσχα» και πρόσθεσε ότι δεν έχει ακούσει κάποια δήλωση που να δείχνει το αντίθετο. «Κάνει πολλές δηλώσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Ζελένσκι και ο Πούτιν έχουν να συναντηθούν διά ζώσης από τον Δεκέμβριο του, όταν είχαν βρεθεί στο Παρίσι στο πλαίσιο των συνομιλιών του σχήματος της Νορμανδίας με τη διαμεσολάβηση Γαλλίας και Γερμανίας. Δεν έχουν πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.Η ουκρανική πλευρά έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να οργανώσει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.είχε καλέσει τον Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες στις 16 Μαΐου 2025, προτείνοντας μάλιστα τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή τουμε στόχο την προώθηση ειρηνευτικής διαδικασίας.