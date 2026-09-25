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Το καλύτερο και βραβευμένο από πολίτες καταπράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ήταν μονόδρομος να συνεχίσω», δείτε βίντεο
Το καλύτερο και βραβευμένο από πολίτες καταπράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ήταν μονόδρομος να συνεχίσω», δείτε βίντεο
Η Μαρία Χατζηκυριακού διηγείται στο protothema.gr πως όλα ξεκίνησαν από την αγάπη του πατέρα της για τις τριανταφυλλιές - Το μυστικό για να μεγαλώνουν τα φυτά όπως αποκάλυψε η ίδια είναι «να τα μιλάμε»
Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ένα μπαλκόνι πολυκατοικίας κάνει «μπαμ» από μακριά, όχι για την αρχιτεκτονική του αλλά για τα δεκάδες φυτά και λουλούδια του που το έχουν μετατρέψει σε έναν πνεύμονα ζωής, σε έναν καταπράσινο κήπο που αντιστέκεται στο γκρίζο τσιμέντο των πολυκατοικιών.
Είναι το μπαλκόνι της Μαρίας Χατζηκυριακού που στον φετινό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης ψηφίστηκε από τους πολίτες ως το πιο πράσινο μπαλκόνι της πόλης. Γιασεμιά, μπουκαμβίλιες, νυχτολούλουδα, λεμονοκυπάρισσα, σεφλιέρες, ορτανσίες και δεκάδες άλλα φυτά έχουν πλημμυρίσει το μπαλκόνι που όπως είπε στο protothema.gr η κυρία Χατζηκυριακού το κληρονόμησε από τον αείμνηστο πατέρα της ο οποίος ήταν εκείνος που αρχικά το είχε γεμίσει με τριανταφυλλιές.
«Το κληρονόμησα από τον πατέρα μου και αποφάσισα να το διατηρήσω παρά το επίπονο της προσπάθειας. Ο πατέρας μου μετά την μεταπολίτευση άρχισε να φτιάχνει με φυτά αυτό το μπαλκόνι γιατί από τότε η πόλη είχε πολύ μπετόν. Τότε ήταν μια βεράντα με πάρα μα πάρα πολλές τριανταφυλλιές. Όλα αυτά τα χρόνια μεγαλώνοντας κι εγώ, ο πατέρας μου λόγω της δουλειάς έφευγε σε επαγγελματικά ταξίδια και στο εξωτερικό και μου άφηνε πολυσέλιδες γραπτές οδηγίες για να περιποιούμαι τις τριανταφυλλιές του τύπου "αν δεις αυτό στα φυτά θα ραντίσεις με το τάδε φάρμακο". Οπότε αυτές τις οδηγίες τις είχα κι εγώ ως μπούσουλα» είπε η κυρία Χατζηκυριακού προσθέτοντας ότι όταν ο πατέρας της αρρώστησε σοβαρά «είχε μεγάλο άγχος τι θα γίνει με τα φυτά στο μπαλκόνι και ενώ ήταν στο νοσοκομείο η έγνοια του ήταν αυτά και με ρωτούσε πως είναι οι τριανταφυλλιές και αν τις περιποιούμαι».
Βίντεο με το βραβευμένο μπαλκόνι:
«Όταν πέθανε ο πατέρας μου θεώρησα ως μονόδρομο την συνέχιση της περιποίησης των λουλουδιών στο μπαλκόνι κι ότι πρέπει να το διατηρήσω» ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι πολυσέλιδες οδηγίες για την φροντίδα των φυτών που της είχε αφήσει ο πατέρας της αποτελούν τον μπούσουλα για την φροντίδα των φυτών του μπαλκονιού της.
Βέβαια πλέον η μορφή του μπαλκονιού έχει αλλάξει από εκείνη που είχε δώσει ο πατέρας της αφού όπως λέει η κυρία Χατζηκυριακού «πλέον δεν διατηρούνται οι τριανταφυλλιές στην πόλη μας, αρρωσταίνουν συνέχεια». Έτσι, φρόντισε να φυτέψει νέα φυτά και λουλούδια τα οποία δεν βρίσκονται μόνο σε γλάστρες αλλά και σε παρτέρια που έχει φτιάξει στο μπαλκόνι της.
Η δημιουργία και η διατήρηση τόσων πολλών φυτών σε ένα μπαλκόνι απαιτεί μεγάλη φροντίδα και άμεση αντιμετώπιση της όποιας ασθένειας μπορεί να εμφανίσει κάποιο εξ αυτών.
Το μυστικό πάντως για να μεγαλώνουν τα φυτά όπως αποκάλυψε στο protothema.gr η Μαρία Χατζηκυριακού είναι «να τα μιλάμε». Με αυτή τη μέθοδο που της έμαθε ο πατέρας της διατηρεί και σήμερα τις μπουκαμβίλιες που είχε φυτέψει ο ίδιος πριν από 40 χρόνια.
Όσον αφορά το νερό που καταναλώνει για το πότισμα όλων αυτών των φυτών, η κυρία Χατζηκυριακού ως οικονομική επιθεωρήτρια του υπουργείου Οικονομικών ξέρει από οικονομία. «Έχω τοποθετήσει σύστημα αυτόνομου ποτίσματος και έτσι δεν ξοδεύω νερό το οποίο είναι πολύτιμο και δεν πρέπει να το καταναλώνουμε άσκοπα» είπε.
Ο διαγωνισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης γίνεται όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Βασίλης Διαμαντάκης για δεύτερη χρονιά «είχε μεγάλη ανταπόκριση» τόσο με τα μπαλκόνια που συμμετείχαν όσο και με τον κόσμο που μπήκε στην πλατφόρμα για να ψηφίσει.
«Η κυρία Χατζηκυριακού δικαίως όπως είδα το μπαλκόνι της κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία μεγάλο πράσινο μπαλκόνι. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 7.500 πολίτες» είπε στο protothema.gr ο κ. Διαμαντάκης.
Είναι το μπαλκόνι της Μαρίας Χατζηκυριακού που στον φετινό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης ψηφίστηκε από τους πολίτες ως το πιο πράσινο μπαλκόνι της πόλης. Γιασεμιά, μπουκαμβίλιες, νυχτολούλουδα, λεμονοκυπάρισσα, σεφλιέρες, ορτανσίες και δεκάδες άλλα φυτά έχουν πλημμυρίσει το μπαλκόνι που όπως είπε στο protothema.gr η κυρία Χατζηκυριακού το κληρονόμησε από τον αείμνηστο πατέρα της ο οποίος ήταν εκείνος που αρχικά το είχε γεμίσει με τριανταφυλλιές.
«Το κληρονόμησα από τον πατέρα μου και αποφάσισα να το διατηρήσω παρά το επίπονο της προσπάθειας. Ο πατέρας μου μετά την μεταπολίτευση άρχισε να φτιάχνει με φυτά αυτό το μπαλκόνι γιατί από τότε η πόλη είχε πολύ μπετόν. Τότε ήταν μια βεράντα με πάρα μα πάρα πολλές τριανταφυλλιές. Όλα αυτά τα χρόνια μεγαλώνοντας κι εγώ, ο πατέρας μου λόγω της δουλειάς έφευγε σε επαγγελματικά ταξίδια και στο εξωτερικό και μου άφηνε πολυσέλιδες γραπτές οδηγίες για να περιποιούμαι τις τριανταφυλλιές του τύπου "αν δεις αυτό στα φυτά θα ραντίσεις με το τάδε φάρμακο". Οπότε αυτές τις οδηγίες τις είχα κι εγώ ως μπούσουλα» είπε η κυρία Χατζηκυριακού προσθέτοντας ότι όταν ο πατέρας της αρρώστησε σοβαρά «είχε μεγάλο άγχος τι θα γίνει με τα φυτά στο μπαλκόνι και ενώ ήταν στο νοσοκομείο η έγνοια του ήταν αυτά και με ρωτούσε πως είναι οι τριανταφυλλιές και αν τις περιποιούμαι».
Βίντεο με το βραβευμένο μπαλκόνι:
«Όταν πέθανε ο πατέρας μου θεώρησα ως μονόδρομο την συνέχιση της περιποίησης των λουλουδιών στο μπαλκόνι κι ότι πρέπει να το διατηρήσω» ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι πολυσέλιδες οδηγίες για την φροντίδα των φυτών που της είχε αφήσει ο πατέρας της αποτελούν τον μπούσουλα για την φροντίδα των φυτών του μπαλκονιού της.
Βέβαια πλέον η μορφή του μπαλκονιού έχει αλλάξει από εκείνη που είχε δώσει ο πατέρας της αφού όπως λέει η κυρία Χατζηκυριακού «πλέον δεν διατηρούνται οι τριανταφυλλιές στην πόλη μας, αρρωσταίνουν συνέχεια». Έτσι, φρόντισε να φυτέψει νέα φυτά και λουλούδια τα οποία δεν βρίσκονται μόνο σε γλάστρες αλλά και σε παρτέρια που έχει φτιάξει στο μπαλκόνι της.
Το μυστικό για την φροντίδα των φυτών
Η δημιουργία και η διατήρηση τόσων πολλών φυτών σε ένα μπαλκόνι απαιτεί μεγάλη φροντίδα και άμεση αντιμετώπιση της όποιας ασθένειας μπορεί να εμφανίσει κάποιο εξ αυτών.
Το μυστικό πάντως για να μεγαλώνουν τα φυτά όπως αποκάλυψε στο protothema.gr η Μαρία Χατζηκυριακού είναι «να τα μιλάμε». Με αυτή τη μέθοδο που της έμαθε ο πατέρας της διατηρεί και σήμερα τις μπουκαμβίλιες που είχε φυτέψει ο ίδιος πριν από 40 χρόνια.
Όσον αφορά το νερό που καταναλώνει για το πότισμα όλων αυτών των φυτών, η κυρία Χατζηκυριακού ως οικονομική επιθεωρήτρια του υπουργείου Οικονομικών ξέρει από οικονομία. «Έχω τοποθετήσει σύστημα αυτόνομου ποτίσματος και έτσι δεν ξοδεύω νερό το οποίο είναι πολύτιμο και δεν πρέπει να το καταναλώνουμε άσκοπα» είπε.
Ο διαγωνισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης γίνεται όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Βασίλης Διαμαντάκης για δεύτερη χρονιά «είχε μεγάλη ανταπόκριση» τόσο με τα μπαλκόνια που συμμετείχαν όσο και με τον κόσμο που μπήκε στην πλατφόρμα για να ψηφίσει.
«Η κυρία Χατζηκυριακού δικαίως όπως είδα το μπαλκόνι της κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία μεγάλο πράσινο μπαλκόνι. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 7.500 πολίτες» είπε στο protothema.gr ο κ. Διαμαντάκης.
Το βραβείο της να σημειωθεί ότι συνοδεύεται από ένα τετραήμερο ταξίδι στην Ρώμη για δύο άτομα.
Δείτε φωτογραφίες:
Στη φωτογραφία εξωφύλλου η Μαρία Χατζηκυριακού με τον αντιδήμαρχο Πρασίνου, Βασίλη Διαμαντάκη
Δείτε φωτογραφίες:
Στη φωτογραφία εξωφύλλου η Μαρία Χατζηκυριακού με τον αντιδήμαρχο Πρασίνου, Βασίλη Διαμαντάκη
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