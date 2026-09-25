Το καλύτερο και βραβευμένο από πολίτες καταπράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ήταν μονόδρομος να συνεχίσω», δείτε βίντεο

Η Μαρία Χατζηκυριακού διηγείται στο protothema.gr πως όλα ξεκίνησαν από την αγάπη του πατέρα της για τις τριανταφυλλιές - Το μυστικό για να μεγαλώνουν τα φυτά όπως αποκάλυψε η ίδια είναι «να τα μιλάμε»