Μάρω Λύτρα: Δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω παιδιά, θα είναι μια μεγάλη πληγή μέχρι το τέλος της ζωής μου
Μάρω Λύτρα: Δεν με αξίωσε ο Θεός να κάνω παιδιά, θα είναι μια μεγάλη πληγή μέχρι το τέλος της ζωής μου
Τώρα πια το έχω πάρει απόφαση, δεν ήταν γραμμένο να κάνω παιδιά, είπε η τραγουδίστρια που έγινε γνωστή μέσα από το «Fame Story»
Στο κεφάλαιο της μητρότητας και την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά αναφέρθηκε η Μάρω Λύτρα, δηλώνοντας πως το γεγονός ότι δεν κατάφερε να δημιουργήσει οικογένεια θα αποτελεί για εκείνη μια μεγάλη πληγή μέχρι το τέλος της ζωής της.
Η τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story», παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την επιθυμία που είχε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει παιδιά, την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της, αλλά και για την εμπειρία από τη συμμετοχή της στο μουσικό ριάλιτι.
Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή και την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια, η Μάρω Λύτρα εξομολογήθηκε πως η μητρότητα ήταν κάτι που ήθελε πολύ, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει: «Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Δεν με αξίωσε ο Θεός. Με πλήγωσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ για πολλά χρόνια, αλλά τώρα πια το έχω πάρει απόφαση και δεν ήταν γραμμένο για μένα να κάνω παιδιά. Θα είναι μια μεγάλη πληγή μέσα στην καρδούλα μου μέχρι το τέλος της ζωής μου αυτό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μοιράστηκε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, περιγράφοντας πώς, έπειτα από ένα τροχαίο στην Ελλάδα και τις εξετάσεις που ακολούθησαν, εντοπίστηκε κάτι που χρειάστηκε να διερευνηθεί περαιτέρω. Όπως είπε, αισθάνεται ευγνωμοσύνη που είναι καλά: «Είχα πάθει ένα ατύχημα στην Ελλάδα με το αυτοκίνητο και όταν πήγα στο νοσοκομείο μου βρήκαν κάτι τέλος πάντων στο κεφάλι και κάποια στιγμή βρήκαν το πρόβλημα που είχα. Δοξάζω τον Θεό που ξυπνάω».
Η Μάρω Λύτρα μίλησε ακόμη, για την περίοδο του «Fame Story» και για τον τρόπο με τον οποίο είχε βιώσει τότε τη μεγάλη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή. Όπως εξήγησε, εκείνη την εποχή είχε κουραστεί από την έκταση που είχε πάρει η συγκεκριμένη συζήτηση, αν και σήμερα βλέπει διαφορετικά την εμπειρία της συμμετοχής της στο παιχνίδι.
Όπως είπε: «Με είχε κουράσει πάρα πολύ το όλο θέμα με το "Fame Story", που είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ με τα προσωπικά μου. Αυτό που δεν μου άρεσε πολύ είναι ότι μου έκαναν πάρα πολλή επίθεση στα πρωινά. Δεν είχα πολλά καλά πράγματα να σκεφτώ για το "Fame Story". Μετά όμως από τόσα χρόνια το ξανασκέφτηκα. Είπα "αν δεν είχα το "Fame Story", δε θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα"».
Τέλος, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για την επιστροφή της στη δισκογραφία, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία νέων τραγουδιών: «Θέλω να σας πω ότι έρχονται καινούρια τραγούδια σύντομα».
Η Μάρω Λύτρα έχει εγκατασταθεί μόνιμα στον Καναδά. Τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας και ασχολείται με τη νοσηλευτική. Τον Οκτώβριο, έγινε γνωστό ότι παντρεύτηκε για τρίτη φορά.
Η τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story», παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την επιθυμία που είχε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει παιδιά, την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της, αλλά και για την εμπειρία από τη συμμετοχή της στο μουσικό ριάλιτι.
Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή και την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια, η Μάρω Λύτρα εξομολογήθηκε πως η μητρότητα ήταν κάτι που ήθελε πολύ, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει: «Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Δεν με αξίωσε ο Θεός. Με πλήγωσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ για πολλά χρόνια, αλλά τώρα πια το έχω πάρει απόφαση και δεν ήταν γραμμένο για μένα να κάνω παιδιά. Θα είναι μια μεγάλη πληγή μέσα στην καρδούλα μου μέχρι το τέλος της ζωής μου αυτό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μοιράστηκε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, περιγράφοντας πώς, έπειτα από ένα τροχαίο στην Ελλάδα και τις εξετάσεις που ακολούθησαν, εντοπίστηκε κάτι που χρειάστηκε να διερευνηθεί περαιτέρω. Όπως είπε, αισθάνεται ευγνωμοσύνη που είναι καλά: «Είχα πάθει ένα ατύχημα στην Ελλάδα με το αυτοκίνητο και όταν πήγα στο νοσοκομείο μου βρήκαν κάτι τέλος πάντων στο κεφάλι και κάποια στιγμή βρήκαν το πρόβλημα που είχα. Δοξάζω τον Θεό που ξυπνάω».
Η Μάρω Λύτρα μίλησε ακόμη, για την περίοδο του «Fame Story» και για τον τρόπο με τον οποίο είχε βιώσει τότε τη μεγάλη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή. Όπως εξήγησε, εκείνη την εποχή είχε κουραστεί από την έκταση που είχε πάρει η συγκεκριμένη συζήτηση, αν και σήμερα βλέπει διαφορετικά την εμπειρία της συμμετοχής της στο παιχνίδι.
Όπως είπε: «Με είχε κουράσει πάρα πολύ το όλο θέμα με το "Fame Story", που είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ με τα προσωπικά μου. Αυτό που δεν μου άρεσε πολύ είναι ότι μου έκαναν πάρα πολλή επίθεση στα πρωινά. Δεν είχα πολλά καλά πράγματα να σκεφτώ για το "Fame Story". Μετά όμως από τόσα χρόνια το ξανασκέφτηκα. Είπα "αν δεν είχα το "Fame Story", δε θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα"».
Τέλος, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για την επιστροφή της στη δισκογραφία, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία νέων τραγουδιών: «Θέλω να σας πω ότι έρχονται καινούρια τραγούδια σύντομα».
Η Μάρω Λύτρα έχει εγκατασταθεί μόνιμα στον Καναδά. Τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας και ασχολείται με τη νοσηλευτική. Τον Οκτώβριο, έγινε γνωστό ότι παντρεύτηκε για τρίτη φορά.
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