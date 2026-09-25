Οι τελευταίες ημέρες του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Ήταν πολύ αδύνατος και εμφανώς καταβεβλημένος»

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο ίδιο μέσο, η κατάσταση του 27χρονου είχε επιδεινωθεί αισθητά περίπου τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του. Το ίδιο πρόσωπο, που φέρεται να βρίσκεται κοντά στην Κρόφορντ, υποστήριξε ότι ο Πρίσλεϊ είχε «

» και ήταν «

», ενώ είχε αλλάξει ακόμη και ο τρόπος που μιλούσε.

Κλείσιμο