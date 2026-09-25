Οι τελευταίες ημέρες του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Ήταν πολύ αδύνατος και εμφανώς καταβεβλημένος»
Οι τελευταίες ημέρες του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Ήταν πολύ αδύνατος και εμφανώς καταβεβλημένος»
Πηγή από το περιβάλλον της Σίντι Κρόφορντ περιγράφει στην Daily Mail την επιδείνωση της υγείας του 27χρονου και την αγωνία των γονιών του να τον βοηθήσουν
Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έρχονται στο φως, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ, με πρόσωπο από το περιβάλλον του να αναφέρει πως ήταν «πολύ αδύνατος και εμφανώς καταβεβλημένος».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, η κατάστασή του είχε παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση τους τελευταίους μήνες, ενώ άνθρωποι που γνωρίζουν την οικογένεια περιγράφουν την αγωνία τους να τον βοηθήσουν στη μάχη του με τον εθισμό.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 27 ετών, ενώ βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Η αστυνομία διερευνά τον θάνατό του για πιθανή «υπερβολική δόση» και «καρδιακή ανακοπή», ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς ο ιατροδικαστής έχει ζητήσει επιπλέον εξετάσεις.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο ίδιο μέσο, η κατάσταση του 27χρονου είχε επιδεινωθεί αισθητά περίπου τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του. Το ίδιο πρόσωπο, που φέρεται να βρίσκεται κοντά στην Κρόφορντ, υποστήριξε ότι ο Πρίσλεϊ είχε «αδυνατίσει πολύ» και ήταν «εμφανώς καταβεβλημένος», ενώ είχε αλλάξει ακόμη και ο τρόπος που μιλούσε.
Όπως περιέγραψε, ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η τελευταία περίοδος πριν από την εισαγωγή του στο κέντρο. «Ήταν πολύ αδύνατος και χλωμός» αναφέρεται, με την πηγή να υποστηρίζει ακόμη ότι ήταν νευρικός και κάποιες φορές δυσκολευόταν να εκφραστεί με τρόπο που να βγάζει νόημα.
Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε ότι ο Πρίσλεϊ «έμοιαζε σαν να είχε πάρει μεθαμφεταμίνη» διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κανείς από το περιβάλλον του δεν γνώριζε με βεβαιότητα τι ουσίες έπαιρνε. Ο 27χρονος είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη χρήση ουσιών, ενώ είχε αναφερθεί και σε διαφορετικές προσπάθειες που είχε κάνει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε.
Η κατάσταση αυτή φέρεται να είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους γονείς του. Όπως υποστήριξε η πηγή, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ προσπαθούσαν επανειλημμένα να βρουν τρόπους ώστε ο γιος τους να λάβει βοήθεια, αναζητώντας διαφορετικές δομές και θεραπείες. «Δεν είχαν σκοπό να τον αφήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή στην Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς του έκαναν ό,τι μπορούσαν.
Η Σίντι Κρόφορντ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον γιο της. Τον Μάρτιο τον είχε αποκαλέσει «πολεμιστή» κάτω από ανάρτησή του σχετικά με μια θεραπεία με ιμπογκαΐνη που είχε ακολουθήσει στο Μεξικό. Ο ίδιος είχε τότε μιλήσει για την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον εθισμό.
Παρά τις προσπάθειες αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, ο Πρίσλεϊ συνέχιζε να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Η πηγή από το περιβάλλον του υποστήριξε, ότι είχε περάσει αρκετές φορές από κέντρα απεξάρτησης και ότι ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στη συγκεκριμένη διαδικασία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, η κατάστασή του είχε παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση τους τελευταίους μήνες, ενώ άνθρωποι που γνωρίζουν την οικογένεια περιγράφουν την αγωνία τους να τον βοηθήσουν στη μάχη του με τον εθισμό.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 27 ετών, ενώ βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Η αστυνομία διερευνά τον θάνατό του για πιθανή «υπερβολική δόση» και «καρδιακή ανακοπή», ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς ο ιατροδικαστής έχει ζητήσει επιπλέον εξετάσεις.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο ίδιο μέσο, η κατάσταση του 27χρονου είχε επιδεινωθεί αισθητά περίπου τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του. Το ίδιο πρόσωπο, που φέρεται να βρίσκεται κοντά στην Κρόφορντ, υποστήριξε ότι ο Πρίσλεϊ είχε «αδυνατίσει πολύ» και ήταν «εμφανώς καταβεβλημένος», ενώ είχε αλλάξει ακόμη και ο τρόπος που μιλούσε.
Devastating untold story of Presley Gerber's final days: Extremely thin, jittering 'like he was on meth' and so out his mind that his voice changed... mom Cindy Crawford tried one last panicked intervention - as reality slipped away 🔗 https://t.co/2HsU7klxlK pic.twitter.com/A9VZ1NvANK— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 24, 2026
Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε ότι ο Πρίσλεϊ «έμοιαζε σαν να είχε πάρει μεθαμφεταμίνη» διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κανείς από το περιβάλλον του δεν γνώριζε με βεβαιότητα τι ουσίες έπαιρνε. Ο 27χρονος είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη χρήση ουσιών, ενώ είχε αναφερθεί και σε διαφορετικές προσπάθειες που είχε κάνει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε.
Η κατάσταση αυτή φέρεται να είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους γονείς του. Όπως υποστήριξε η πηγή, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ προσπαθούσαν επανειλημμένα να βρουν τρόπους ώστε ο γιος τους να λάβει βοήθεια, αναζητώντας διαφορετικές δομές και θεραπείες. «Δεν είχαν σκοπό να τον αφήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή στην Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς του έκαναν ό,τι μπορούσαν.
Η Σίντι Κρόφορντ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον γιο της. Τον Μάρτιο τον είχε αποκαλέσει «πολεμιστή» κάτω από ανάρτησή του σχετικά με μια θεραπεία με ιμπογκαΐνη που είχε ακολουθήσει στο Μεξικό. Ο ίδιος είχε τότε μιλήσει για την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον εθισμό.
Παρά τις προσπάθειες αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, ο Πρίσλεϊ συνέχιζε να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Η πηγή από το περιβάλλον του υποστήριξε, ότι είχε περάσει αρκετές φορές από κέντρα απεξάρτησης και ότι ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στη συγκεκριμένη διαδικασία.
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