Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους και φαίνεται ο χωρισμός να είναι οριστικός»
Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους και φαίνεται ο χωρισμός να είναι οριστικός»
«Εκείνη βρήκε νέο σπίτι μόνη της», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου
Κρίση στη σχέση του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη φέρεται πως υπήρξε τους προηγούμενους μήνες, η οποία οδήγησε το ζευγάρι σε χωρισμό, με το μοντέλο να μένει πλέον μόνο του.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου: «Υπήρξαν διάφορες φήμες μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες τους ήθελαν χωριστά». Όπως ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Happy Day» την Παρακευή 25 Σεπτεμβρίου, κατά τις διακοπές τους στην Πάρο είχε δημιουργηθεί μία παρεξήγηση ανάμεσά τους, ωστόσο έδειχναν να τα έχουν αφήσει όλα πίσω τους: «Ήταν μαζί στην Πάρο. Υπήρξε ένα σενάριο ότι υπήρξε μία παρεξήγηση, αλλά εκεί ουσιαστικά το ζευγάρι το ξεπέρασε», είπε η παρουσιάστρια.
Η Τίνα Μεσσαροπούλου, παρόλα αυτά, εξήγησε πως ενώ η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας αποφάσισαν να παραμείνουν ζευγάρι, υπήρξαν προβλήματα ανάμεσά τους που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν και οι πληροφορίες της αναφέρουν πως το μοντέλο έχει βρει άλλο σπίτι και δεν μένει πλέον με τον τραγουδιστή: «Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστούν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι όντως υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι, ξαναήταν μαζί, την ξεπέρασαν αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός γιατί η Γαρυφαλλιά έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της. Νομίζω ότι μένει πλέον μόνη της. Βρήκε νέο σπίτι μόνη της. Ελπίζω να διαψευστώ».
Δείτε το βίντεο
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κλείνοντας, επισήμανε πως ίσως η απόσταση αυτή λειτουργήσει θετικά στη σχέση τους: «Μπορεί να βρήκε και ένα σπίτι μόνη της και αυτή η απόσταση να λειτουργήσει εποικοδομητικά στη σχέση και να γεφυρωθούν οι διαφορές».
Πιο αναλυτικά, σε story της στο Instagram έγραφε: «Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά να μην δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, αναρτήσεις ή αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου. Υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον και στην κατασκευή "γεγονότων" εις βάρος πραγματικών ανθρώπων. Και αυτή η διαφορά έχει όρια ηθικά και νομικά».
Λίγες ημέρες αργότερα, μάλιστα, είχε δώσει το παρών στον γάμο της αδελφής του Χρήστου Μάστορα που ο ίδιος ήταν κουμπάρος, ενώ είχε γιορτάσει και τα γενέθλιά της στο πλευρό του.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου: «Υπήρξαν διάφορες φήμες μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες τους ήθελαν χωριστά». Όπως ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Happy Day» την Παρακευή 25 Σεπτεμβρίου, κατά τις διακοπές τους στην Πάρο είχε δημιουργηθεί μία παρεξήγηση ανάμεσά τους, ωστόσο έδειχναν να τα έχουν αφήσει όλα πίσω τους: «Ήταν μαζί στην Πάρο. Υπήρξε ένα σενάριο ότι υπήρξε μία παρεξήγηση, αλλά εκεί ουσιαστικά το ζευγάρι το ξεπέρασε», είπε η παρουσιάστρια.
Η Τίνα Μεσσαροπούλου, παρόλα αυτά, εξήγησε πως ενώ η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας αποφάσισαν να παραμείνουν ζευγάρι, υπήρξαν προβλήματα ανάμεσά τους που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν και οι πληροφορίες της αναφέρουν πως το μοντέλο έχει βρει άλλο σπίτι και δεν μένει πλέον με τον τραγουδιστή: «Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστούν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι όντως υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι, ξαναήταν μαζί, την ξεπέρασαν αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός γιατί η Γαρυφαλλιά έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της. Νομίζω ότι μένει πλέον μόνη της. Βρήκε νέο σπίτι μόνη της. Ελπίζω να διαψευστώ».
Δείτε το βίντεο
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κλείνοντας, επισήμανε πως ίσως η απόσταση αυτή λειτουργήσει θετικά στη σχέση τους: «Μπορεί να βρήκε και ένα σπίτι μόνη της και αυτή η απόσταση να λειτουργήσει εποικοδομητικά στη σχέση και να γεφυρωθούν οι διαφορές».
«Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν στην προσωπική μου ζωή»Τον Αύγουστο που τα δημοσιεύματα για τον τραγουδιστή και τη σύντροφό του κυκλοφορούσαν έντονα στα μίντια, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε αισθανθεί την ανάγκη να ξεκαθαρίσει πως ήταν αναληθή και δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Πιο αναλυτικά, σε story της στο Instagram έγραφε: «Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά να μην δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, αναρτήσεις ή αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου. Υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον και στην κατασκευή "γεγονότων" εις βάρος πραγματικών ανθρώπων. Και αυτή η διαφορά έχει όρια ηθικά και νομικά».
Λίγες ημέρες αργότερα, μάλιστα, είχε δώσει το παρών στον γάμο της αδελφής του Χρήστου Μάστορα που ο ίδιος ήταν κουμπάρος, ενώ είχε γιορτάσει και τα γενέθλιά της στο πλευρό του.
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