Κατέρρευσε διώροφο κτήριο μετά από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες
Κατέρρευσε διώροφο κτήριο μετά από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες
Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο - Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους - Ο θόρυβος ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 το πρωί σε διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Πρόκειται για παλιό κτήριο απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός το οποίο κατέρρευσε, ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα.
Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτήριο.
Η μία εκ των δύο είναι ηλικιωμένη, ενώ αμφότερες μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για άτομα που καλούσαν σε βοήθεια, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, καθώς υπήρξε φόβος ότι επρόκειτο για ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο κτήριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτήριο που κατέρρευσε λειτουργούσε ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτήριο.
Η μία εκ των δύο είναι ηλικιωμένη, ενώ αμφότερες μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.
Βίντεο από το σημείο:
Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για άτομα που καλούσαν σε βοήθεια, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, καθώς υπήρξε φόβος ότι επρόκειτο για ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο κτήριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτήριο που κατέρρευσε λειτουργούσε ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας.
Από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε καταστήματα της περιοχής.
Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω της έκρηξης προκλήθηκε και πυρκαγιάς μικρής εστίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 07:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ.
Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.
Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Μαρτυρίες για έντονη οσμή αερίου
Σημειώνεται πως αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έντονη οσμή πριν από το περιστατικό.
«Βγήκαν καπνοί, έβλεπα το κτήριο να καταρρέει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια έσπασαν. Ήταν μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε. Ήρθε η Αστυνομία και μας έβγαλε έξω. Στην αρχή λέγανε ότι έγινε από βόμβα σε αμάξι, μετά μας είπαν ότι έγινε από υγραέριο», είπε εργαζόμενη στην περιοχή μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ απάντησε θετικά σε ερώτηση που της έγινε για το εάν υπήρχε έντονη οσμή πριν σημειωθεί το περιστατικό.
«Ήταν δυνατός ο κρότος, δεν χτυπήσαμε, γλιτώσαμε. Μύριζε σαν υγραέριο, σαν γκάζι και υπήρχε καπνός. Είδα έναν παππού κάτω στην είσοδο που είχε χτυπήσει στο κεφάλι [...]. Υπάρχουν τρεις τραυματίες. Το δικό μας, το ένα διαμέρισμα, έχει διαλυθεί», σημείωσε άλλη μια γυναίκα που εργάζεται στην περιοχή και βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης.
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