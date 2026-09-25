Κατέρρευσε διώροφο κτήριο μετά από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.

Βίντεο από το σημείο:

Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για άτομα που καλούσαν σε βοήθεια, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, καθώς υπήρξε φόβος ότι επρόκειτο για ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο κτήριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτήριο που κατέρρευσε λειτουργούσε ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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