Θάνατος Μαζωνάκη: Το μυστήριο με τη μέθη πριν την πλασμαφαίρεση και τα ερωτήματα για μιδαζολάμη, Anexate και προποφόλη
Θάνατος Μαζωνάκη: Το μυστήριο με τη μέθη πριν την πλασμαφαίρεση και τα ερωτήματα για μιδαζολάμη, Anexate και προποφόλη
Νέα στοιχεία από τις καταθέσεις και τα τηλεφωνήματα στο ιατρείο – Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα κρίσιμα λεπτά πριν την κατάρρευση
Στις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση στρέφεται πλέον μεγάλο μέρος της έρευνας για τον θάνατό του, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι.
Τα νέα στοιχεία παραπέμπουν στη χορήγηση μιδαζολάμης για μέθη και στη συνέχεια Anexate ως αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές ότι, όταν ο τραγουδιστής δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του, μέσα στο ιατρείο ακούστηκε και η λέξη «προποφόλη».
Η τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητικές αρχές είναι ποια ουσία ή ουσίες χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή, σε ποια ποσότητα και σε ποια χρονική στιγμή, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη, ένα φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φέρεται να χορηγήθηκε Anexate, δηλαδή φλουμαζενίλη, η οποία αποτελεί παράγοντα αναστροφής της δράσης των βενζοδιαζεπινών.
Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη, ενώ δεν αποτελεί αντίδοτο για την προποφόλη.
Ωστόσο, η ύπαρξη του Anexate δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ποια ακριβώς ουσία χορηγήθηκε, καθώς το σύνολο των δεδομένων θα πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες από καταθέσεις, εργαζόμενη στο ιατρείο φέρεται να έχει αναφέρει ότι στα κρίσιμα λεπτά άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη».
Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό και κατασταλτικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής.
Σε αντίθεση με τη μιδαζολάμη, η προποφόλη δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο ή παράγοντα αναστροφής.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: από το αν χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά μιδαζολάμη έως το αν υπήρξε χορήγηση περισσότερων ουσιών.
Τα νέα στοιχεία παραπέμπουν στη χορήγηση μιδαζολάμης για μέθη και στη συνέχεια Anexate ως αντίδοτο, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές ότι, όταν ο τραγουδιστής δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του, μέσα στο ιατρείο ακούστηκε και η λέξη «προποφόλη».
Η τελική απάντηση αναμένεται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητικές αρχές είναι ποια ουσία ή ουσίες χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή, σε ποια ποσότητα και σε ποια χρονική στιγμή, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη, ένα φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και χρησιμοποιείται για καταστολή και μέθη.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, φέρεται να χορηγήθηκε Anexate, δηλαδή φλουμαζενίλη, η οποία αποτελεί παράγοντα αναστροφής της δράσης των βενζοδιαζεπινών.
Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη, ενώ δεν αποτελεί αντίδοτο για την προποφόλη.
Ωστόσο, η ύπαρξη του Anexate δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ποια ακριβώς ουσία χορηγήθηκε, καθώς το σύνολο των δεδομένων θα πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Το ερώτημα της προποφόληςΤην ίδια στιγμή, ένα δεύτερο στοιχείο κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει χρησιμοποιηθεί και άλλη κατασταλτική ουσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από καταθέσεις, εργαζόμενη στο ιατρείο φέρεται να έχει αναφέρει ότι στα κρίσιμα λεπτά άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη».
Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό και κατασταλτικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής.
Σε αντίθεση με τη μιδαζολάμη, η προποφόλη δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο ή παράγοντα αναστροφής.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: από το αν χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά μιδαζολάμη έως το αν υπήρξε χορήγηση περισσότερων ουσιών.
Τα δύο τηλεφωνήματα της νοσηλεύτριαςΙδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποκτούν τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε η 56χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου μετά τις 16:00, όταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε ήδη σημάνει συναγερμός.
Η ίδια κατέθεσε για περίπου τέσσερις ώρες στον ανακριτή και στη συνέχεια περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν εκείνη την ημέρα.
Όπως ανέφερε, το πρώτο τηλεφώνημα έγινε περίπου στις 16:10 - 16:15, μετά από αίτημα της γιατρού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη.
«Μου ζήτησε η κυρία Γάκα να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια υποστήριξε ότι επικοινώνησε με αναισθησιολόγο, ο οποίος της απάντησε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη, και στη συνέχεια η πληροφορία μεταφέρθηκε στους γιατρούς που βρίσκονταν στον χώρο.
Το δεύτερο τηλεφώνημα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, αφορούσε τον απινιδωτή του ιατρείου, καθώς η συσκευή φέρεται να μην λειτουργούσε και ζητήθηκαν οδηγίες για τη χρήση του.
«Μέχρι τις τέσσερις πήγαιναν όλα καλά»Η νοσηλεύτρια περιέγραψε ότι η κατάσταση στο ιατρείο άλλαξε περίπου στις 16:00.
«Μέχρι τις τέσσερις πήγαιναν όλα καλά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια επικράτησε ένταση και πανικός.
Όπως είπε, η ίδια παρέμεινε σε διπλανό δωμάτιο όπου βρισκόταν άλλη ασθενής και δεν είχε εικόνα για όλα όσα συνέβαιναν στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι είχε δει τον τραγουδιστή και την προηγούμενη ημέρα, όταν είχε πραγματοποιήσει υδροθεραπεία.
Όπως υποστήριξε, τότε η εικόνα του ήταν διαφορετική από παλαιότερες φορές, καθώς «φαινόταν σαν να τον απασχολεί κάτι».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η χορήγηση μέθης δεν αποτελούσε, σύμφωνα με την ίδια, μέρος της συνήθους διαδικασίας για τις συγκεκριμένες θεραπείες.
Οι αναφορές για την ώρα άφιξης και τον χώρο μετά τον θάνατοΣτην κατάθεσή της, η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε και σε όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.
Ισχυρίστηκε ότι της ζητήθηκε να αναφέρει διαφορετική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.
«Μου είπε να πω τη συγκεκριμένη ώρα. Ότι ήρθε γύρω στις 3 με 3.30, ενώ είχε έρθει από τις 2.00», ανέφερε.
Για τον χώρο μετά την αποχώρηση του ΕΚΑΒ, υποστήριξε ότι έγιναν εργασίες που το προσωπικό θεωρούσε μέρος της διαδικασίας, όπως το στρώσιμο του κρεβατιού και η επαναφορά του απινιδωτή.
Για τους καθετήρες ανέφερε ότι ένας παρέμεινε στη θέση του, ενώ για τον δεύτερο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι απέγινε.
Το χρονικό της μοιραίας ημέραςΟ Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, είχε προηγηθεί την προηγούμενη ημέρα υδροθεραπεία και στη συνέχεια προγραμματίστηκε η πλασμαφαίρεση.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φέρεται να συνδέθηκε με το μηχάνημα περίπου στις 14:14.
Στις 14:25 καταγράφηκε η πρώτη ένδειξη συναγερμού του μηχανήματος, ενώ στις 14:37 ξεκίνησε η διαδικασία κυκλοφορίας του αίματος.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:44 και 14:45, η γιατρός φέρεται να τράβηξε φωτογραφία του τραγουδιστή ενώ βρισκόταν αναίσθητος, την οποία απέστειλε σε συνεργάτη της.
Το μηχάνημα σταμάτησε στις 15:22, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος για ακόμη περίπου 23 λεπτά.
Στις 15:45 καταγράφηκαν νέα alerts και ακολούθησαν προσπάθειες επαναφοράς.
Η γνωριμία με τον υπνοθεραπευτή και η αλλαγή σχεδίωνΣτο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επικοινωνήσει αρχικά αναζητώντας βοήθεια για θέματα ευεξίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο τραγουδιστής είχε αρχικά σκεφτεί να ταξιδέψει στο Λονδίνο για θεραπείες, ωστόσο τελικά στράφηκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι.
Οι δύο άνδρες φέρεται να ήρθαν σε επαφή μέσω συνεργάτιδας και στη συνέχεια έγινε η σύνδεση με τη γιατρό.
Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και μηνύματα μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού, τα οποία αφορούν την επικοινωνία τους πριν από την επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιατρείο.
Οι θέσεις της οικογένειαςΗ οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα σημεία συμπίπτουν με την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού.
Παράλληλα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα πρόσωπα ή νέα αδικήματα από την έρευνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα