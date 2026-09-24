«Θα προτιμούσα να είμαι στην κόλαση»: Θρήνος στη Βρετανία, 12χρονη μαθήτρια κρεμάστηκε μέσα στο δωμάτιό της, φέρεται να ήταν θύμα bullying

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η βρετανική κοινωνία την υπόθεση της Άντζελ Καράντζα που έδωσε τέλος στη ζωή της, ενώ σύμφωνα με τον πατέρα της λίγο πριν αυτοκτονήσει έμενε ξύπνια τα βράδια, «κολλημένη» στο Διαδίκτυο





Συγκεκριμένα, η Άντζελ, η οποία στο δημοτικό σχολείο είχε χαρακτηριστεί «υπόδειγμα μαθήτριας», δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο Cornerstone Academy στο Χάμγουορθι του Πουλ, με αποτέλεσμα να αρχίσει να απουσιάζει συχνά από τα μαθήματα και να επηρεαστεί η σχολική της επίδοση.







«Είχε γίνει σχεδόν νυχτόβια» Ο πατέρας της, Έλιουντ Ματίντι, κατέθεσε στην έρευνα του ιατροδικαστή στο Μπόρνμουθ ότι η κόρη του άρχισε σταδιακά να αποσύρεται από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον.



Όπως ανέφερε, η Άντζελ περνούσε ολοένα και περισσότερες ώρες στο κινητό της, παρακολουθώντας βίντεο στο YouTube και παίζοντας το ηλεκτρονικό παιχνίδι Minecraft.







Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η κόρη του βρισκόταν στο δωμάτιό της, περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου της παίζοντας Minecraft στο κινητό ή το tablet της.



Τα μηνύματα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα Η σορός της Άντζελ εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιό της στο σπίτι της οικογένειας στο Πουλ του Ντόρσετ, στις 7:30 το πρωί της 17ης Μαρτίου.



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Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα στο κινητό και στο tablet της δεν εντόπισε στοιχεία που να παραπέμπουν σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή αναζητήσεις σχετικές με την αυτοκτονία.



Η Άντζελ δεν άφησε κάποιο σημείωμα και, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχε ενημερώσει φίλους της για τις προθέσεις της.



Η δύσκολη αλλαγή σχολείου Ο πατέρας της ανέφερε ότι η μετάβαση από το δημοτικό στο νέο σχολείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την κόρη του.



Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία στη Βρετανία από την υπόθεση της 12χρονης Άντζελ Καράντζα, που κρεμάστηκε μέσα στο δωμάτιό της, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε bullying από συμμαθητές της στο νέο της σχολείο, όπου σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον αντιμετώπιζε προβλήματα προσαρμογής.Συγκεκριμένα, η Άντζελ, η οποία στο δημοτικό σχολείο είχε χαρακτηριστεί «υπόδειγμα μαθήτριας», δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο Cornerstone Academy στο Χάμγουορθι του Πουλ, με αποτέλεσμα να αρχίσει να απουσιάζει συχνά από τα μαθήματα και να επηρεαστεί η σχολική της επίδοση.Λίγο πριν από τον θάνατό της, στις 17 Μαρτίου, η 12χρονη φέρεται να είπε σε φίλη της ότι «θα προτιμούσε να βρίσκεται στην κόλαση παρά στο σχολείο».Ο πατέρας της, Έλιουντ Ματίντι, κατέθεσε στην έρευνα του ιατροδικαστή στο Μπόρνμουθ ότι η κόρη του άρχισε σταδιακά να αποσύρεται από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον.Όπως ανέφερε, η Άντζελ περνούσε ολοένα και περισσότερες ώρες στο κινητό της, παρακολουθώντας βίντεο στο YouTube και παίζοντας το ηλεκτρονικό παιχνίδι Minecraft.«Θα την περιέγραφα ως σχεδόν νυχτόβια. Κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η κόρη του βρισκόταν στο δωμάτιό της, περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου της παίζοντας Minecraft στο κινητό ή το tablet της.Η σορός της Άντζελ εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιό της στο σπίτι της οικογένειας στο Πουλ του Ντόρσετ, στις 7:30 το πρωί της 17ης Μαρτίου.Κατά την έρευνα των αρχών στο κινητό της, διαπιστώθηκε ότι η 12χρονη είχε λάβει μηνύματα μέσω Snapchat ακόμη και μέχρι τις 5 τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας.Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα στο κινητό και στο tablet της δεν εντόπισε στοιχεία που να παραπέμπουν σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή αναζητήσεις σχετικές με την αυτοκτονία.Η Άντζελ δεν άφησε κάποιο σημείωμα και, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχε ενημερώσει φίλους της για τις προθέσεις της.Ο πατέρας της ανέφερε ότι η μετάβαση από το δημοτικό στο νέο σχολείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την κόρη του.

«Ήταν πολύ μεγαλύτερο σχολείο και ήταν πολύ απρόθυμη να πηγαίνει. Έχασε πολλά μαθήματα και η ακαδημαϊκή της επίδοση επηρεάστηκε», είπε.



Παράλληλα, σημείωσε ότι πίστευε πως η κόρη του είχε αρχίσει να ξεπερνά τις δυσκολίες, καθώς η παρουσία της στο σχολείο είχε βελτιωθεί και είχε δημιουργήσει μια νέα παρέα στη Β’ Γυμνασίου.



Ωστόσο, φίλοι της Άντζελ που μίλησαν στις αρχές ανέφεραν ότι είχε αντιμετωπίσει προβλήματα κοινωνικής αποδοχής. Μάλιστα, μία φίλη της υποστήριξε ότι είχε δεχθεί bullying από ομάδα κοριτσιών.



«Θα μας λείπει για πάντα» Ο πατέρας της περιέγραψε την κόρη του ως το «φως» της οικογένειας.



«Η Άντζελ ήταν το φως όλης της ζωής μας και έκανε κάθε μέρα καλύτερη. Έχουμε τόσες υπέροχες αναμνήσεις από εκείνη. Ήταν ένα υπόδειγμα μαθήτριας στο δημοτικό, δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα και ήταν ευγενική με όλους», είπε.



Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν εντοπίσει την κόρη του, λέγοντας ότι προσπάθησε τρεις φορές να την ξυπνήσει για να πάει στο σχολείο, χωρίς να πάρει απάντηση.



Ο ιατροδικαστής του Ντόρσετ, Μπρένταν Άλεν, κατέληξε ότι ο θάνατος της 12χρονης προκλήθηκε από απαγχονισμό, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η πρόθεσή της δεν εξηγείται από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν».