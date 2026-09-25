Πέτρος Ίμβριος για τις κόρες του: Συζητάμε σχεδόν τα πάντα, έχω περάσει από την ηλικία τους και έχω κάνει πολύ χειρότερα πράγματα





Όσο για τη δική του εφηβεία και τα χρόνια μετά την ενηλικίωσή του, ο τραγουδιστής θυμήθηκε πως έζησε πιο έντονα και χωρίς τη στενή επίβλεψη των γονιών του, όταν έφυγε από τη Γερμανία, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.



Όπως ανέφερε, σήμερα μπορεί να κατανοήσει καλύτερα την αγωνία που ένιωθε τότε η μητέρα του: « Τα ακραία και τα τρελά εγώ τα έκανα μετά τα 17,5 - 18 μου χρόνια που έφυγα από τη Γερμανία, οπότε δεν είχα τη σοβαρή επιτήρηση των γονιών μου. Η μάνα μου θυμάμαι πάντα ότι περίμενε ξύπνια και έλεγε "γύρισες αγάπη μου;" και εμένα με εκνεύριζε τόσο πολύ, όταν έκανα παιδιά όμως κατάλαβα ότι πρέπει να είμαστε ξάγρυπνοι να βλέπουμε τι γίνεται ».

Στη σχέση του με τις κόρες του αναφέρθηκε ο Πέτρος Ίμβριος , δηλώνοντας πως συζητούν σχεδόν τα πάντα, καθώς, όπως εξήγησε, έχει περάσει από την ηλικία τους και έχει κάνει «πολύ χειρότερα πράγματα».Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο να μιλάει τόσο για την επικοινωνία με τις κόρες του, όσο και για το πώς ήταν εκείνος στην ηλικία τους.Αναφερόμενος στη σχέση που έχει με τις κόρες του και αν κάνουν συζητήσεις για την προσωπική τους ζωή, ο Πέτρος Ίμβριος τόνισε ότι η αγάπη και η κατανόηση είναι απαραίτητα στοιχεία για μία ειλικρινή επαφή: «Αν υπάρχει αγάπη και κατανόηση από τον γονέα, πάνε όλα καλά και συζητάμε τα πάντα, σχεδόν τα πάντα, ό,τι μπορούν να συζητήσουν με τον πατέρα τους. Είμαι πολύ ανοιχτόμυαλος, γιατί έχω περάσει την ηλικία των κοριτσιών μου, το πριν και το μετά, και έχω κάνει πολύ χειρότερα πράγματα».