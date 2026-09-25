Η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη απειλεί με μηνύσεις μετά το βίντεο που κυκλοφορεί με τον ηθοποιό: «Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους νεκρούς;»
Η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη απειλεί με μηνύσεις μετά το βίντεο που κυκλοφορεί με τον ηθοποιό: «Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους νεκρούς;»
Μετά το ξέσπασμα του αδερφού της Νίκου, η Βίκυ Μπάρκουλη τοποθετήθηκε δημόσια για όσα υπονοούνται για τη ζωή του πατέρα της
Με μηνύσεις απειλεί η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε με το πρόσωπό του, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς τους νεκρούς.
Ο Νίκος Μπάρκουλης μέσα από ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε πως έχει δημοσιευτεί στο Youtube ένα βίντεο με τίτλο «Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκoμανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας» στο οποίο περιλαμβάνεται και ο αείμνηστος ηθοποιός, με πολλά υπονοούμενα να αφήνονται για τον τρόπο ζωής του και η Βίκυ Μπάρκουλη πήρε δημόσια θέση, κάνοντας δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ανέφερε πως πέρα από την ίδια και την οικογένειά της, δεν έχει κανείς άλλος το δικαίωμα να μιλά για τον πατέρα της: «Είδα τη φωτογραφία αυτή. Ήταν και κάποιοι άλλοι εκτός από τον πατέρα μου. Ο Χατζηχρήστος... Είχε κι άλλους. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τον πατέρα μου και για τον Χατζηχρήστο, γιατί είναι νεκροί αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά στον πατέρα μου, δεν έχει δικαίωμα κανένας να μιλάει για τον πατέρα μου, εκτός από εμένα και την οικογένειά μου. Και για τον Χατζηχρήστο το ίδιο πράγμα θα πω, γιατί το ήξερα πολλά χρόνια. Ο κύριος αυτός από πού ορμώμενος έβαλε αυτόν τον τίτλο τον τεράστιο; Τι σχέση έχει τι ήταν ο μπαμπάς μου ή ο Χατζηχρήστος, από τη στιγμή που έχουν φύγει αυτά τα άτομα; Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους νεκρούς; Αυτό ρωτάω μόνο τον κύριο αυτόν. Καταρχήν δεν τον ξέρω καν ποιος είναι. Αν το συνεχίσει όμως, θα πέσουν και μηνύσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
«Πρόκειται για έκτρωμα, θα το φτάσω εκεί που δεν φτάνει»
Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε γνωστό το γεγονός με ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας: «Γενικά προσπαθώ να μην αναφέρω το όνομα του πατέρα μου γιατί δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του για λάθος λόγους, για λάθος σκοπούς και θα ήθελα στα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση για τον πατέρα μου. Όμως, δεν γίνεται να μην μιλήσω γι’ αυτό το έκτρωμα που υπάρχει για βίντεο. Ο τίτλος σε αυτό το βίντεο λέει "Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκομανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας". Με ένα thumbnail που λέει ναρκoμανείς και βλέπω την εικόνα του πατέρα μου πάνω αριστερά. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια».
Ο ίδιος θεωρεί πως ο τρόπος που παρουσιάζονται γεγονότα που αφορούν στη ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη είναι προσβλητικός και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα: «Δεν είμαι καθόλου κατά στο να κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, ο καθένας έχει ελεύθερη γνώμη να μιλήσει. Απλά το πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα και το πώς αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα είναι τελείως λάθος. Ο τίτλος και το thumbnail είναι πάρα πολύ προσβλητικοί και για τον πατέρα μου και για άλλους ανθρώπους είτε εν ζωή είτε όχι. Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους -συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια- και τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση, σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων. Και αυτό είναι πραγματικά η μεγαλύτερη αλήθεια», δήλωσε.
Όπως τόνισε, είναι άδικο να γίνονται τέτοιες αναφορές προς το πρόσωπο του Ανδρέα Μπάρκουλη, καθώς δεν είχε ενοχλήσει ποτέ κανέναν: «Ας μην σχολιάσουμε ότι τα μισά που λέει στο βίντεο για τον πατέρα μου και για τους άλλους είναι παραπληροφόρηση. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάς και η χρονική σειρά είναι ό,τι να ναι. Τοποθετείς και αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς; Ότι ο πατέρας μου ήταν ναρκομανής; Εγώ σου λέω ότι μπορεί να ήταν και ο χειρότερος. Από τη στιγμή που δεν πείραξε κανέναν άνθρωπο, δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, με τέτοιο σκοπό. Και δεν λέω, μπορεί να μην ήξερες την ύπαρξή μου, αλλά πιστεύεις ότι όσο ζω κι αναπνέω δεν θα βγω να μιλήσω γι’αυτό το πράγμα;».
Όσο μιλούσε στο βίντεο, ο Νίκος Μπάρκουλης δέχτηκε ένα μήνυμα από follower του που τον ενημέρωνε πως υπήρχε και δεύτερο παρόμοιο βίντεο: «Κάποιος μου έστειλε μόλις τώρα ότι υπάρχουν δύο βίντεο. Θα τρελαθώ. Αδερφέ δεν είσαι με τα καλά σου. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχεις στα βίντεό σου δεν είναι καν εν ζωή», είπε και στη συνέχεια μοιράστηκε το όνομα του καναλιού και ζήτησε από τον κόσμο να κάνει αναφορές: «Σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά για να το ρίξουμε. Δεν γίνεται να ανεβάζει για νεκρούς ανθρώπους τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι η δουλειά του καθενός, αλλά οφείλεις να μιλάς με σεβασμό για έναν άλλον άνθρωπο, χωρίς να προκαλείς για τα κλικ. Θα το φτάσω εκεί που δεν φτάνει. Θα σε κυνηγάω μέχρι την τελευταία πτώση, μέχρι να το καταλάβεις και να το σταματήσεις».
«Ζητώ συγγνώμη που βγάζω τόσο αρνητική ενέργεια, δεν το συνηθίζω και ούτε θέλω να βγάζω αρνητική ενέργεια για κανέναν άνθρωπο», απολογήθηκε στο τέλος ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη.
Ο Νίκος Μπάρκουλης μέσα από ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε πως έχει δημοσιευτεί στο Youtube ένα βίντεο με τίτλο «Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκoμανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας» στο οποίο περιλαμβάνεται και ο αείμνηστος ηθοποιός, με πολλά υπονοούμενα να αφήνονται για τον τρόπο ζωής του και η Βίκυ Μπάρκουλη πήρε δημόσια θέση, κάνοντας δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ανέφερε πως πέρα από την ίδια και την οικογένειά της, δεν έχει κανείς άλλος το δικαίωμα να μιλά για τον πατέρα της: «Είδα τη φωτογραφία αυτή. Ήταν και κάποιοι άλλοι εκτός από τον πατέρα μου. Ο Χατζηχρήστος... Είχε κι άλλους. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τον πατέρα μου και για τον Χατζηχρήστο, γιατί είναι νεκροί αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά στον πατέρα μου, δεν έχει δικαίωμα κανένας να μιλάει για τον πατέρα μου, εκτός από εμένα και την οικογένειά μου. Και για τον Χατζηχρήστο το ίδιο πράγμα θα πω, γιατί το ήξερα πολλά χρόνια. Ο κύριος αυτός από πού ορμώμενος έβαλε αυτόν τον τίτλο τον τεράστιο; Τι σχέση έχει τι ήταν ο μπαμπάς μου ή ο Χατζηχρήστος, από τη στιγμή που έχουν φύγει αυτά τα άτομα; Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους νεκρούς; Αυτό ρωτάω μόνο τον κύριο αυτόν. Καταρχήν δεν τον ξέρω καν ποιος είναι. Αν το συνεχίσει όμως, θα πέσουν και μηνύσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
«Πρόκειται για έκτρωμα, θα το φτάσω εκεί που δεν φτάνει»
Ο Νίκος Μπάρκουλης έκανε γνωστό το γεγονός με ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας: «Γενικά προσπαθώ να μην αναφέρω το όνομα του πατέρα μου γιατί δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του για λάθος λόγους, για λάθος σκοπούς και θα ήθελα στα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση για τον πατέρα μου. Όμως, δεν γίνεται να μην μιλήσω γι’ αυτό το έκτρωμα που υπάρχει για βίντεο. Ο τίτλος σε αυτό το βίντεο λέει "Κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκομανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας". Με ένα thumbnail που λέει ναρκoμανείς και βλέπω την εικόνα του πατέρα μου πάνω αριστερά. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια».
Ο ίδιος θεωρεί πως ο τρόπος που παρουσιάζονται γεγονότα που αφορούν στη ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη είναι προσβλητικός και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα: «Δεν είμαι καθόλου κατά στο να κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, ο καθένας έχει ελεύθερη γνώμη να μιλήσει. Απλά το πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα και το πώς αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα είναι τελείως λάθος. Ο τίτλος και το thumbnail είναι πάρα πολύ προσβλητικοί και για τον πατέρα μου και για άλλους ανθρώπους είτε εν ζωή είτε όχι. Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους -συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια- και τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση, σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων. Και αυτό είναι πραγματικά η μεγαλύτερη αλήθεια», δήλωσε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως τόνισε, είναι άδικο να γίνονται τέτοιες αναφορές προς το πρόσωπο του Ανδρέα Μπάρκουλη, καθώς δεν είχε ενοχλήσει ποτέ κανέναν: «Ας μην σχολιάσουμε ότι τα μισά που λέει στο βίντεο για τον πατέρα μου και για τους άλλους είναι παραπληροφόρηση. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάς και η χρονική σειρά είναι ό,τι να ναι. Τοποθετείς και αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς; Ότι ο πατέρας μου ήταν ναρκομανής; Εγώ σου λέω ότι μπορεί να ήταν και ο χειρότερος. Από τη στιγμή που δεν πείραξε κανέναν άνθρωπο, δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, με τέτοιο σκοπό. Και δεν λέω, μπορεί να μην ήξερες την ύπαρξή μου, αλλά πιστεύεις ότι όσο ζω κι αναπνέω δεν θα βγω να μιλήσω γι’αυτό το πράγμα;».
Όσο μιλούσε στο βίντεο, ο Νίκος Μπάρκουλης δέχτηκε ένα μήνυμα από follower του που τον ενημέρωνε πως υπήρχε και δεύτερο παρόμοιο βίντεο: «Κάποιος μου έστειλε μόλις τώρα ότι υπάρχουν δύο βίντεο. Θα τρελαθώ. Αδερφέ δεν είσαι με τα καλά σου. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχεις στα βίντεό σου δεν είναι καν εν ζωή», είπε και στη συνέχεια μοιράστηκε το όνομα του καναλιού και ζήτησε από τον κόσμο να κάνει αναφορές: «Σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά για να το ρίξουμε. Δεν γίνεται να ανεβάζει για νεκρούς ανθρώπους τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι η δουλειά του καθενός, αλλά οφείλεις να μιλάς με σεβασμό για έναν άλλον άνθρωπο, χωρίς να προκαλείς για τα κλικ. Θα το φτάσω εκεί που δεν φτάνει. Θα σε κυνηγάω μέχρι την τελευταία πτώση, μέχρι να το καταλάβεις και να το σταματήσεις».
«Ζητώ συγγνώμη που βγάζω τόσο αρνητική ενέργεια, δεν το συνηθίζω και ούτε θέλω να βγάζω αρνητική ενέργεια για κανέναν άνθρωπο», απολογήθηκε στο τέλος ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη.
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