Η Κέιτι Χολμς πόζαρε αγκαλιά με τον σύντροφό της στο Μιλάνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες με το ασορτί look τους
Η Κέιτι Χολμς πόζαρε αγκαλιά με τον σύντροφό της στο Μιλάνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες με το ασορτί look τους
Ο 39χρονος καλλιτέχνης Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι ήταν ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντι στην ηθοποιό καθώς περνούσαν ανάμεσα από πλήθος θαυμαστών
Αγκαλιά με τον σύντροφό της πόζαρε η Κέιτι Χόλμς στο Μιλάνο, με το ζευγάρι να έχει ντυθεί ασορτί.
Η 47χρονη ηθοποιός και ο 39χρονος καλλιτέχνης Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι έδωσαν το παρών στην επίδειξη μόδας του οίκου Tod's για τη γυναικεία συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας που λαμβάνει χώρα στην ιταλική πόλη, καταφθάνοντας πιασμένοι χέρι χέρι.
Το ζευγάρι είχε επιλέξει ταιριαστά σύνολα σε μπεζ αποχρώσεις, με τη Χολμς να φορά καμπαρντίνα πάνω από λευκό T-shirt και φαρδύ παντελόνι. Ο Γιαρμόσκι, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντι στην ηθοποιό καθώς περνούσαν ανάμεσα από πλήθος θαυμαστών που ήθελαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί της, είχε επιλέξει μπεζ πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και ασορτί παπούτσια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το ζευγάρι παρακολούθησε την επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Cult Gaia για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αυτή τη φορά. Δεν άφησαν λεπτό ο ένας το χέρι του άλλου και χαμογελούσαν συνεχώς.
Φωτογραφίες άρθρου: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η 47χρονη ηθοποιός και ο 39χρονος καλλιτέχνης Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι έδωσαν το παρών στην επίδειξη μόδας του οίκου Tod's για τη γυναικεία συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας που λαμβάνει χώρα στην ιταλική πόλη, καταφθάνοντας πιασμένοι χέρι χέρι.
Το ζευγάρι είχε επιλέξει ταιριαστά σύνολα σε μπεζ αποχρώσεις, με τη Χολμς να φορά καμπαρντίνα πάνω από λευκό T-shirt και φαρδύ παντελόνι. Ο Γιαρμόσκι, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντι στην ηθοποιό καθώς περνούσαν ανάμεσα από πλήθος θαυμαστών που ήθελαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί της, είχε επιλέξει μπεζ πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και ασορτί παπούτσια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
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Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το ζευγάρι παρακολούθησε την επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Cult Gaia για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αυτή τη φορά. Δεν άφησαν λεπτό ο ένας το χέρι του άλλου και χαμογελούσαν συνεχώς.
@marieclairemagazine Love is in the air at @Cult Gaia’s SS’27 show. ❤️ #katieholmes #nyfw #nyfw2026 #nyfw2027 ♬ original sound - Marie Claire Magazine
Φωτογραφίες άρθρου: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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