Η Κέιτι Χολμς πόζαρε αγκαλιά με τον σύντροφό της στο Μιλάνο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες με το ασορτί look τους

του οίκου Tod's για τη γυναικεία συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας που λαμβάνει χώρα στην ιταλική πόλη, καταφθάνοντας πιασμένοι χέρι χέρι.





περνούσαν ανάμεσα από πλήθος θαυμαστών που ήθελαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί της, είχε επιλέξει

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