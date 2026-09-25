Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: Πολύς κόσμος με αδικεί, ήταν μια επιπόλαια στιγμή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ
Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: Πολύς κόσμος με αδικεί, ήταν μια επιπόλαια στιγμή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ
Είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα νικήσει και θα με δικαιώσει, είπε ο τραγουδιστής
Στην υπόθεση της εξωσυζυγικής συνεύρεσης που είχε στο παρελθόν αναφέρθηκε ο Πασχάλης, χαρακτηρίζοντάς τη «μια επιπόλαιη στιγμή» στη ζωή του, ενώ δήλωσε πως του κόστισε πάρα πολύ.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας μεταξύ άλλων την πεποίθησή του, πως θα δικαιωθεί στο μέλλον αναφορικά με την υπόθεση της εξωσυζυγικής συνεύρεσης, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως «στιγμιαίο λάθος» και τον οδήγησε σε δικαστική διαμάχη.
Ο Πασχάλης έκανε λόγο για επικείμενες εξελίξεις, δηλώνοντας: «Η κακιά μοίρα ήρθε για να μου δώσει ένα μικρό ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω. Πολύς κόσμος με αδικεί σε αυτή την υπόθεση, αλλά είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα νικήσει την κακιά μοίρα και θα με δικαιώσει. Ξέρω ότι ήταν μια επιπόλαια στιγμή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ. Λένε "ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον" και περιμένω. Δεν γίνεται να μείνει κρυφό. Δεν γίνεται».
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο τραγουδιστής τον Μάρτιο, στην εκπομπή «EQ» είχε πει για την υπόθεση: «Μας επηρέασε αρνητικά η εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα και μας βασανίζει ακόμα και τώρα. Σε λίγο - δεν ξέρω πόσο είναι - περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις. Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Ένα DNA, όσα δικαστήρια έγιναν για να επαναλάβουμε την εξέταση, κανείς δεν μας το έδωσε αυτό το δικαίωμα». Στη συνέχεια, είχε προσθέσει ότι «μόνο δικαστικά» έχει αναγνωρίσει το παιδί που προέκυψε από αυτή τη συνεύρεση.
Η συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία ο Πασχάλης είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «στιγμιαίο λάθος», είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Στο επίκεντρό της βρέθηκε η εξωσυζυγική συνεύρεση του τραγουδιστή με την Ουρανία Τουτουντζή και η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε σχετικά με την πατρότητα του παιδιού της.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας μεταξύ άλλων την πεποίθησή του, πως θα δικαιωθεί στο μέλλον αναφορικά με την υπόθεση της εξωσυζυγικής συνεύρεσης, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως «στιγμιαίο λάθος» και τον οδήγησε σε δικαστική διαμάχη.
Ο Πασχάλης έκανε λόγο για επικείμενες εξελίξεις, δηλώνοντας: «Η κακιά μοίρα ήρθε για να μου δώσει ένα μικρό ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω. Πολύς κόσμος με αδικεί σε αυτή την υπόθεση, αλλά είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα νικήσει την κακιά μοίρα και θα με δικαιώσει. Ξέρω ότι ήταν μια επιπόλαια στιγμή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ. Λένε "ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον" και περιμένω. Δεν γίνεται να μείνει κρυφό. Δεν γίνεται».
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο τραγουδιστής τον Μάρτιο, στην εκπομπή «EQ» είχε πει για την υπόθεση: «Μας επηρέασε αρνητικά η εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα και μας βασανίζει ακόμα και τώρα. Σε λίγο - δεν ξέρω πόσο είναι - περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις. Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Ένα DNA, όσα δικαστήρια έγιναν για να επαναλάβουμε την εξέταση, κανείς δεν μας το έδωσε αυτό το δικαίωμα». Στη συνέχεια, είχε προσθέσει ότι «μόνο δικαστικά» έχει αναγνωρίσει το παιδί που προέκυψε από αυτή τη συνεύρεση.
Η συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία ο Πασχάλης είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «στιγμιαίο λάθος», είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Στο επίκεντρό της βρέθηκε η εξωσυζυγική συνεύρεση του τραγουδιστή με την Ουρανία Τουτουντζή και η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε σχετικά με την πατρότητα του παιδιού της.
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