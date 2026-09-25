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Δωρεάν εξετάσεις με το «Προλαμβάνω»: Πότε θα σταλούν τα πρώτα παραπεμπτικά
Δωρεάν εξετάσεις με το «Προλαμβάνω»: Πότε θα σταλούν τα πρώτα παραπεμπτικά
Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» επανεκκινεί με εθνική χρηματοδότηση, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατ. πολίτες για καρκίνους, καρδιαγγειακά νοσήματα, νεφρική δυσλειτουργία
Θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους.
Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι δικαιούχοι στη δεύτερη φάση του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για τη νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του ygeiamou.gr, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα χάρη στο οποίο δεκάδες χιλιάδες άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, λαμβάνοντας το δρόμο της θεραπείας πριν να είναι αργά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι δικαιούχοι στη δεύτερη φάση του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για τη νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του ygeiamou.gr, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα χάρη στο οποίο δεκάδες χιλιάδες άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, λαμβάνοντας το δρόμο της θεραπείας πριν να είναι αργά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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