Δωρεάν εξετάσεις με το «Προλαμβάνω»: Πότε θα σταλούν τα πρώτα παραπεμπτικά
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» Διαγνωστικές εξετάσεις

Δωρεάν εξετάσεις με το «Προλαμβάνω»: Πότε θα σταλούν τα πρώτα παραπεμπτικά

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» επανεκκινεί με εθνική χρηματοδότηση, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατ. πολίτες για καρκίνους, καρδιαγγειακά νοσήματα, νεφρική δυσλειτουργία

Δωρεάν εξετάσεις με το «Προλαμβάνω»: Πότε θα σταλούν τα πρώτα παραπεμπτικά
Θέμα ημερών είναι η σταδιακή έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων για την επανέναρξη του προγράμματος «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους.

Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες θα είναι δικαιούχοι στη δεύτερη φάση του προγράμματος για δωρεάν εξετάσεις που αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για τη νεφρική δυσλειτουργία όσο και για την παχυσαρκία.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του ygeiamou.gr, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για να επανεκκινήσει το πρόγραμμα χάρη στο οποίο δεκάδες χιλιάδες άτομα εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, λαμβάνοντας το δρόμο της θεραπείας πριν να είναι αργά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης