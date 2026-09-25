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Απάτη σε βάρος 84χρονης στον Δομοκό, της πήραν 20 χιλιάδες ευρώ
Απάτη σε βάρος 84χρονης στον Δομοκό, της πήραν 20 χιλιάδες ευρώ
Παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του λογιστή της
Ακόμη μία καλοστημένη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένου καταγράφηκε στη Φθιώτιδα, με θύμα αυτή τη φορά μια 84χρονη γυναίκα σε χωριό του Δήμου Δομοκού.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9), όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο του λογιστή της. Με πειστικό τρόπο και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα γύρω από οικονομικές εκκρεμότητες, κατάφερε να την παραπλανήσει και να την πείσει να συγκεντρώσει όλες τις οικονομίες που διατηρούσε στο σπίτι.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η άτυχη 84χρονη τοποθέτησε το ποσό των 20.000 ευρώ μέσα σε μία νάιλον σακούλα και, ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες, την άφησε σε εξωτερικό σημείο πλησίον της οικίας της. Άγνωστοι δράστες, που προφανώς καραδοκούσαν κοντά στο σημείο, παρέλαβαν τη σακούλα με τις οικονομίες μιας ζωής και εξαφανίστηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα επιτήδειων και το ίδιο απόγευμα προχώρησε σε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, στελέχη του οποίου έχουν αναλάβει την προανάκριση και τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
Το νέο αυτό χτύπημα έρχεται να προστεθεί στη σειρά παρόμοιων υποθέσεων που απασχολούν συχνά τις αστυνομικές αρχές της Φθιώτιδας και όχι μόνο καθώς το «φαινόμενο» είναι Πανελλαδικό. Οι πολίτες - και κυρίως τα άτομα τρίτης ηλικίας - καλούνται να είναι εξαιρετικά υποψιασμένοι απέναντι σε αγνώστους που τηλεφωνούν ζητώντας χρήματα με οποιαδήποτε δικαιολογία (γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές ή ατυχήματα συγγενών) και σε κάθε περίπτωση να διασταυρώνουν τα λεγόμενά τους καλώντας απευθείας τους οικείους τους ή την Αστυνομία.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9), όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο του λογιστή της. Με πειστικό τρόπο και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα γύρω από οικονομικές εκκρεμότητες, κατάφερε να την παραπλανήσει και να την πείσει να συγκεντρώσει όλες τις οικονομίες που διατηρούσε στο σπίτι.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η άτυχη 84χρονη τοποθέτησε το ποσό των 20.000 ευρώ μέσα σε μία νάιλον σακούλα και, ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες, την άφησε σε εξωτερικό σημείο πλησίον της οικίας της. Άγνωστοι δράστες, που προφανώς καραδοκούσαν κοντά στο σημείο, παρέλαβαν τη σακούλα με τις οικονομίες μιας ζωής και εξαφανίστηκαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα επιτήδειων και το ίδιο απόγευμα προχώρησε σε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, στελέχη του οποίου έχουν αναλάβει την προανάκριση και τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
Το νέο αυτό χτύπημα έρχεται να προστεθεί στη σειρά παρόμοιων υποθέσεων που απασχολούν συχνά τις αστυνομικές αρχές της Φθιώτιδας και όχι μόνο καθώς το «φαινόμενο» είναι Πανελλαδικό. Οι πολίτες - και κυρίως τα άτομα τρίτης ηλικίας - καλούνται να είναι εξαιρετικά υποψιασμένοι απέναντι σε αγνώστους που τηλεφωνούν ζητώντας χρήματα με οποιαδήποτε δικαιολογία (γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές ή ατυχήματα συγγενών) και σε κάθε περίπτωση να διασταυρώνουν τα λεγόμενά τους καλώντας απευθείας τους οικείους τους ή την Αστυνομία.
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