Φανή Χαλκιά για τον σύζυγό της μετά τη ρήξη ανευρύσματος: Είναι καλύτερα, είμαι αισιόδοξη
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Φανή Χαλκιά Λούης Καραμάνος Ανεύρισμα

Φανή Χαλκιά για τον σύζυγό της μετά τη ρήξη ανευρύσματος: Είναι καλύτερα, είμαι αισιόδοξη

Προσπαθεί, τον πιστεύω και προχωράμε μέρα με τη μέρα, είπε η Ολυμπιονίκης για τον Λούη Καραμάνο

Φανή Χαλκιά για τον σύζυγό της μετά τη ρήξη ανευρύσματος: Είναι καλύτερα, είμαι αισιόδοξη
Ιωάννα Μαρίνου
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Στην κατάσταση της υγείας του συζύγου της μετά τη ρήξη ανευρύσματος αναφέρθηκε η Φανή Χαλκιά, τονίζοντας πως είναι καλύτερα και δηλώνοντας αισιόδοξη για την πορεία του.

Η Ολυμπιονίκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για τον σύζυγό της, Λούη Καραμάνο, ο οποίος πριν από περίπου τρία χρόνια υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Η Φανή Χαλκιά εξέφρασε την αισιοδοξία της για την κατάστασή του, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «προχωράμε μέρα με τη μέρα». Όπως είπε η ίδια: «Ο σύζυγός μου είναι καλύτερα, προσπαθεί. Τον πιστεύω. Είμαι αισιόδοξη και προχωράμε μέρα μέρα. Το θέμα είναι να βρίσκουμε πάντα όλοι οι άνθρωποι μέσα μας το κίνητρο και τον λόγο να σηκωνόμαστε το πρωί και να λέμε “πάμε, είναι μια υπέροχη μέρα, υπάρχω, ζω, έχω την υγεία μου, μπορώ να κάνω τα πάντα».

Δείτε το βίντεο



Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Ολυμπιονίκης τον Ιούλιο του 2024 στο Vidcast «Πρώτη Λέξη» του Πρώτου Θέματος είχε μιλήσει για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, η οποία ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου του 2023: «Μου είπαν απλά "ελάτε στο νοσοκομείο ο άντρας σας ακόμη αναπνέει". Και κάπου εκεί κατέρρευσε ο κόσμος μου. Πίστεψα ότι θα εμένα μονή μου στον κόσμο, με δυο παιδιά».
Ιωάννα Μαρίνου
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