Χρήστος Μενιδιάτης: Είχα πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι, μου έκανε ο γιατρός μια εξέταση, δεν ξαναπήγα

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε

σε άλλο σημείο και

στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως η απώλειά του συγκλόνισε όλον τον κόσμο και όχι μόνο τους καλλιτέχνες, εκφράζοντας την ευχή η υπόθεση να αποτελέσει αφορμή για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «





Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για την υπόθεση κατηγορούνται

».Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για την υπόθεση κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.

Όλο τον κόσμο συγκλόνισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν ένας άνθρωπος γλυκύτατος και δοτικός. Ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο, να γίνει αρχή για κάτι πολύ καλό, να σωθεί κόσμος