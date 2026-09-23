Χρήστος Μενιδιάτης: Είχα πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι, μου έκανε ο γιατρός μια εξέταση, δεν ξαναπήγα
Χρήστος Μενιδιάτης: Είχα πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι, μου έκανε ο γιατρός μια εξέταση, δεν ξαναπήγα
Μου είχαν συστήσει τον γιατρό ως παθολόγο, είπε ο τραγουδιστής για την επίσκεψή του στην κλινική που σχετίζεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη
Για την επίσκεψή του στο ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης, αποκαλύπτοντας πως ο γιατρός του έκανε μια εξέταση, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επόμενη συνάντηση.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο να μιλάει τόσο για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και για την εμπειρία του από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο εκλιπών τραγουδιστής έκανε θεραπεία πλασμαφαίρεσης λίγο πριν χάσει τη ζωή του από ανακοπή.
Ο Χρήστος Μενιδιάτης διευκρίνισε, πως είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο για παθολογικούς λόγους, έπειτα από σύσταση γνωστού του. Όπως εξήγησε, έκανε μία εξέταση και δεν προχώρησε σε επόμενο ραντεβού: «Είχα πάει σε αυτό το ιατρείο, σε αυτόν τον κύριο, για όλους που δεν έχουν καμία σχέση, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει. Είχα κάποιο θέμα, το οποίο δεν ήταν τίποτα τελικά. Μάλιστα, ένας γνωστός μου μου έκλεισε το ραντεβού. Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση, δεν ξαναπήγα, αυτό ήταν όλο».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε άλλο σημείο και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως η απώλειά του συγκλόνισε όλον τον κόσμο και όχι μόνο τους καλλιτέχνες, εκφράζοντας την ευχή η υπόθεση να αποτελέσει αφορμή για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Όλο τον κόσμο συγκλόνισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν ένας άνθρωπος γλυκύτατος και δοτικός. Ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο, να γίνει αρχή για κάτι πολύ καλό, να σωθεί κόσμος».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για την υπόθεση κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο να μιλάει τόσο για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και για την εμπειρία του από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο εκλιπών τραγουδιστής έκανε θεραπεία πλασμαφαίρεσης λίγο πριν χάσει τη ζωή του από ανακοπή.
Ο Χρήστος Μενιδιάτης διευκρίνισε, πως είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο για παθολογικούς λόγους, έπειτα από σύσταση γνωστού του. Όπως εξήγησε, έκανε μία εξέταση και δεν προχώρησε σε επόμενο ραντεβού: «Είχα πάει σε αυτό το ιατρείο, σε αυτόν τον κύριο, για όλους που δεν έχουν καμία σχέση, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει. Είχα κάποιο θέμα, το οποίο δεν ήταν τίποτα τελικά. Μάλιστα, ένας γνωστός μου μου έκλεισε το ραντεβού. Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση, δεν ξαναπήγα, αυτό ήταν όλο».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε άλλο σημείο και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως η απώλειά του συγκλόνισε όλον τον κόσμο και όχι μόνο τους καλλιτέχνες, εκφράζοντας την ευχή η υπόθεση να αποτελέσει αφορμή για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Όλο τον κόσμο συγκλόνισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν ένας άνθρωπος γλυκύτατος και δοτικός. Ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο, να γίνει αρχή για κάτι πολύ καλό, να σωθεί κόσμος».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για την υπόθεση κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
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