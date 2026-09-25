Βίντεο από τη δράση 40χρονου στο Ηράκλειο: Παρακολουθούσε γυναίκες στα σπίτια τους, βρέθηκαν αρχεία παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του

Κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα στις κατοικίες τους εντόπισαν οι αστυνομικοί - Φέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες για μήνες, να εισέβαλε σε αυλές και εξώστες και να επιχείρησε να μπει σε υπνοδωμάτιο - Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω σε μπαλκόνι

40χρονος που συνελήφθη στο κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα στα σπίτια τους. Το εύρημα ανοίγει πλέον νέο κεφάλαιο στην έρευνα, με τις Αρχές να προχωρούν σε εξονυχιστικό έλεγχο του υπολογιστή, του USB και του κινητού τηλεφώνου που κατασχέθηκαν.



Την ίδια ώρα, το προανακριτικό υλικό αποκαλύπτει μια επίμονη και κλιμακούμενη δράση που, σύμφωνα με την Αστυνομία, διήρκεσε περισσότερους από τρεις μήνες. Ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες, να τις ακολουθούσε μέχρι τις κατοικίες τους, να εισέρχεται παράνομα σε αυλές και εξώστες και να πραγματοποιεί γενετήσιες πράξεις έξω από τα σπίτια τους.



Δείτε βίντεο από τη δράση του:







Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει την μπαλκονόπορτα υπνοδωματίου, ενώ η ένοικος βρισκόταν μέσα.



ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ασφαλείας Ηρακλείου, που είχαν τον κατηγορούμενο σε διακριτική επιτήρηση τον εντόπισαν σε εξώστη κατοικίας στην περιοχή της Μαιάνδρου, την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούσε γενετήσια πράξη.



Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με την Αστυνομία, αντιστάθηκε και άσκησε βία σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος υπέστη ελαφρά σωματική βλάβη στο δεξί άνω άκρο.



Η δράση που ξεκίνησε τον Ιούνιο Οι έμπειροι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης της ασφάλειας Ηρακλείου ξεκίνησε την έρευνα από καταγγελίες γυναικών και στη συνέχεια ενισχύθηκε από μαρτυρικές καταθέσεις, υλικό από κάμερες και πληροφορίες που συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν οι αστυνομικοί.



Κλείσιμο



Τις πρώτες πρωινές ώρες ο 40χρονος φέρεται να προκάλεσε ζημιά στη σίτα παραθύρου τουαλέτας κατοικίας όπου διέμεναν δύο γυναίκες.



Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την προανάκριση, είχε παρακολουθήσει πεζή μία από τις γυναίκες. Φέρεται να πραγματοποίησε γενετήσια πράξη κοντά της και στη συνέχεια να παρέμεινε έξω από την κατοικία της για περίπου δύο ώρες.



Μπήκε στην αυλή και στον εξώστη Στις 7 Ιουλίου, η δράση φέρεται να μεταφέρθηκε σε κατοικία στην περιοχή του Μασταμπά.



Πάνω από 100 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας φέρεται να έκρυβε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του οπου συνελήφθη στο Ηράκλειο , ενώ στο ίδιο ψηφιακό υλικό οι αστυνομικοί εντόπισαν. Το εύρημα ανοίγει πλέον νέο κεφάλαιο στην έρευνα, με τις Αρχές να προχωρούν σε εξονυχιστικό έλεγχο του υπολογιστή, του USB και του κινητού τηλεφώνου που κατασχέθηκαν.Την ίδια ώρα, το προανακριτικό υλικό αποκαλύπτει μια επίμονη και, σύμφωνα με την, διήρκεσε περισσότερους από τρεις μήνες. Οφέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες, να τις ακολουθούσε μέχρι τις κατοικίες τους, να εισέρχεται παράνομα σε αυλές και εξώστες και να πραγματοποιεί γενετήσιες πράξεις έξω από τα σπίτια τους.Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει την, ενώ η ένοικος βρισκόταν μέσα.Η δράση του σταμάτησε τα, όταν αστυνομικοί της, που είχαν τον κατηγορούμενο σε διακριτική επιτήρηση τον εντόπισαν σε εξώστη κατοικίας στην περιοχή της Μαιάνδρου, την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες,Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με την Αστυνομία, αντιστάθηκε και άσκησε βία σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος υπέστη ελαφρά σωματική βλάβη στο δεξί άνω άκρο.Οι έμπειροι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης της ασφάλειας Ηρακλείου ξεκίνησε την έρευνα από καταγγελίες γυναικών και στη συνέχεια ενισχύθηκε από μαρτυρικές καταθέσεις, υλικό από κάμερες και πληροφορίες που συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν οι αστυνομικοί.Το πρώτο περιστατικό που περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό καταγράφεται στις 14 Ιουνίου 2026, στην περιοχή της Θερίσου.Τις πρώτες πρωινές ώρες ο 40χρονος φέρεται να προκάλεσε ζημιά στη σίτα παραθύρου τουαλέτας κατοικίας όπου διέμεναν δύο γυναίκες.Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την προανάκριση, είχε παρακολουθήσει πεζή μία από τις γυναίκες. Φέρεται να πραγματοποίησε γενετήσια πράξη κοντά της και στη συνέχεια να παρέμεινε έξω από την κατοικία της για περίπου δύο ώρες.Στις 7 Ιουλίου, η δράση φέρεται να μεταφέρθηκε σε κατοικία στην περιοχή του Μασταμπά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τις 22.00 έως και τη 01.20, ο άνδρας φέρεται να εισήλθε παράνομα στην αυλή και στον εξώστη ισόγειας κατοικίας, έχοντας ως σκοπό, κατά την Αστυνομία, την παρακολούθηση της γυναίκας που διέμενε εκεί.



Στη συνέχεια φέρεται να διέφυγε προς την οδό Ατλαντίδος.



Η απόπειρα εισόδου στο υπνοδωμάτιο Το περιστατικό της 16ης Αυγούστου θεωρείται από τα πλέον χαρακτηριστικά της υπόθεσης.



Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, ο 40χρονος φέρεται να εισήλθε στον εξώστη της ίδιας κατοικίας και να επιχείρησε να περάσει στο εσωτερικό από τη μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου, ενώ η ένοικος βρισκόταν μέσα.



Η παρουσία του έγινε αντιληπτή και η προσπάθεια εισόδου δεν ολοκληρώθηκε.



Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Αυγούστου, φέρεται να επέστρεψε. Σύμφωνα με την προανάκριση, παρακολουθούσε τη δραστηριότητα της γυναίκας από παράθυρο χώρου τουαλέτας της κατοικίας, ενέργεια που επίσης έγινε αντιληπτή.



Επέστρεφε ξανά και ξανά Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο άνδρας φέρεται να επέστρεψε στην ίδια κατοικία, αυτή τη φορά ενώ η ένοικος απουσίαζε.



Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, εισήλθε στον εξώστη και πραγματοποίησε γενετήσια πράξη, ενώ παρακολουθούσε το εσωτερικό της κατοικίας από τη μπαλκονόπορτα.



Το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε από το οπτικό υλικό της κατοικίας.



Στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επέστρεψε ξανά στο ίδιο σημείο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πραγματοποίησε εκ νέου γενετήσια πράξη παρακολουθώντας το εσωτερικό της κατοικίας από τη μπαλκονόπορτα.



Οι επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις του οδήγησαν στην απόφαση για διακριτική επιτήρηση της περιοχής.



Η σύλληψη επ’ αυτοφώρω Στις 01.55 τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε επιτήρηση εντόπισαν τον 40χρονο στον εξώστη της κατοικίας.



Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, πραγματοποιούσε γενετήσια πράξη.



Οι αστυνομικοί επενέβησαν για να τον ακινητοποιήσουν. Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας άσκησε βία σε βάρος αστυνομικού προκειμένου να ματαιώσει τη σύλληψή του.



Ο αστυνομικός υπέστη ελαφρά σωματική βλάβη στο δεξί άνω άκρο και, σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.



Ο 40χρονος προσήχθη στην Αστυνομική Υπηρεσία, όπου, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίησή του σε σχέση με τα περιστατικά που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα.



Τι βρέθηκε στο σπίτι του Η έρευνα στην κατοικία του πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού.



Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, μία ζακέτα, ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 27,5 εκατοστών με λεπίδα 15,5 εκατοστών, ένα USB και έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή.



Κατά την προκαταρκτική εξαγωγή ψηφιακών αρχείων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, διαπιστώθηκε κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.



Παράλληλα, εντοπίστηκε οπτικό υλικό στο οποίο απεικονίζεται δραστηριότητα μη ταυτοποιημένων γυναικών στο εσωτερικό κατοικιών, καταγεγραμμένη από εξωτερικό χώρο, χωρίς οι ίδιες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να αντιλαμβάνονται την καταγραφή.



Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί καλούνται πλέον να διαπιστώσουν το ακριβές περιεχόμενο των αρχείων, την προέλευσή τους και εάν συνδέονται με τα περιστατικά που έχουν ήδη καταγγελθεί.



Για τον λόγο αυτό αναμένεται να παραγγελθεί εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.



Στο μικροσκόπιο όλο το ψηφιακό υλικό Οι Αρχές εξετάζουν πλέον συνολικά το κινητό τηλέφωνο, το USB και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς το ψηφιακό υλικό ενδέχεται να δώσει απαντήσεις για το εάν η δράση του 40χρονου περιοριζόταν στα περιστατικά που έχουν ήδη καταγραφεί ή εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν μέχρι σήμερα καταγγελθεί.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για, μεταξύ άλλων, βία κατά υπαλλήλου, σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.



Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.



Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι αστυνομικοί αναμένεται να εξετάσουν κάθε ψηφιακό και οπτικό στοιχείο προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.