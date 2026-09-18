Πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό για Γάκα και Θεοδωρόπουλο, τα ξεχωριστά κελιά, το αίτημα για τηλεόραση και η αυξημένη επιτήρηση
Πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό για Γάκα και Θεοδωρόπουλο, τα ξεχωριστά κελιά, το αίτημα για τηλεόραση και η αυξημένη επιτήρηση
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση
Την πρώτη του νύχτα στη φυλακή πέρασε το ζευγάρι των γιατρών της κλινικής του Κολωνακίου οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού και μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστά κελιά από όπου θα προαυλίζονται μόνοι τους υπο αυξημένη επιτήρηση για λόγους ασφαλείας.
Η επόμενη κίνηση του ζεύγους είναι να προσβάλλουν, μέσω των συνηγόρων τους, το ένταλμα για την προσωρινή τους κράτηση κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τον επόμενο μήνα.
Ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε αυτή την περίπτωση θα δεσμευτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά και ακίνητα, και ο φάκελος που θα σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ο συγκεκριμένος ήταν ο παραλήπτης της μιας εκ των δυο φωτογραφιών που τράβηξε η Γάκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα της μοιραίας θεραπείας και θα κληθεί να απαντήσει για ποιο λόγο ελήφθη η επίμαχη εικόνα και γιατί την έλαβε στο κινητό του.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ένα έγγραφο που συνέταξαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο οποίο αποκαλύπτεται ότι τα κρίσιμα λεπτά οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να τους δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη αποκρύπτοντας ακόμη και την ταυτότητά του.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού και μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστά κελιά από όπου θα προαυλίζονται μόνοι τους υπο αυξημένη επιτήρηση για λόγους ασφαλείας.
Στο κελί της Μουρτζούκου η ΓάκαΗ Ιωάννα Γάκα, η οποία έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, κρατείται σε ατομικό κελί, στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας, εκεί που μέχρι χθες κρατούταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος σε κελί χωρητικότητας 2-3 ατόμων, στην 6η πτέρυγα.
Αίτημα για τηλεόρασηΚαι οι δύο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσουν να τοποθετηθεί τηλεόραση στα κελιά τους ενώ ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής διέκοψε την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον σιτίζεται κανονικά.
Η επόμενη κίνηση του ζεύγους είναι να προσβάλλουν, μέσω των συνηγόρων τους, το ένταλμα για την προσωρινή τους κράτηση κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τον επόμενο μήνα.
Έρευνα για τα οικονομικά τουςΤην ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν πλέον και τα οικονομικά τους καθώς ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος, αντιεισαγγελέας, κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να κινηθεί μια ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών.
Ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε αυτή την περίπτωση θα δεσμευτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά και ακίνητα, και ο φάκελος που θα σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Στο κάδρο και ο υπνοθεραπευτήςΠαράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για όσα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου με τον υπνοθεραπευτή να δίνει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας.
Ο συγκεκριμένος ήταν ο παραλήπτης της μιας εκ των δυο φωτογραφιών που τράβηξε η Γάκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα της μοιραίας θεραπείας και θα κληθεί να απαντήσει για ποιο λόγο ελήφθη η επίμαχη εικόνα και γιατί την έλαβε στο κινητό του.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ένα έγγραφο που συνέταξαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο οποίο αποκαλύπτεται ότι τα κρίσιμα λεπτά οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να τους δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη αποκρύπτοντας ακόμη και την ταυτότητά του.
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