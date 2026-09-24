«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Κύμα συμπαράστασης στην Ισπανία για την 87χρονη ΑμεΑ, την έδιωξαν μέσα σε μισή ώρα από το σπίτι που έμενε επί 71 χρόνια!

La brutalidad policial del régimen español para desahuciar a Maricarmen, una mujer con 87 años, de la casa de donde vive desde hace más de 70 años para que un fondo buitre convierta su casa en piso turístico.



Servir y proteger, servir al capital y proteger a los fondos buitres,… https://t.co/4x1uaCuoao pic.twitter.com/QxONxSBm1d — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 23, 2026

Η αρχική σύμβαση του 1956 για το διαμέρισμα ήταν στο όνομα του πατέρα της Μαρικάρμεν. Όταν πέθανε, το διαμέρισμα πέρασε στη σύζυγό του, και μετά το θάνατό της το 2008, υπομισθώθηκε στη Μαρικάρμεν. Οι ιδιοκτήτες, η Urbagestión SL, υποστήριξαν με επιτυχία στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι αυτή η υπομίσθωση ήταν άκυρη και ότι η σύμβαση δεν ίσχυε πλέον.Όταν εταιρεία αγόρασε το κτίριο στο οποίο η Μαρικάρμεν ζούσε εδώ και 71 χρόνια, της προσφέρθηκε η δυνατότητα να αγοράσει το διαμέρισμά της έναντι 247.000 ευρώ, ένα τεράστιο ποσό για τη γυναίκα.Στη συνέχεια,, ενώ η σύνταξή της φτάνει τα 1.350 ευρώ. Διακεκριμένος συγγραφέας που θέλησε να μείνει ανώνυμος προσφέρθηκε να καλύψει τα 1.150 ευρώ της διαφοράς, αλλά η προσφορά του αγνοήθηκε.Σε ένα βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από την έξωσή της, η Μαρικάρμεν, με δάκρυα στα μάτια, είπε: «Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ για τη δράση που αναλαμβάνετε, περνώντας όλη τη νύχτα στο δρόμο. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά. Ακόμα ακούω όλο τον θόρυβό σας. Μια αγκαλιά σε όλους και σε όλους όσους με στηρίζουν σε αυτόν τον σκληρό αγώνα ενάντια σε κάποιον που θέλει να βγάλει λεφτά, αλλά που δεν πρέπει να ξεχνάει ότι έχει γονείς και ότι μια μέρα μπορεί να βρεθεί στη θέση που, δυστυχώς, βρίσκομαι εγώ».Φέτος έχουν γίνει 4.000 εξώσεις στην Ισπανία.Πηγή φωτογραφιών: Reuters