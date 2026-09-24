«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Κύμα συμπαράστασης στην Ισπανία για την 87χρονη ΑμεΑ, την έδιωξαν μέσα σε μισή ώρα από το σπίτι που έμενε επί 71 χρόνια!
O νέος ιδιοκτήτης ανέβασε το νοίκι από τα 500 στα 1.650 ευρώ, ενώ η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ - Οι διαδηλωτές στράφηκαν κατά της πρόεδρου της κοινότητας της Μαδρίτης και της ισπανικής κυβέρνησης
Σύμφωνα με πληροφορίες lavanguardia, στην ισπανική πρωτεύουσα περίπου 10.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι της 87χρονης. Ζητούσαν την παραίτηση της πρόεδρου της κοινότητας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, ενώ φώναζαν το όνομα της ηλικιωμένης, «Όλοι είμαστε η Μαρικάρμεν!». Η περιφερειακή κυβέρνηση της Αγιούσο φέρεται να αγόρασε το συγκεκριμένο διαμέρισμα μέσω της δημόσιας εταιρείας Planifica Madrid. Αποκλείστηκε η κυκλοφορία στους δρόμους της περιοχής, ενώ έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας.
«Για την Αγιούσο ένα ρετιρέ, για την τάξη μας, εξώσεις», έγραφε σε ένα από τα πανό κατά της κυβέρνησης της Μαδρίτης, ενώ στο στόχαστρο των διαδηλωτών ήταν και η κυβέρνηση της χώρας, την οποία χαρακτήρισαν «υποκριτική» και «εκμεταλλευτική». «Πού είναι η προοδευτική κυβέρνηση;», αναρωτήθηκαν κάποιοι διαδηλωτές.
🔴 ÚLTIMA HORA | Más de 10.000 personas se concentran en estos momentos en Madrid en apoyo a Maricarmen y por el problema de la vivienda según las primeras cifras de Delegación de Gobierno. #MalasLenguas pic.twitter.com/8cqn78Be0D— Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 23, 2026
Unas 15.000 personas se han concentrado este miércoles frente al polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid para reclamar que el inmueble sea destinado a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada horas antes de la vivienda de Retiro— EL MUNDO (@elmundoes) September 23, 2026
Aunque los efectivos policiales han… pic.twitter.com/4F3ch0iVwU
«Έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι»Στη διαδήλωση της Βαρκελώνης, την οποία διοργάνωσαν τα συνδικάτα Sindicat de Llogateres, το Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι φωνάζοντας συνθήματα, όπως «Μαρικάρμεν δεν είσαι μόνη», «Ντροπή» ή «Έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι». Κάποιοι διαδηλωτές κρατούσαν ένα πανό, το οποίο έγραφε «Για όλες τις Μαρικάρμεν».
Στο Οβιέδο περίπου διακόσια άτομα συγκεντρώθηκαν ως ένδειξη αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας για την έξωση της Μαρικάρμεν. Η διαμαρτυρία στην πρωτεύουσα των Αστουριών πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης στις Αστουρίες με συνθήματα όπως «Δεν ανεχόμαστε ούτε μία ακόμη έξωση» και «οι ιδιοκτήτες φέρουν την ευθύνη, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη».
Οι διαδηλώσεις αποτέλεσαν το επίλογο της κοινωνικής κινητοποίησης που ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, όταν δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν και κατασκήνωσαν μπροστά από την κατοικία της Μαρικάρμεν σε μία ύστατη προσπάθεια να αποτρέψουν την έξωσή της, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.
La policía desaloja a manifestantes que intentan impedir el desahucio de Maricarmen, entre ellos Inés Hernand, mientras el Sindicato de Inquilinas negocia una prórroga a la que se niega el fondo.— EL PAÍS (@el_pais) September 23, 2026
📷 Sergio Aires Machadohttps://t.co/jUFGdIaN8t pic.twitter.com/QbHu20n1Pu
Ο νέος ιδιοκτήτης ανέβασε το νοίκι από τα 500 στα 1.650 ευρώ, της έδωσαν μόνο 30 λεπτά να αδειάσει το διαμέρισμαΜετά από αστυνομική επιχείρηση που διήρκεσε πάνω από επτά ώρες, η 87χρονη ηλικιωμένη εκδιώχθηκε χθες στη μία το μεσημέρι και μεταφέρθηκε στο δρόμο με φορείο, με προορισμό το νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν για έλεγχο της υγείας της. Μάλιστα, οι Αρχές της Μαδρίτης της έδωσαν μόλις 30 λεπτά για να αδειάσει το διαμέρισμα.
VIDEO | Maricarmen, desahuciada a los 87 años. pic.twitter.com/q8kj3pWpCT— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 23, 2026
Όταν εταιρεία αγόρασε το κτίριο στο οποίο η Μαρικάρμεν ζούσε εδώ και 71 χρόνια, της προσφέρθηκε η δυνατότητα να αγοράσει το διαμέρισμά της έναντι 247.000 ευρώ, ένα τεράστιο ποσό για τη γυναίκα.
Στη συνέχεια, αύξησε το ενοίκιό της από 500 σε 1.650 ευρώ το μήνα, ενώ η σύνταξή της φτάνει τα 1.350 ευρώ. Διακεκριμένος συγγραφέας που θέλησε να μείνει ανώνυμος προσφέρθηκε να καλύψει τα 1.150 ευρώ της διαφοράς, αλλά η προσφορά του αγνοήθηκε.
Σε ένα βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από την έξωσή της, η Μαρικάρμεν, με δάκρυα στα μάτια, είπε: «Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ για τη δράση που αναλαμβάνετε, περνώντας όλη τη νύχτα στο δρόμο. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά μην βλάψετε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να γίνει ειρηνικά. Ακόμα ακούω όλο τον θόρυβό σας. Μια αγκαλιά σε όλους και σε όλους όσους με στηρίζουν σε αυτόν τον σκληρό αγώνα ενάντια σε κάποιον που θέλει να βγάλει λεφτά, αλλά που δεν πρέπει να ξεχνάει ότι έχει γονείς και ότι μια μέρα μπορεί να βρεθεί στη θέση που, δυστυχώς, βρίσκομαι εγώ».
Φέτος έχουν γίνει 4.000 εξώσεις στην Ισπανία.
La brutalidad policial del régimen español para desahuciar a Maricarmen, una mujer con 87 años, de la casa de donde vive desde hace más de 70 años para que un fondo buitre convierta su casa en piso turístico.— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 23, 2026
Servir y proteger, servir al capital y proteger a los fondos buitres,… https://t.co/4x1uaCuoao pic.twitter.com/QxONxSBm1d
Πηγή φωτογραφιών: Reuters
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