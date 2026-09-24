«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Κύμα συμπαράστασης στην Ισπανία για την 87χρονη ΑμεΑ, την έδιωξαν μέσα σε μισή ώρα από το σπίτι που έμενε επί 71 χρόνια!
ΚΟΣΜΟΣ
Διαδηλώσεις Ισπανία ΑμεΑ Μαδρίτη έξωση Σπίτι

«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Κύμα συμπαράστασης στην Ισπανία για την 87χρονη ΑμεΑ, την έδιωξαν μέσα σε μισή ώρα από το σπίτι που έμενε επί 71 χρόνια!

O νέος ιδιοκτήτης ανέβασε το νοίκι από τα 500 στα 1.650 ευρώ, ενώ η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ - Οι διαδηλωτές στράφηκαν κατά της πρόεδρου της κοινότητας της Μαδρίτης και της ισπανικής κυβέρνησης

«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»: Κύμα συμπαράστασης στην Ισπανία για την 87χρονη ΑμεΑ, την έδιωξαν μέσα σε μισή ώρα από το σπίτι που έμενε επί 71 χρόνια!
187 ΣΧΟΛΙΑ
Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν χθες στους δρόμους της Ισπανίας προκειμένου να διαδηλώσουν υπέρ της 87χρονης ΑμεΑ, η οποία υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την επί 71 χρόνια κατοικία της στην οδό οδό Alcalde Sáinz de Baranda στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες lavanguardia, στην ισπανική πρωτεύουσα περίπου 10.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι της 87χρονης. Ζητούσαν την παραίτηση της πρόεδρου της κοινότητας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, ενώ φώναζαν το όνομα της ηλικιωμένης, «Όλοι είμαστε η Μαρικάρμεν!». Η περιφερειακή κυβέρνηση της Αγιούσο φέρεται να αγόρασε το συγκεκριμένο διαμέρισμα μέσω της δημόσιας εταιρείας Planifica Madrid. Αποκλείστηκε η κυκλοφορία στους δρόμους της περιοχής, ενώ έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας. 

«Για την Αγιούσο ένα ρετιρέ, για την τάξη μας, εξώσεις», έγραφε σε ένα από τα πανό κατά της κυβέρνησης της Μαδρίτης, ενώ στο στόχαστρο των διαδηλωτών ήταν και η κυβέρνηση της χώρας, την οποία χαρακτήρισαν «υποκριτική» και «εκμεταλλευτική». «Πού είναι η προοδευτική κυβέρνηση;», αναρωτήθηκαν κάποιοι διαδηλωτές.


«Έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι»

Στη διαδήλωση της Βαρκελώνης, την οποία διοργάνωσαν τα συνδικάτα Sindicat de Llogateres, το Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι φωνάζοντας συνθήματα, όπως «Μαρικάρμεν δεν είσαι μόνη», «Ντροπή» ή «Έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι». Κάποιοι διαδηλωτές κρατούσαν ένα πανό, το οποίο έγραφε «Για όλες τις Μαρικάρμεν».

Στο Οβιέδο περίπου διακόσια άτομα συγκεντρώθηκαν ως ένδειξη αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας για την έξωση της Μαρικάρμεν. Η διαμαρτυρία στην πρωτεύουσα των Αστουριών πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης στις Αστουρίες με συνθήματα όπως «Δεν ανεχόμαστε ούτε μία ακόμη έξωση» και «οι ιδιοκτήτες φέρουν την ευθύνη, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη».

Οι διαδηλώσεις αποτέλεσαν το επίλογο της κοινωνικής κινητοποίησης που ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, όταν δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν και κατασκήνωσαν μπροστά από την κατοικία της Μαρικάρμεν σε μία ύστατη προσπάθεια να αποτρέψουν την έξωσή της, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Κλείσιμο

Ο νέος ιδιοκτήτης ανέβασε το νοίκι από τα 500 στα 1.650 ευρώ, της έδωσαν μόνο 30 λεπτά να αδειάσει το διαμέρισμα

Μετά από αστυνομική επιχείρηση που διήρκεσε πάνω από επτά ώρες, η 87χρονη ηλικιωμένη εκδιώχθηκε χθες στη μία το μεσημέρι και μεταφέρθηκε στο δρόμο με φορείο, με προορισμό το νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν για έλεγχο της υγείας της. Μάλιστα, οι Αρχές της Μαδρίτης της έδωσαν  μόλις 30 λεπτά για να αδειάσει το διαμέρισμα.

Η αρχική σύμβαση του 1956 για το διαμέρισμα ήταν στο όνομα του πατέρα της Μαρικάρμεν. Όταν πέθανε, το διαμέρισμα πέρασε στη σύζυγό του, και μετά το θάνατό της το 2008, υπομισθώθηκε στη Μαρικάρμεν. Οι ιδιοκτήτες, η Urbagestión SL, υποστήριξαν με επιτυχία στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι αυτή η υπομίσθωση ήταν άκυρη και ότι η σύμβαση δεν ίσχυε πλέον.

Όταν εταιρεία αγόρασε το κτίριο στο οποίο η Μαρικάρμεν ζούσε εδώ και 71 χρόνια, της προσφέρθηκε η δυνατότητα να αγοράσει το διαμέρισμά της έναντι 247.000 ευρώ, ένα τεράστιο ποσό για τη γυναίκα.

Στη συνέχεια, αύξησε το ενοίκιό της από 500 σε 1.650 ευρώ το μήνα, ενώ η σύνταξή της φτάνει τα 1.350 ευρώ. Διακεκριμένος συγγραφέας που θέλησε να μείνει ανώνυμος προσφέρθηκε να καλύψει τα 1.150 ευρώ της διαφοράς, αλλά η προσφορά του αγνοήθηκε.

Σε ένα βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από την έξωσή της, η Μαρικάρμεν, με δάκρυα στα μάτια, είπε: «Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ για τη δράση που αναλαμβάνετε, περνώντας όλη τη νύχτα στο δρόμο. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά μην βλάψετε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να γίνει ειρηνικά. Ακόμα ακούω όλο τον θόρυβό σας. Μια αγκαλιά σε όλους και σε όλους όσους με στηρίζουν σε αυτόν τον σκληρό αγώνα ενάντια σε κάποιον που θέλει να βγάλει λεφτά, αλλά που δεν πρέπει να ξεχνάει ότι έχει γονείς και ότι μια μέρα μπορεί να βρεθεί στη θέση που, δυστυχώς, βρίσκομαι εγώ».

Φέτος έχουν γίνει 4.000 εξώσεις στην Ισπανία.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters
187 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης