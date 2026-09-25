Τάσος Ιορδανίδης: Χαίρομαι πάρα πολύ που δημιουργώ θαυμασμό στη γυναίκα μου
Τάσος Ιορδανίδης: Χαίρομαι πάρα πολύ που δημιουργώ θαυμασμό στη γυναίκα μου
Ο ηθοποιός απάντησε για την πρόσφατη συνέντευξη της Θάλειας Ματίκα όπου μιλούσε για τον τρόπο που ο ίδιος έσωσε την οικογένειά τους από την οικονομική καταστροφή που είχαν υποστεί
Για τη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα η Θάλεια Ματίκα, κατά την οποία μιλούσε για την οικονομική καταστροφή της οικογένειάς της και τον τρόπο που ο σύζυγός της αντέδρασε, απάντησε ο Τάσος Ιορδανίδης, δηλώνοντας χαρούμενος που δημιουργεί θαυμασμό στην αγαπημένη του.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, εξήγησε πως αισθανόταν υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές κινήσεις που είχε κάνει στο παρελθόν και δεν απέδωσαν καρπούς, γι' αυτό και προσπάθησε να βρει τρόπους ώστε να ανταπεξέλθουν οικογενειακώς.
Ο Τάσος Ιορδανίδης είπε χαρακτηριστικά με αφορμή τα λόγια της Θάλειας Ματίκα: «Χαίρομαι πάρα πολύ που δημιουργώ έναν θαυμασμό στη γυναίκα μου. Μου το λέει και η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν ακούμε έναν καλό λόγο και ειδικά από έναν δικό μας άνθρωπο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά έχω να σου πω ότι δεν νομίζω ότι έκανα και κάτι σημαντικό. Έκανα αυτό το οποίο ήμουν υποχρεωμένος. Αφού είχα αποφασίσει να αναλάβω κάποιες ευθύνες, όπως τη δημιουργία μιας οικογένειας και να έχουν έρθει και παιδιά στον κόσμο, εφόσον εγώ τα έκανα ρόιδο όσον αφορά στο επιχειρηματικό κομμάτι, εγώ είχα την ευθύνη. Άρα έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη μου και να μπορέσω να ανταπεξέλθω».
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Έπειτα, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Έδωσα τη μάχη μου τότε, κάπως ορθοποδήσαμε, σταθήκαμε τυχεροί. Ήρθε τότε το σίριαλ η “Γη της Ελιάς”, που εγώ δεν έκανα ιδιαίτερα τηλεόραση τότε, έκανε και επιτυχία, μου χάρισε μια αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό, το οποίο κακά τα ψέματα βοηθάει στη δουλειά μας, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας... Το θέατρο πήγε πάρα πολύ καλά. Άρχισαν τα πράγματα να κινούνται διαφορετικά. Και τώρα συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου μέσα από τις δουλειές που κάνω. Είμαστε σε μια δουλειά που είναι ανασφαλή τα πράγματα».
«Έχουμε υποστεί οικονομική καταστροφή και ξεκινήσαμε ξανά υπό του μηδενός, όχι από το μηδέν. Να είναι καλά ο Τάσος. Τότε είχαμε τα παιδιά, και τα δύο. Τότε ήρθε και ο κορονοϊός. Ήταν όλο καταστροφικό το σενάριο. Αλλά ο Τάσος έχει ένα φοβερό πράγμα. Όταν πέφτει και πέφτει πολύ χαμηλά, μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια πάντα και προσπάθεια. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με συγκινούν γιατί εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πιο φοβική. Ο Τάσος έχει μια φοβερή τόλμη και πυγμή, που το κάνει πράξη. Δεν ξέρω πως το κάνει αυτό. Αυτό είναι χάρισμα, νομίζω. Βέβαια, αυτό του έχει αφήσει σαν κατάλοιπο. Έχει γίνει εργασιομανής, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές και του λέω "ήρεμα, μην πάθεις τίποτα"», ανέφερε.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, εξήγησε πως αισθανόταν υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές κινήσεις που είχε κάνει στο παρελθόν και δεν απέδωσαν καρπούς, γι' αυτό και προσπάθησε να βρει τρόπους ώστε να ανταπεξέλθουν οικογενειακώς.
Ο Τάσος Ιορδανίδης είπε χαρακτηριστικά με αφορμή τα λόγια της Θάλειας Ματίκα: «Χαίρομαι πάρα πολύ που δημιουργώ έναν θαυμασμό στη γυναίκα μου. Μου το λέει και η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν ακούμε έναν καλό λόγο και ειδικά από έναν δικό μας άνθρωπο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά έχω να σου πω ότι δεν νομίζω ότι έκανα και κάτι σημαντικό. Έκανα αυτό το οποίο ήμουν υποχρεωμένος. Αφού είχα αποφασίσει να αναλάβω κάποιες ευθύνες, όπως τη δημιουργία μιας οικογένειας και να έχουν έρθει και παιδιά στον κόσμο, εφόσον εγώ τα έκανα ρόιδο όσον αφορά στο επιχειρηματικό κομμάτι, εγώ είχα την ευθύνη. Άρα έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη μου και να μπορέσω να ανταπεξέλθω».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Έδωσα τη μάχη μου τότε, κάπως ορθοποδήσαμε, σταθήκαμε τυχεροί. Ήρθε τότε το σίριαλ η “Γη της Ελιάς”, που εγώ δεν έκανα ιδιαίτερα τηλεόραση τότε, έκανε και επιτυχία, μου χάρισε μια αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό, το οποίο κακά τα ψέματα βοηθάει στη δουλειά μας, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας... Το θέατρο πήγε πάρα πολύ καλά. Άρχισαν τα πράγματα να κινούνται διαφορετικά. Και τώρα συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου μέσα από τις δουλειές που κάνω. Είμαστε σε μια δουλειά που είναι ανασφαλή τα πράγματα».
«Ξεκινήσαμε ξανά υπό του μηδενός, όχι από το μηδέν. Να είναι καλά ο Τάσος»Η Θάλεια Ματίκα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και πέρα από τον έρωτά της για τον Τάσο Ιορδανίδη, μίλησε για τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του γάμου τους, από τις οποίες βγήκαν πιο δυνατοί.
«Έχουμε υποστεί οικονομική καταστροφή και ξεκινήσαμε ξανά υπό του μηδενός, όχι από το μηδέν. Να είναι καλά ο Τάσος. Τότε είχαμε τα παιδιά, και τα δύο. Τότε ήρθε και ο κορονοϊός. Ήταν όλο καταστροφικό το σενάριο. Αλλά ο Τάσος έχει ένα φοβερό πράγμα. Όταν πέφτει και πέφτει πολύ χαμηλά, μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια πάντα και προσπάθεια. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με συγκινούν γιατί εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πιο φοβική. Ο Τάσος έχει μια φοβερή τόλμη και πυγμή, που το κάνει πράξη. Δεν ξέρω πως το κάνει αυτό. Αυτό είναι χάρισμα, νομίζω. Βέβαια, αυτό του έχει αφήσει σαν κατάλοιπο. Έχει γίνει εργασιομανής, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές και του λέω "ήρεμα, μην πάθεις τίποτα"», ανέφερε.
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