Τάσος Ιορδανίδης: Χαίρομαι πάρα πολύ που δημιουργώ θαυμασμό στη γυναίκα μου

Ο ηθοποιός απάντησε για την πρόσφατη συνέντευξη της Θάλειας Ματίκα όπου μιλούσε για τον τρόπο που ο ίδιος έσωσε την οικογένειά τους από την οικονομική καταστροφή που είχαν υποστεί