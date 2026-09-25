Άννα Βίσση: Το sold out των 95.000 θεατών στο ΟΑΚΑ, ο νέος κιθαρίστας, η Οριάνθη και τα βίντεο από τις πρόβες

Όλα τα εισιτήρια διατέθηκαν για την συναυλία της απόλυτης το βράδυ του Σαββάτου, η οποία ετοιμάζει ένα σόου υπερπαραγωγή στο οποίο θα συμμετέχει η τελευταία κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον