Βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης στο κτήριο στην Πλάκα μέσα από σάλα διπλανού ξενοδοχείου, έτρεχαν έντρομοι οι τουρίστες
Βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης στο κτήριο στην Πλάκα μέσα από σάλα διπλανού ξενοδοχείου, έτρεχαν έντρομοι οι τουρίστες
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκρηξη οφείλεται πιθανότατα σε διαρροή αερίου - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από γειτονικό κτήριο - Ένας ελαφρά τραυματίας - Παραμένει στο σημείο η Πυροσβεστική
Τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε σε διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε σήμερα το πρωί, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενου ξενοδοχείου.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται δυνατός θόρυβος.
Στο πλάνο φαίνονται οι πελάτες του ξενοδοχείου, ενώ βρίσκονται στη σάλα για το πρωινό. Λίγο μετά τις 7.34 ακούγεται το «μπαμ», τα τζάμια της αίθουσας σπάνε και οι πελάτες τρέχουν έντρομοι προς τη ρεσεψιόν.
Όπως λέει η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, οι τουρίστες τρόμαξαν καθώς νόμισαν πως πρόκειται για βόμβα, ενώ ένα ζευγάρι άφησε το δωμάτιο φοβούμενο μια νέα έκρηξη.
Όπως μαρτυρούν οι εικόνες που ακολουθούν, η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής, προκαλώντας ζημιές και σε παρακείμενες κατοικίες και καταστήματα.
Από το ισχυρό ωστικό κύμα που προκλήθηκε μετά την έκρηξη, σημειώθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτήρια της περιοχής.
Τζαμαρίες σε γειτονικά σπίτια έσπασαν από την ένταση της έκρηξης, ενώ φθορές καταγράφηκαν και σε σταθμευμένα ΙΧ, με κατοίκους και περίοικους να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ισχυρό κρότο που αναστάτωσε την «καρδιά» της Αθήνας.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται δυνατός θόρυβος.
Στο πλάνο φαίνονται οι πελάτες του ξενοδοχείου, ενώ βρίσκονται στη σάλα για το πρωινό. Λίγο μετά τις 7.34 ακούγεται το «μπαμ», τα τζάμια της αίθουσας σπάνε και οι πελάτες τρέχουν έντρομοι προς τη ρεσεψιόν.
Όπως λέει η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, οι τουρίστες τρόμαξαν καθώς νόμισαν πως πρόκειται για βόμβα, ενώ ένα ζευγάρι άφησε το δωμάτιο φοβούμενο μια νέα έκρηξη.
Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η οδός ΛυσικράτουςΤην ίδια ώρα, πλάνα από drone που έρχονται στη δημοσιόητα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας.
Όπως μαρτυρούν οι εικόνες που ακολουθούν, η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής, προκαλώντας ζημιές και σε παρακείμενες κατοικίες και καταστήματα.
Από το ισχυρό ωστικό κύμα που προκλήθηκε μετά την έκρηξη, σημειώθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτήρια της περιοχής.
Τζαμαρίες σε γειτονικά σπίτια έσπασαν από την ένταση της έκρηξης, ενώ φθορές καταγράφηκαν και σε σταθμευμένα ΙΧ, με κατοίκους και περίοικους να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ισχυρό κρότο που αναστάτωσε την «καρδιά» της Αθήνας.
Το βασικότερο σενάριο για την έκρηξη στην ΠλάκαΑυτή την ώρα στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της εστίας φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε καθώς λειτουργούσε ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Το ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας επιβεβαίωσε και ο αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης μιλώντας στην ΕΡΤ.
Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
Όπως επισήμανε ο αντιδήμαρχος, το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.
«Αυτό που μετά βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτήριο είναι σε ολική αχρηστία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
Εκτεταμένες ζημιές φαίνεται να έχει υποστεί και το διπλανό κτήριο, η παλαιότητα του οποίου προκαλεί πρόσθετη ανησυχία. Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, στην είσοδό του υπάρχει ένδειξη που αναγράφει ως έτος κατασκευής το 1880.
«Δεν γνωρίζω αν είναι κατοικήσιμο. Λόγω της ηλικίας του και της έκρηξης, ενδέχεται να κριθεί και αυτό ακατάλληλο. Μέχρι να γίνει η αυτοψία από τους τεχνικούς, όμως, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε», σημείωσε.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των εργασιών.
«Τα αίτια διερευνώνται»Τα αίτια για την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα διερευνώνται, όπως αναφέρει η Enaon EDA (εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου), σε ανακοίνωσή της.
Ειδικότερα, η εταιρεία τονίζει: «Σε συνέχεια του συμβάντος που σημειώθηκε σήμερα σε κτήριο στην οδό Λυσικράτους 15, στην Αθήνα, η Enaon EDA ανακοινώνει ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.
Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.
Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».
Μαρτυρίες για έντονη οσμή αερίου
Το σενάριο ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου ενισχύεται από τις μαρτυρίες κατοίκων και εργαζομένων στην περιοχή, οι οποίοι ανέφεραν ότι πριν από την ισχυρή έκρηξη είχαν αντιληφθεί έντονη οσμή αερίου.
«Βγήκαν καπνοί, έβλεπα το κτήριο να καταρρέει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια έσπασαν. Ήταν μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε. Ήρθε η Αστυνομία και μας έβγαλε έξω. Στην αρχή λέγανε ότι έγινε από βόμβα σε αμάξι, μετά μας είπαν ότι έγινε από υγραέριο», είπε εργαζόμενη στην περιοχή μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ απάντησε θετικά σε ερώτηση που της έγινε για το εάν υπήρχε έντονη οσμή πριν σημειωθεί το περιστατικό.
«Ήταν δυνατός ο κρότος, δεν χτυπήσαμε, γλιτώσαμε. Μύριζε σαν υγραέριο, σαν γκάζι και υπήρχε καπνός. Είδα έναν παππού κάτω στην είσοδο που είχε χτυπήσει στο κεφάλι [...]. Υπάρχουν τρεις τραυματίες. Το δικό μας, το ένα διαμέρισμα, έχει διαλυθεί», σημείωσε άλλη μια γυναίκα που εργάζεται στην περιοχή και βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης.
Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από γειτονικό κτήριο, ένας τραυματίαςΌπως έγινε νωρίτερα γνωστό, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από γειτονικό κτήριο, μία ηλικιωμένη και μία περίπου 50 ετών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.
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