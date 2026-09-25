Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από το βράδυ και μέχρι την Κυριακή: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από βροχές και καταιγίδες

Από τα βορειοδυτικά ξεκινά σήμερα η αλλαγή του καιρού από το βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί προς τη χώρα μας από τη γειτονική Ιταλία