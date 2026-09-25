Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από το βράδυ και μέχρι την Κυριακή: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από βροχές και καταιγίδες
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από το βράδυ και μέχρι την Κυριακή: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από βροχές και καταιγίδες
Από τα βορειοδυτικά ξεκινά σήμερα η αλλαγή του καιρού από το βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί προς τη χώρα μας από τη γειτονική Ιταλία
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα το βράδυ, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες εξέδωσε η ΕΜΥ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΜΥ η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τις βραδινές ώρες σήμερα, Παρασκευή, και από τα βορειοδυτικά.
Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, σύμφωνα με την ΕΜΥ μέχρι το πρωί της Κυριακής.
Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Πιο συγκεκριμένα,
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Για νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία θα διαρκέσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις, είχε κάνει λόγο στην πρόγνωσή του για το protothema, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΜΥ η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τις βραδινές ώρες σήμερα, Παρασκευή, και από τα βορειοδυτικά.
Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, σύμφωνα με την ΕΜΥ μέχρι το πρωί της Κυριακής.
Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού
Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Πιο συγκεκριμένα,
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)
- α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.
- Αύριο Σάββατο (26-09-2026)
- α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.
- β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.
- Την Κυριακή (27-09-2026)
- Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.
Η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Για νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία θα διαρκέσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις, είχε κάνει λόγο στην πρόγνωσή του για το protothema, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Αιτία γι’ αυτή τη μεταβολή είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα κινηθεί προς τη χώρα μας από τη γειτονική Ιταλία.
Πιο αναλυτικά:Για σήμερα Παρασκευή (26/9), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά, την κεντρική και δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη ένταση στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι στο Αιγαίο και νοτιοδυτικοί στο Ιόνιο και θα πνέουν με ένταση έως 6 και 5 μποφόρ αντίστοιχα.
Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά. Νοτιάδες έως 4 μποφόρ θα πνέουν στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα έχουν έντονο χαρακτήρα και ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται και πλημμυρικά επεισόδια. Παράλληλα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τα 7, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Την Κυριακή οι βροχές και οι καταιγίδες θα μετατοπιστούν κυρίως προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα.
Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι αργά το βράδυ θα έχουν σταματήσει στις περισσότερες περιοχές.
Τέλος, η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με περιορισμένες βροχές και φθινοπωρινές θερμοκρασίες.
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