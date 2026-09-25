Η Τέιλορ Σουίφτ αναφέρεται στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι στο νέο τραγούδι «Cleveland»: Τώρα φοράω λευκά, λέει
Η Τέιλορ Σουίφτ αναφέρεται στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι στο νέο τραγούδι «Cleveland»: Τώρα φοράω λευκά, λέει
Ο τίτλος του κομματιού παραπέμπει στην ιδιαίτερη σχέση του Κέλσι με το Κλίβελαντ, την πόλη όπου μεγάλωσε
Μια ξεχωριστή αναφορά στον σύζυγό της, Τράβις Κέλσι και στον γάμο τους, κάνει η Τέιλορ Σουίφτ μέσα από το νέο της τραγούδι «Cleveland!» σχολιάζοντας χαρακτηριστικά «τώρα φοράω λευκά».
Το κομμάτι κυκλοφόρησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αποτελεί ένα από τα τέσσερα νέα τραγούδια της διευρυμένης έκδοσης του άλμπουμ «The Life of a Showgirl», με τίτλο «The Life of a Showgirl: The Encore», και ο τίτλος του παραπέμπει στην ιδιαίτερη σχέση του Κέλσι με το Κλίβελαντ, την πόλη όπου μεγάλωσε.
Ο 36χρονος αθλητής γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κλίβελαντ Χάιτς του Οχάιο, μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Τζέισον Κέλσι. Στους στίχους του κομματιού, η Σουίφτ τραγουδά: «Με έχει ήδη πάει στο Κλίβελαντ και μου έδειξε τα Χάιτς / οπότε μισήστε όσο θέλετε, αυτός είναι ο έρωτας της ζωής μου».
Προς το τέλος του κομματιού, η τραγουδίστρια αλλάζει το ρεφρέν και κάνει μια σαφή αναφορά στον γάμο τους, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden. «Με έχει ήδη πάει στο Κλίβελαντ, τώρα φοράω λευκά / οπότε μισήστε όσο θέλετε, αυτός είναι ο έρωτας της ζωής μου» λέει.
Σε άλλο σημείο του κομματιού, η Σουίφτ αναφέρεται με αυτοσαρκαστική διάθεση στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζει κατά καιρούς η κοινή γνώμη, παραθέτοντας μια σειρά από αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της, τη συμπεριφορά και το στιλ της.
Στη συνέχεια, αναφέρεται στη σχέση της με τον Κέλσι, τραγουδώντας: «Η γεύση μου θέλει χρόνο για να την εκτιμήσεις, αλλά είμαι το αγαπημένο του πιάτο / Εκείνος λέει ότι μοιάζω με άγγελο, εκείνοι λένε “μισώ αυτή τη σκύλα” / Να εκεί, εκείνο το σπίτι με τη βεράντα είναι το σπίτι όπου έμενε όταν ήταν παιδί».
Ακούστε το «Cleveland!»
Στη γέφυρα του τραγουδιού, η Σουίφτ κάνει μια ακόμη πιο προσωπική αναφορά στη σχέση τους: «Χρειάζεται μόνο να βρεις έναν άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο που να μην σε θεωρεί εντελώς ανυπόφορο, και έχω μια σημαντική ανακοίνωση να κάνω: βρήκα τον δικό μου».
Ο Κέλσι μεγάλωσε στο Κλίβελαντ Χάιτς και στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι. Επιλέχθηκε από τους Kansas City Chiefs στο NFL Draft του 2013 και έχει αγωνιστεί σε όλη την επαγγελματική του καριέρα με την ομάδα, κατακτώντας τρία Super Bowl σε πέντε συμμετοχές. Η σχέση του με τη Σουίφτ ξεκίνησε το 2023, ενώ οι δυο τους ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025.
Η νέα έκδοση «The Life of a Showgirl: The Encore» περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα νέα τραγούδια: «Cleveland!», «Patient Zero», «Pink Clouding» και «Babylon».
Η Σουίφτ είχε ανακοινώσει αρχικά το «Patient Zero» την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, πριν αποκαλύψει την επόμενη ημέρα ολόκληρη τη νέα έκδοση. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε ένα teaser 13 δευτερολέπτων από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού στην εκπομπή «CBS Mornings», στο οποίο πρωταγωνιστούν η Ντακότα Τζόνσον και ο Κόλιν Φάρελ. Το πλήρες βίντεο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα MTV Video Music Awards την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
Το κομμάτι κυκλοφόρησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αποτελεί ένα από τα τέσσερα νέα τραγούδια της διευρυμένης έκδοσης του άλμπουμ «The Life of a Showgirl», με τίτλο «The Life of a Showgirl: The Encore», και ο τίτλος του παραπέμπει στην ιδιαίτερη σχέση του Κέλσι με το Κλίβελαντ, την πόλη όπου μεγάλωσε.
Ο 36χρονος αθλητής γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κλίβελαντ Χάιτς του Οχάιο, μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Τζέισον Κέλσι. Στους στίχους του κομματιού, η Σουίφτ τραγουδά: «Με έχει ήδη πάει στο Κλίβελαντ και μου έδειξε τα Χάιτς / οπότε μισήστε όσο θέλετε, αυτός είναι ο έρωτας της ζωής μου».
Προς το τέλος του κομματιού, η τραγουδίστρια αλλάζει το ρεφρέν και κάνει μια σαφή αναφορά στον γάμο τους, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden. «Με έχει ήδη πάει στο Κλίβελαντ, τώρα φοράω λευκά / οπότε μισήστε όσο θέλετε, αυτός είναι ο έρωτας της ζωής μου» λέει.
Taylor Swift References Her and Travis Kelce’s Wedding on New Song ‘Cleveland!’: ‘Now I’m Wearing White’ https://t.co/w6a4HYyJvN— People (@people) September 25, 2026
Στη συνέχεια, αναφέρεται στη σχέση της με τον Κέλσι, τραγουδώντας: «Η γεύση μου θέλει χρόνο για να την εκτιμήσεις, αλλά είμαι το αγαπημένο του πιάτο / Εκείνος λέει ότι μοιάζω με άγγελο, εκείνοι λένε “μισώ αυτή τη σκύλα” / Να εκεί, εκείνο το σπίτι με τη βεράντα είναι το σπίτι όπου έμενε όταν ήταν παιδί».
Ακούστε το «Cleveland!»
Στη γέφυρα του τραγουδιού, η Σουίφτ κάνει μια ακόμη πιο προσωπική αναφορά στη σχέση τους: «Χρειάζεται μόνο να βρεις έναν άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο που να μην σε θεωρεί εντελώς ανυπόφορο, και έχω μια σημαντική ανακοίνωση να κάνω: βρήκα τον δικό μου».
Ο Κέλσι μεγάλωσε στο Κλίβελαντ Χάιτς και στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι. Επιλέχθηκε από τους Kansas City Chiefs στο NFL Draft του 2013 και έχει αγωνιστεί σε όλη την επαγγελματική του καριέρα με την ομάδα, κατακτώντας τρία Super Bowl σε πέντε συμμετοχές. Η σχέση του με τη Σουίφτ ξεκίνησε το 2023, ενώ οι δυο τους ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025.
Η νέα έκδοση «The Life of a Showgirl: The Encore» περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα νέα τραγούδια: «Cleveland!», «Patient Zero», «Pink Clouding» και «Babylon».
Η Σουίφτ είχε ανακοινώσει αρχικά το «Patient Zero» την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, πριν αποκαλύψει την επόμενη ημέρα ολόκληρη τη νέα έκδοση. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε ένα teaser 13 δευτερολέπτων από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού στην εκπομπή «CBS Mornings», στο οποίο πρωταγωνιστούν η Ντακότα Τζόνσον και ο Κόλιν Φάρελ. Το πλήρες βίντεο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα MTV Video Music Awards την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
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