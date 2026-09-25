Η Τέιλορ Σουίφτ αναφέρεται στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι στο νέο τραγούδι «Cleveland»: Τώρα φοράω λευκά, λέει

Τράβις Κέλσι και στον γάμο τους, κάνει η Τέιλορ Σουίφτ μέσα από το νέο της τραγούδι «Cleveland!» σχολιάζοντας χαρακτηριστικά «τώρα φοράω λευκά».

κυκλοφόρησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και

Προς το τέλος του κομματιού, η τραγουδίστρια αλλάζει το ρεφρέν και κάνει μια σαφή αναφορά στον γάμο τους, που

. «

» λέει.

Σε άλλο σημείο του κομματιού, η Σουίφτ αναφέρεται με αυτοσαρκαστική διάθεση στον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζει κατά καιρούς η κοινή γνώμη, παραθέτοντας μια σειρά από αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της, τη συμπεριφορά και το στιλ της.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη σχέση της με τον Κέλσι, τραγουδώντας: «

».

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