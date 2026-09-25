Μαντόνα: Ήθελα να κλάψω όταν ηχογραφούσαμε το «The Test» με την κόρη μου, ήταν μία πολύ μαγική στιγμή
Μαντόνα: Ήθελα να κλάψω όταν ηχογραφούσαμε το «The Test» με την κόρη μου, ήταν μία πολύ μαγική στιγμή
«Εγώ έκλαψα», είπε η Λούρδη Λεόν με τη σειρά της, συμπληρώνοντας πως ήταν δική της ιδέα να συνεργαστεί με τη μητέρα της για το τραγούδι του νέου της άλμπουμ Confessions II
Μία εξομολόγηση έκανε η Μαντόνα για την ηχογράφηση που έκανε μαζί με την κόρη της για το τραγούδι «The Test» που συμπεριλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ «Confessions II», δηλώνοντας πως αισθάνθηκε πολλές φορές ότι ήθελε να κλάψει.
Τον Ιούνιο, η τραγουδίστρια και η Λούρδη «Λόλα» Λεόν βρέθηκαν στο Λονδίνο, στα παρασκήνια του πάρτι κυκλοφορίας του άλμπουμ της Μαντόνα, και παραχώρησαν κοινή συνέντευξη, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο iHeartRadio LIVE.
Η 68χρονη, ανέφερε αρχικά πως η διαδικασία συγγραφής του συγκεκριμένου τραγουδιού, καθώς και οι στιγμές που πέρασε στο στούντιο με την κόρη της, ήταν «πολύ συναισθηματικές»: «Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια της συγγραφής, όταν ήμασταν στο στούντιο, που ένιωθα ότι ήθελα να κλάψω, που ένιωθα ότι ήθελα να την αγκαλιάσω», είπε, χαρακτηριστικά με τη Λεόν να παρεμβαίνει και να λέει: «Εγώ έκλαψα».
Η Μαντόνα συνέχισε έπειτα: «Γιατί, όπως λέει και η ίδια... δεν συμφωνούμε πάντα σε όλα, αλλά αγαπάμε τη δημιουργικότητα και η τέχνη ήταν πάντα αυτή που μας ένωνε. Ήταν μια πολύ μαγική στιγμή και έπρεπε και οι δύο να δείξουμε την ευάλωτη πλευρά μας».
Η Λεόν αποκάλυψε ότι ήταν δική της ιδέα να συνεργαστούν για το «The Test»: «Ήταν δική μου ιδέα. Νομίζω ότι στη σχέση μεταξύ μιας μητέρας και μιας κόρης... υπάρχουν πολλά πράγματα που μένουν ανείπωτα. Υπάρχει πολλή αγάπη που μένει ανείπωτη, αλλά επίσης πολλή ένταση και συναισθήματα που είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια. Σκέφτηκα ότι ένας τρόπος που θα μας ήταν πιο εύκολο να μιλήσουμε γι' αυτά τα πράγματα θα ήταν ίσως μέσα από την τέχνη, που είναι πάντα κάτι που μας έχει ενώσει με τη μαμά μου», εξομολογήθηκε.
Όταν η 29χρονη ρωτήθηκε αν χρειάστηκε να «βρει θάρρος» για να ζητήσει από τη μητέρα της να κάνουν μαζί το τραγούδι, απάντησε: «Ίσως αυτό να ακούγεται ανόητο, αλλά είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί δέος και έχω διαπιστώσει ότι, εξαιτίας του ότι είναι η μαμά μου, δεν νιώθω δέος μπροστά σε πολλούς ανθρώπους», απάντησε.
Ακούστε το «The Test»
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Τον Ιούνιο, η τραγουδίστρια και η Λούρδη «Λόλα» Λεόν βρέθηκαν στο Λονδίνο, στα παρασκήνια του πάρτι κυκλοφορίας του άλμπουμ της Μαντόνα, και παραχώρησαν κοινή συνέντευξη, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο iHeartRadio LIVE.
Η 68χρονη, ανέφερε αρχικά πως η διαδικασία συγγραφής του συγκεκριμένου τραγουδιού, καθώς και οι στιγμές που πέρασε στο στούντιο με την κόρη της, ήταν «πολύ συναισθηματικές»: «Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια της συγγραφής, όταν ήμασταν στο στούντιο, που ένιωθα ότι ήθελα να κλάψω, που ένιωθα ότι ήθελα να την αγκαλιάσω», είπε, χαρακτηριστικά με τη Λεόν να παρεμβαίνει και να λέει: «Εγώ έκλαψα».
Madonna ‘Felt Like Crying’ in the Studio While Recording ‘The Test’ with Daughter Lourdes: ‘A Very Magical Moment’ https://t.co/RZbAUqLf1G— People (@people) September 24, 2026
Η Μαντόνα συνέχισε έπειτα: «Γιατί, όπως λέει και η ίδια... δεν συμφωνούμε πάντα σε όλα, αλλά αγαπάμε τη δημιουργικότητα και η τέχνη ήταν πάντα αυτή που μας ένωνε. Ήταν μια πολύ μαγική στιγμή και έπρεπε και οι δύο να δείξουμε την ευάλωτη πλευρά μας».
Η Λεόν αποκάλυψε ότι ήταν δική της ιδέα να συνεργαστούν για το «The Test»: «Ήταν δική μου ιδέα. Νομίζω ότι στη σχέση μεταξύ μιας μητέρας και μιας κόρης... υπάρχουν πολλά πράγματα που μένουν ανείπωτα. Υπάρχει πολλή αγάπη που μένει ανείπωτη, αλλά επίσης πολλή ένταση και συναισθήματα που είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια. Σκέφτηκα ότι ένας τρόπος που θα μας ήταν πιο εύκολο να μιλήσουμε γι' αυτά τα πράγματα θα ήταν ίσως μέσα από την τέχνη, που είναι πάντα κάτι που μας έχει ενώσει με τη μαμά μου», εξομολογήθηκε.
Όταν η 29χρονη ρωτήθηκε αν χρειάστηκε να «βρει θάρρος» για να ζητήσει από τη μητέρα της να κάνουν μαζί το τραγούδι, απάντησε: «Ίσως αυτό να ακούγεται ανόητο, αλλά είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί δέος και έχω διαπιστώσει ότι, εξαιτίας του ότι είναι η μαμά μου, δεν νιώθω δέος μπροστά σε πολλούς ανθρώπους», απάντησε.
Ακούστε το «The Test»
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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