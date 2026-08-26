Συγκινεί η Βικτώρια Δέλλα ανήμερα των γενεθλίων της Γωγώς Μαστροκώστα: Χρόνια πολλά άγγελέ μου, θα σε αγαπάμε για πάντα

Η κόρη της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου που έφυγε από τη ζωή τον Μάιο μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες τους από το παρελθόν τιμώντας τη μνήμη της