Συγκινεί η Βικτώρια Δέλλα ανήμερα των γενεθλίων της Γωγώς Μαστροκώστα: Χρόνια πολλά άγγελέ μου, θα σε αγαπάμε για πάντα
Συγκινεί η Βικτώρια Δέλλα ανήμερα των γενεθλίων της Γωγώς Μαστροκώστα: Χρόνια πολλά άγγελέ μου, θα σε αγαπάμε για πάντα
Η κόρη της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου που έφυγε από τη ζωή τον Μάιο μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες τους από το παρελθόν τιμώντας τη μνήμη της
Συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα την ημέρα των γενεθλίων της.
Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τον Μάιο έπειτα από μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα έκλεινε τα 56 και η κόρη της ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες τους από το παρελθόν, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα μεγαλώνεις πάντα μέσα στις καρδιές μας».
Στην πρώτη φωτογραφία μητέρα και κόρη πόζαραν χαμογελαστές στη θάλασσα, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται αγκαλιασμένες, μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα στο πλευρό τους. Στην τελευταία η Βικτώρια Δέλλα και η Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, με τις δυο τους να έχουν πάρει την ίδια έκφραση.
Δείτε την ανάρτηση
Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τον Μάιο έπειτα από μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα έκλεινε τα 56 και η κόρη της ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες τους από το παρελθόν, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα μεγαλώνεις πάντα μέσα στις καρδιές μας».
Στην πρώτη φωτογραφία μητέρα και κόρη πόζαραν χαμογελαστές στη θάλασσα, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται αγκαλιασμένες, μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα στο πλευρό τους. Στην τελευταία η Βικτώρια Δέλλα και η Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, με τις δυο τους να έχουν πάρει την ίδια έκφραση.
Δείτε την ανάρτηση
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