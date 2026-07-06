Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο: Τα τρυφερά λόγια για τη μητέρα της και το «ευχαριστώ» στον πατέρα της
Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο: Τα τρυφερά λόγια για τη μητέρα της και το «ευχαριστώ» στον πατέρα της
Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, έγραψε σε μια συγκινητική ανάρτηση η Βικτώρια Δέλλα
Σαράντα περίπου μέρες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα η κόρη της γυμνάστριας, που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στα 57 της χρόνια, και του Τραϊανού Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο.
Η Βικτώρια Δέλλα προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα και αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια τόσο στη μητέρα της όσο και στον πατέρα της. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, εξομολογήθηκε πως στην αποφοίτησή της ένιωθε την παρουσία της μητέρας της, την οποία ελπίζει να έκανε περήφανη. Όπως τόνισε, άλλωστε, όσα της δίδαξε εξακολουθούν να την περιτριγυρίζουν. Η Βικτώρια Δέλλα αφού δημοσίευσε κοινά στιγμιότυπα με τον πατέρα της, έκανε μία αναφορά και σε εκείνον, λέγοντας το δικό της «ευχαριστώ». Αποκαλώντας τον ήρωά της, εκμυστηρεύτηκε ότι ευρισκόμενος στο πλευρό της τη βοηθά να διαχειριστεί τον πόνο που βιώνει.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του και ένα κομμάτι από εσένα».
Απευθυνόμενη στον πατέρα της, εξομολογήθηκε ότι η παρουσία του μετριάζει τον πόνο της απώλειας. «Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», κατέληξε.
Η ανάρτησή της
Η Βικτώρια Δέλλα μοιράστηκε επίσης ένα τρυφερό βίντεο με τον πατέρα της από την τελετή της αποφοίτησής της. Εκείνος την αγκαλιάζει σφιχτά, προσφέροντάς της στη συνέχεια μία εντυπωσιακή ανθοδέσμη. «Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε πάνω στο κλιπ.
Δείτε το βίντεο
Η Βικτώρια Δέλλα προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα και αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια τόσο στη μητέρα της όσο και στον πατέρα της. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, εξομολογήθηκε πως στην αποφοίτησή της ένιωθε την παρουσία της μητέρας της, την οποία ελπίζει να έκανε περήφανη. Όπως τόνισε, άλλωστε, όσα της δίδαξε εξακολουθούν να την περιτριγυρίζουν. Η Βικτώρια Δέλλα αφού δημοσίευσε κοινά στιγμιότυπα με τον πατέρα της, έκανε μία αναφορά και σε εκείνον, λέγοντας το δικό της «ευχαριστώ». Αποκαλώντας τον ήρωά της, εκμυστηρεύτηκε ότι ευρισκόμενος στο πλευρό της τη βοηθά να διαχειριστεί τον πόνο που βιώνει.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του και ένα κομμάτι από εσένα».
Απευθυνόμενη στον πατέρα της, εξομολογήθηκε ότι η παρουσία του μετριάζει τον πόνο της απώλειας. «Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», κατέληξε.
Η ανάρτησή της
Η Βικτώρια Δέλλα μοιράστηκε επίσης ένα τρυφερό βίντεο με τον πατέρα της από την τελετή της αποφοίτησής της. Εκείνος την αγκαλιάζει σφιχτά, προσφέροντάς της στη συνέχεια μία εντυπωσιακή ανθοδέσμη. «Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε πάνω στο κλιπ.
Δείτε το βίντεο
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