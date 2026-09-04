Η Βικτώρια Δέλλα ανέβασε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές, η βόλτα με σκάφος και το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα
Η Βικτώρια Δέλλα ανέβασε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές, η βόλτα με σκάφος και το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα
Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα μοιράστηκε τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές ανέβασε η Βικτώρια Δέλλα, στις οποίες περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από τη βόλτα που έκανε με σκάφος και το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα μπροστά στο οποίο πόζαρε.
Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους λίγες από τις στιγμές που απόλαυσε μακριά από την Αθήνα και στην πρώτη εικόνα παρουσιάζεται με ένα εντυπωσιακό σετ, πάνω σε φουσκωτό. Στην αμέσως επόμενη, φορά γυαλιά ηλίου και στέκεται μπροστά από τη θάλασσα, ενώ πίσω της αναδύονται έντονα πορτοκαλί χρώματα στον ουρανό.
Σε άλλα στιγμιότυπα η Βικτώρια Δέλλα πόζαρε φορώντας μαύρο μπικίνι, γυαλιά ηλίου, καπέλο και μία φούστα με ανοίγματα, ενώ μοιράστηκε και μία φωτογραφία με μία πισίνα και μία γάτα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους λίγες από τις στιγμές που απόλαυσε μακριά από την Αθήνα και στην πρώτη εικόνα παρουσιάζεται με ένα εντυπωσιακό σετ, πάνω σε φουσκωτό. Στην αμέσως επόμενη, φορά γυαλιά ηλίου και στέκεται μπροστά από τη θάλασσα, ενώ πίσω της αναδύονται έντονα πορτοκαλί χρώματα στον ουρανό.
Σε άλλα στιγμιότυπα η Βικτώρια Δέλλα πόζαρε φορώντας μαύρο μπικίνι, γυαλιά ηλίου, καπέλο και μία φούστα με ανοίγματα, ενώ μοιράστηκε και μία φωτογραφία με μία πισίνα και μία γάτα.
Δείτε τις φωτογραφίες
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