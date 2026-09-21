H Τέιλορ Σουίφτ θα τιμηθεί με νέο βραβείο στα MTV VMAs για τη σκηνοθετική της δουλειά
H Τέιλορ Σουίφτ θα τιμηθεί με νέο βραβείο στα MTV VMAs για τη σκηνοθετική της δουλειά
Η ποπ σταρ, που τα τελευταία χρόνια σκηνοθετεί τα βίντεο κλιπ της, θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του MTV VMA Artist Director Honors
Η Τέιλορ Σουίφτ πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards.
Το CBS και το MTV ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου ότι η ποπ σταρ θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του MTV VMA Artist Director Honors, ενός νέου βραβείου που θεσπίζεται για καλλιτέχνες, οι οποίοι σκηνοθετούν μέρος ή το σύνολο των μουσικών τους βίντεο.
Τα δύο δίκτυα ανέφεραν ότι το βραβείο προορίζεται για καλλιτέχνες «των οποίων η δουλειά πίσω από την κάμερα έχει διευρύνει τις δυνατότητες του μουσικού βίντεο και έχει εξελίξει την τέχνη της οπτικής αφήγησης», ενώ «τιμά ένα σταθερό και επιδραστικό έργο καλλιτεχνών που έχουν ξεπεράσει δημιουργικά όρια και έχουν αναπτύξει μια ξεκάθαρη σκηνοθετική ταυτότητα».
Τα τελευταία χρόνια, η Σουίφτ έχει σκηνοθετήσει όλα τα μουσικά της βίντεο και έχει προταθεί επτά φορές για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα VMAs, κερδίζοντάς το τέσσερις φορές.
Μεταξύ των βίντεο που έχει σκηνοθετήσει είναι τα «The Fate of Ophelia», «Opalite», «The Man», «Cardigan», «Willow», «All Too Well: The Short Film», «Anti-Hero», «Bejeweled», «Fortnight (feat. Post Malone)», «I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)», «Karma (feat. Ice Spice)» και «Lavender Haze».
Αν και στην ανακοίνωση δεν επιβεβαιώθηκε ότι η Σουίφτ θα παραστεί αυτοπροσώπως στην τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Peacock Theatre του Λος Άντζελες, η παρουσία της θεωρείται σχεδόν δεδομένη και αναμένεται να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη βραδιά.
Φωτογραφία: Shutterstock
Το CBS και το MTV ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου ότι η ποπ σταρ θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του MTV VMA Artist Director Honors, ενός νέου βραβείου που θεσπίζεται για καλλιτέχνες, οι οποίοι σκηνοθετούν μέρος ή το σύνολο των μουσικών τους βίντεο.
Τα δύο δίκτυα ανέφεραν ότι το βραβείο προορίζεται για καλλιτέχνες «των οποίων η δουλειά πίσω από την κάμερα έχει διευρύνει τις δυνατότητες του μουσικού βίντεο και έχει εξελίξει την τέχνη της οπτικής αφήγησης», ενώ «τιμά ένα σταθερό και επιδραστικό έργο καλλιτεχνών που έχουν ξεπεράσει δημιουργικά όρια και έχουν αναπτύξει μια ξεκάθαρη σκηνοθετική ταυτότητα».
Τα τελευταία χρόνια, η Σουίφτ έχει σκηνοθετήσει όλα τα μουσικά της βίντεο και έχει προταθεί επτά φορές για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα VMAs, κερδίζοντάς το τέσσερις φορές.
Taylor Swift to Be Honored at 2026 MTV VMAs With Inaugural Artist-Director Award https://t.co/xlLiu9u1GU— Variety (@Variety) September 21, 2026
Αν και στην ανακοίνωση δεν επιβεβαιώθηκε ότι η Σουίφτ θα παραστεί αυτοπροσώπως στην τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Peacock Theatre του Λος Άντζελες, η παρουσία της θεωρείται σχεδόν δεδομένη και αναμένεται να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη βραδιά.
Φωτογραφία: Shutterstock
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