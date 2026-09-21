H Τέιλορ Σουίφτ θα τιμηθεί με νέο βραβείο στα MTV VMAs για τη σκηνοθετική της δουλειά
GALA
Τέιλορ Σουίφτ MTV Video Music Αwards

H Τέιλορ Σουίφτ θα τιμηθεί με νέο βραβείο στα MTV VMAs για τη σκηνοθετική της δουλειά

Η ποπ σταρ, που τα τελευταία χρόνια σκηνοθετεί τα βίντεο κλιπ της, θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του MTV VMA Artist Director Honors

H Τέιλορ Σουίφτ θα τιμηθεί με νέο βραβείο στα MTV VMAs για τη σκηνοθετική της δουλειά
Η Τέιλορ Σουίφτ πρόκειται να τιμηθεί με ένα σημαντικό βραβείο στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards.

Το CBS και το MTV ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου ότι η ποπ σταρ θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του MTV VMA Artist Director Honors, ενός νέου βραβείου που θεσπίζεται για καλλιτέχνες, οι οποίοι σκηνοθετούν μέρος ή το σύνολο των μουσικών τους βίντεο.

Τα δύο δίκτυα ανέφεραν ότι το βραβείο προορίζεται για καλλιτέχνες «των οποίων η δουλειά πίσω από την κάμερα έχει διευρύνει τις δυνατότητες του μουσικού βίντεο και έχει εξελίξει την τέχνη της οπτικής αφήγησης», ενώ «τιμά ένα σταθερό και επιδραστικό έργο καλλιτεχνών που έχουν ξεπεράσει δημιουργικά όρια και έχουν αναπτύξει μια ξεκάθαρη σκηνοθετική ταυτότητα».

Τα τελευταία χρόνια, η Σουίφτ έχει σκηνοθετήσει όλα τα μουσικά της βίντεο και έχει προταθεί επτά φορές για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα VMAs, κερδίζοντάς το τέσσερις φορές.

Μεταξύ των βίντεο που έχει σκηνοθετήσει είναι τα «The Fate of Ophelia», «Opalite», «The Man», «Cardigan», «Willow», «All Too Well: The Short Film», «Anti-Hero», «Bejeweled», «Fortnight (feat. Post Malone)», «I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)», «Karma (feat. Ice Spice)» και «Lavender Haze».

Αν και στην ανακοίνωση δεν επιβεβαιώθηκε ότι η Σουίφτ θα παραστεί αυτοπροσώπως στην τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Peacock Theatre του Λος Άντζελες, η παρουσία της θεωρείται σχεδόν δεδομένη και αναμένεται να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη βραδιά.

Φωτογραφία: Shutterstock

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης