Νέα στοιχεία για τον θάνατο του μοναχογιού της Σίντι Κρόφορντ: Για «καρδιακή ανακοπή και υπερβολική δόση» η πρώτη ενημέρωση στις αρχές

Η κλήση στο 911 από το κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αποκάλυψε τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία





Στην ηχογράφηση ακούγεται αυτοματοποιημένο μήνυμα με τις λέξεις «καρδιακή ανακοπή» και «υπερβολική δόση», ενώ η διεύθυνση που αναφέρεται αντιστοιχεί στο κέντρο αποκατάστασης στην Καλιφόρνια όπου βρισκόταν ο Γκέρμπερ εκείνη την περίοδο.







Πηγή που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε στην Page Six ότι στην εγκατάσταση έσπευσαν αστυνομικοί, ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές παρέμειναν στον χώρο για περίπου τρεις ώρες.



Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μοναχογιός της διάσημης Αμερικανίδας σούπερ μόντελ







Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο θάνατός του συνδέεται με υπερβολική δόση ναρκωτικών, ωστόσο η τελική αιτία και ο τρόπος θανάτου του παραμένουν σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.



Κλείσιμο Είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης επειδή «ήξερε ότι χρειαζόταν βοήθεια» Την περίοδο του θανάτου του, ο Γκέρμπερ διέμενε μαζί με άλλα άτομα σε χώρο υποστηριζόμενης διαβίωσης για ανθρώπους που βρίσκονταν σε διαδικασία απεξάρτησης, μέσα στις εγκαταστάσεις του κέντρου στην περιοχή του Λος Άντζελες.



Πηγή που μίλησε αποκλειστικά στην Page Six ανέφερε ότι ο 27χρονος είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, επειδή «ήξερε ότι χρειαζόταν βοήθεια».



«Δεν ήταν καλά», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι ο Πρίσλεϊ αντιμετώπιζε για χρόνια προβλήματα με την αυτοπεποίθησή του και δυσκολευόταν να αποδεχθεί τον εαυτό του.



Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, «δεν έμοιαζε ενεργειακά με τον εαυτό του», ενώ φέρεται να ένιωθε ότι δεν είχε βρει τον σκοπό του στη ζωή, ότι δεν είχε καταλάβει ποια κατεύθυνση ήθελε να ακολουθήσει και τι πραγματικά ήθελε να κάνει.



Πρίσλεϊ Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ενώ οι αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες.Στην ηχογράφηση ακούγεται αυτοματοποιημένο μήνυμα με τις λέξεις «καρδιακή ανακοπή» και «υπερβολική δόση», ενώ η διεύθυνση που αναφέρεται αντιστοιχεί στο κέντρο αποκατάστασης στην Καλιφόρνια όπου βρισκόταν ο Γκέρμπερ εκείνη την περίοδο.Στη συνέχεια, ακούγεται ο τηλεφωνητής του κέντρου άμεσης δράσης να αναβαθμίζει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την κλήση λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.Πηγή που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε στην Page Six ότι στην εγκατάσταση έσπευσαν αστυνομικοί, ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές παρέμειναν στον χώρο για περίπου τρεις ώρες.Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μοναχογιός της διάσημης Αμερικανίδας σούπερ μόντελ Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ, πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 27 ετών.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο θάνατός του συνδέεται με υπερβολική δόση ναρκωτικών, ωστόσο η τελική αιτία και ο τρόπος θανάτου του παραμένουν σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες.Την περίοδο του θανάτου του, ο Γκέρμπερ διέμενε μαζί με άλλα άτομα σε χώρο υποστηριζόμενης διαβίωσης για ανθρώπους που βρίσκονταν σε διαδικασία απεξάρτησης, μέσα στις εγκαταστάσεις του κέντρου στην περιοχή του Λος Άντζελες.Πηγή που μίλησε αποκλειστικά στην Page Six ανέφερε ότι ο 27χρονος είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, επειδή «ήξερε ότι χρειαζόταν βοήθεια».«Δεν ήταν καλά», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι ο Πρίσλεϊ αντιμετώπιζε για χρόνια προβλήματα με την αυτοπεποίθησή του και δυσκολευόταν να αποδεχθεί τον εαυτό του.Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, «δεν έμοιαζε ενεργειακά με τον εαυτό του», ενώ φέρεται να ένιωθε ότι δεν είχε βρει τον σκοπό του στη ζωή, ότι δεν είχε καταλάβει ποια κατεύθυνση ήθελε να ακολουθήσει και τι πραγματικά ήθελε να κάνει.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, η πηγή υποστήριξε ότι ο Γκέρμπερ «ήθελε πάρα πολύ να απαλλαγεί από τους εθισμούς του».



Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αφήνει πίσω του τη μητέρα του Σίντι Κρόφορντ, τον πατέρα του Ράντε Γκέρμπερ και την αδελφή του, μοντέλο Κάια Γκέρμπερ.



Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα μέλη της οικογένειας ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους «σε αυτή τη δύσκολη και επώδυνη στιγμή».



Η μάχη με τις εξαρτήσεις και η προσπάθεια να βοηθήσει άλλους Πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών.



Τον Νοέμβριο του 2025, είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Instagram ότι χρειάστηκε να απομακρυνθεί για ένα διάστημα προκειμένου να φροντίσει την ψυχική του υγεία.



«Έπρεπε να κάνω ένα βήμα πίσω και να φροντίσω τη δική μου ψυχική υγεία για λίγο. Αλλά επιστρέφω σύντομα — πιο δυνατός, πιο ξεκάθαρος και με περισσότερη πρόθεση από ποτέ», είχε αναφέρει.



Παράλληλα, είχε ξεκινήσει τη δράση «Mental Health Mondays», μέσω της οποίας ενθάρρυνε ανθρώπους να μιλούν ανοιχτά για τις προσωπικές τους δυσκολίες.



«Ήταν απίστευτο να βλέπω πόσο μακριά έφτασε αυτό το μήνυμα και πόσους ανθρώπους βοήθησε», είχε γράψει, σημειώνοντας πως αισθανόταν υπερήφανος που κάτι που δημιούργησε ενέπνευσε άλλους και δημιούργησε ένα μεγαλύτερο κίνημα γύρω από την ανοιχτή συζήτηση και τη θεραπεία.