Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου
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Ευγενία Σαμαρά Όλυμπος

Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου

Σε βίντεο και φωτογραφίες, που δημοσίευσε η ηθοποιός, αποτυπώθηκε η διαδρομή της μέχρι την κορυφή Μύτικα

Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου
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Στον Όλυμπο «σκαρφάλωσε» και φέτος η Ευγενία Σαμαρά. Με μία ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται για κάτι που κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια, πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της, μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Εκεί, στο αγαπημένο της ορεινό μέρος βρίσκει το προσωπικό της ησυχαστήριο. Παράλληλα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι φέτος κατάφερε για πρώτη φορά να πραγματοποιήσει ένα σχέδιο που ανέβαλλε κάθε χρόνο: να ανέβει στην κορυφή του Μύτικα. Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μάλιστα, αποτυπώνεται η δύσκολη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να πετύχει τον στόχο της. 

Στην ανάρτησή της, η Ευγενία Σαμαρά έγραψε μεταξύ άλλων: «Κάθε χρόνο (συνήθως τον Σεπτέμβριο) πριν γυρίσω για να μπω κανονικά στη ρουτίνα μου, τα τελευταία 10 χρόνια, πηγαίνω στο αγαπημένο μου ορεινό μέρος. Στο βουνό των θεών. Στο ησυχαστήριο μου. Στον Όλυμπο. Κάθε χρόνο λέμε να ανέβουμε στην κορυφή και όλο κάτι άλλο κάνουμε. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, γίνονται στο χρόνο τους και με αυτούς που είναι προορισμένα να γίνουν. Οπότε φέτος ήρθε η στιγμή εγώ και η Όλυ μου να φτάσουμε στην κορυφή στον Μύτικα και να πιούμε νέκταρ. Και ήταν υπέροχα! Φυσικά, όλο αυτό δεν θα γινόταν χωρίς τον καλύτερο οδηγό βουνού του κόσμου και φίλο μου, Αντώνη Τσουρέκα, τον οποίο σας συστήνω ανεπιφύλακτα και εγώ και η Όλυ!».

Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά


Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου
Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου
Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου
Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου
Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου
Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου
Η Ευγενία Σαμαρά «σκαρφάλωσε» στον Όλυμπο: Κάθε χρόνο πριν μπω στη ρουτίνα μου, πηγαίνω στο ησυχαστήριο μου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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