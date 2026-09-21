Μετά τον Καναδά, στην Αλάσκα μαζί με τις κόρες τους ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα
Μετά τον Καναδά, στην Αλάσκα μαζί με τις κόρες τους ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα
Το τροχόσπιτο στον Καναδά ήταν το μισό ταξίδι, το άλλο μισό ήταν στην Αλάσκα με το κρουαζιερόπλοιο της Disney, σχολίασε το ζευγάρι σε κοινή ανάρτησή του
Το ταξίδι τους στη Βόρεια Αμερική συνεχίζουν μαζί με τις κόρες τους ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα. Ο παρουσιαστής και η Instagrammer επισκέφθηκαν τον περασμένο Αύγουστο τον Καναδά και εξερεύνησαν τη χώρα με ένα τροχόσπιτο.
Σειρά είχε η Αλάσκα. Το ζευγάρι ταξίδεψε εκεί με το κρουαζιερόπλοιο της Disney. Μέσα από μία κοινή ανάρτησή του στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους βίντεο και φωτογραφίες με όλη την οικογένεια πάνω στο πλοίο, αλλά και από τον προορισμό τους. «Το τροχόσπιτο στον Καναδά ήταν το μισό ταξίδι...το άλλο μισό ήταν στην Αλάσκα με το κρουαζιερόπλοιο της Disney!», σχολίασαν οι δυο τους στη λεζάντα της ανάρτησής τους.
Δείτε φωτογραφίες
Σειρά είχε η Αλάσκα. Το ζευγάρι ταξίδεψε εκεί με το κρουαζιερόπλοιο της Disney. Μέσα από μία κοινή ανάρτησή του στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους βίντεο και φωτογραφίες με όλη την οικογένεια πάνω στο πλοίο, αλλά και από τον προορισμό τους. «Το τροχόσπιτο στον Καναδά ήταν το μισό ταξίδι...το άλλο μισό ήταν στην Αλάσκα με το κρουαζιερόπλοιο της Disney!», σχολίασαν οι δυο τους στη λεζάντα της ανάρτησής τους.
Δείτε φωτογραφίες
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