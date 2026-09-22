Το πρώτο βίντεο της Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά το εξιτήριο ύστερα από 4 μήνες στο νοσοκομείο: «Είσαι πραγματικά δυνατή» της γράφουν
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Κριστίνα Άπλγκεϊτ Ηθοποιός Νοσηλεία

Το πρώτο βίντεο της Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά το εξιτήριο ύστερα από 4 μήνες στο νοσοκομείο: «Είσαι πραγματικά δυνατή» της γράφουν

«Φρέσκο χρώμα στα μαλλιά, νέο περίεργο σημαδάκι στο μάγουλό μου » έγραψε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Το πρώτο βίντεο της Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά το εξιτήριο ύστερα από 4 μήνες στο νοσοκομείο: «Είσαι πραγματικά δυνατή» της γράφουν
Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το εξιτήριο που πήρε ύστερα από 4 μήνες νοσηλείας σε νοσοκομείο έκανε με βίντεο που ανήρτησε στα social media η Κριστίνα Άπλγκεϊτ.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε τη Δευτέρα η 54χρονη ηθοποιός παρουσίασε τα μαλλιά της τα οποία είχε βάψει ξανθά.

«Φρέσκο χρώμα στα μαλλιά, νέο περίεργο σημαδάκι στο μάγουλό μου χαχα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άπλγκεϊτ.

«Ευχαριστώ @davestanwell που φώτισες τη συννεφιασμένη μέρα μου. Σ’ αγαπώ και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εκεί έξω» συμπλήρωσε η ηθοποιός.



Την επανεμφάνισή της έσπευσαν να σχολιάσουν followers της γράφοντας, μεταξύ άλλων, «δείχνεις τόσο όμορφη όσο πάντα. 🙂», «δείχνεις ακριβώς ίδια με τότε που έπαιζες στο “Married With Children”. Απίστευτο!», «είσαι πραγματικά δυνατή», «όμορφη μέσα κι έξω».

Η ηθοποιός, η οποία δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2021, είχε νοσηλευτεί από τον Μάρτιο με την ιστοσελίδα TMZ να μεταφέρει στις αρχές Αυγούστου ότι η Άπλγκεϊτ είχε επιστρέψει στο σπίτι της και βρισκόταν σε καλή κατάσταση μετά την παρατεταμένη νοσηλεία της.

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