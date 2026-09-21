Περικλής Λιανός: Το να έχουμε λίγο κόσμο ή να ακυρώνεται η παράσταση λόγω έλλειψης θεατών είναι ο εφιάλτης μου
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Περικλής Λιανός Θέατρο Παράσταση

Περικλής Λιανός: Το να έχουμε λίγο κόσμο ή να ακυρώνεται η παράσταση λόγω έλλειψης θεατών είναι ο εφιάλτης μου

Νιώθω σαν να με μαχαιρώνουν, ακυρώνομαι, εκμυστηρεύτηκε ο ηθοποιός

Περικλής Λιανός: Το να έχουμε λίγο κόσμο ή να ακυρώνεται η παράσταση λόγω έλλειψης θεατών είναι ο εφιάλτης μου
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Η χαμηλή προσέλευση στο θέατρο είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του Περικλή Λιανού. Ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως καθώς κάθε ακύρωση λόγω έλλειψης κοινού τη βιώνει ως προσωπική απόρριψη.

Θυμήθηκε μάλιστα μια χαρακτηριστική στιγμή το 2016, όταν έπαιζε τον «Άνθρωπο στη σοφίτα» στο Αγγέλων Βήμα και, εξαιτίας των επεισοδίων της 6ης Δεκεμβρίου, στην παράσταση εμφανίστηκαν μόλις έξι θεατές. Η παραγωγή αποφάσισε τότε να την ακυρώσει, με τον ίδιο να νιώθει σαν «να τον είχαν μαχαιρώσει».

Ο Περικλής Λιανός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν έχει παίξει ποτέ σε άδειο θέατρο. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε τότε ότι το να εμφανίζονται  λίγα άτομα σε μια παράσταση, τον επηρεάζει βαθιά, καθώς αισθάνεται ότι απορρίπτουν εκείνον.

Όπως είπε: «Όταν έχουμε λίγο κόσμο ή όταν ακυρώνεται η παράσταση λόγω έλλειψης κόσμου, που δυστυχώς έχει συμβεί, είναι ο εφιάλτης μου. Νιώθω σαν να με μαχαιρώνουν, ακυρώνομαι. Το παίρνω προσωπικά και καταρρέω. Πριν χρόνια, το 2016, έπαιζα στο Αγγέλων Βήμα τον “Άνθρωπο στη σοφίτα” αλλά, λόγω των επεισοδίων στις 6 Δεκέμβρη, ήρθαν μόνο έξι άτομα και η παραγωγός θεώρησε πως πρέπει να ακυρωθεί η παράσταση. Πήγαινα στο αυτοκίνητο σαν να με είχαν μαχαιρώσει».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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