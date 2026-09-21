Εύχομαι να δικαιωθεί: Η αναφορά της Θεοδωρίδου στον Μαζωνάκη επί σκηνής και το βίντεο από τη συνεργασία τους το 2009
Εύχομαι να δικαιωθεί: Η αναφορά της Θεοδωρίδου στον Μαζωνάκη επί σκηνής και το βίντεο από τη συνεργασία τους το 2009
Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, είπε η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια εμφάνισής της
Μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια εμφάνισής της, θυμούμενη τις φορές που είχαν συνεργαστεί.
Το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο Άλσος, η τραγουδίστρια έκανε μία παύση και ανέτρεξε στο 2009, χρόνια που είχαν βρεθεί μαζί στη σκηνή. Αφού προβλήθηκε ένα σχετικό βίντεο με τους δυο να να ερμηνεύουν το τραγούδι «Όλα για μένα είσαι συ», εκείνη έκανε λόγο για έναν πολύ καλό άνθρωπο. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την ευχή να υπάρξει δικαίωση στην υπόθεση του θανάτου του.
«Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμασταν και μια από αυτές τις φορές είναι το 2009 που θα δείτε. Ήμασταν νέοι, αρκετά νέοι και θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το αγαπημένο του», ανέφερε αρχικά η Νατάσσα Θεοδωρίδου.
Μετά την προβολή του βίντεο, είπε στους θεατές ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπήθηκε από τον κόσμο λόγω της καλοσύνης του. «Θέλω να ξέρετε, το ξέρετε ήδη γι' αυτό και τον αγαπήσατε, είναι ένας πάρα, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εύχομαι να δικαιωθεί», κατέληξε η τραγουδίστρια.
Δείτε το βίντεο
Το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο Άλσος, η τραγουδίστρια έκανε μία παύση και ανέτρεξε στο 2009, χρόνια που είχαν βρεθεί μαζί στη σκηνή. Αφού προβλήθηκε ένα σχετικό βίντεο με τους δυο να να ερμηνεύουν το τραγούδι «Όλα για μένα είσαι συ», εκείνη έκανε λόγο για έναν πολύ καλό άνθρωπο. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε την ευχή να υπάρξει δικαίωση στην υπόθεση του θανάτου του.
«Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμασταν και μια από αυτές τις φορές είναι το 2009 που θα δείτε. Ήμασταν νέοι, αρκετά νέοι και θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το αγαπημένο του», ανέφερε αρχικά η Νατάσσα Θεοδωρίδου.
Μετά την προβολή του βίντεο, είπε στους θεατές ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπήθηκε από τον κόσμο λόγω της καλοσύνης του. «Θέλω να ξέρετε, το ξέρετε ήδη γι' αυτό και τον αγαπήσατε, είναι ένας πάρα, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εύχομαι να δικαιωθεί», κατέληξε η τραγουδίστρια.
Δείτε το βίντεο
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